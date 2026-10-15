Taký náskok nemá rád. Enrique po šlágri v Manchestri priznal, že Paríž mal šťastie

Za napínavý označil tréner futbalistov Paríž St. Germain Luis Enrique stredajší zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov na ihrisku Manchestru City.
Jeho tím viedol po prvom polčase už 3:0. Španielsky kouč na tlačovej konferencii priznal, že takýto náskok nemá rád, keďže vedie k dojmu, že víťazstvo je už isté.
Po výhre 4:2 Enrique domácemu trénerovi Enzovi Marescovi povedal, že Parížania mali šťastie.
Víťazi uplynulých dvoch sezón najprestížnejšej európskej súťaže si trojgólový náskok vypracovali počas 13. až 32. minúty. Postupne sa trafili Désiré Doué, Ousmane Dembélé a Vitinha.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - PSG
Po zmene strán dvakrát znížil na rozdiel dvoch gólov nórsky kanonier Erling Haaland, štvrtý zásah hostí obstaral Maghnes Akliouche. V závere ešte útočník PSG Ferran Torres nepremenil penaltu.
"Bol to napínavý zápas. Očakávali sme, že to bude práve taký zápas, v ktorom budú oba tímy neustále tlačiť a hrať v zbesilom tempe," povedal Enrique.
"V prvej polovici sme ten tlak zvládli a zaslúžene sme viedli, ale nepáči sa mi, keď je to v polčase 3:0. Súper potom veľa riskuje a vy si myslíte, že už máte výhru vo vrecku. Prežili sme pár ťažkých chvíľ. Mať smolu, tento zápas prehráme," vravel niekdajší hráč Realu Madrid a Barcelony, ktorú aj viedol.
PSG nadviazal na úvodnú výhru 6:1 nad Slovanom Bratislava a po dvoch kolách je jedným z deviatich stopercentných tímov. "Citizens" prehrali po sérii ôsmich súťažných víťazstiev, Ligu majstrov začali triumfom 2:0 v Porte.
"Hoci sme po prvej polovici prehrávali 0:3, s ohľadom na množstvo vytvorených šancí v druhej polovici sme si zaslúžili viac. Luis bol na konci zápasu úprimný a povedal mi, že mali šťastie," vyhlásil Maresca.
PSG ako iba druhé mužstvo v histórii "milionárskej" súťaže nepodľahol anglickým súperom aspoň v desiatich zápasoch v sérii.
Rekord drží Real Madrid, ktorý s nimi v rokoch 2011 až 2017 neprehral 11 zápasov po sebe. V súčte sa Superpohárom UEFA celok z francúzskej metropoly drží sériu 12 stretnutí bez prehry s anglickými protivníkmi.
"Je to skvelá bilancia, ale je mi to jedno. O dva mesiace budeme späť v Anglicku. Veľmi radi sa sem vrátime," vyhlásil Enrique.
Štatistiky popri PSG prepisoval aj Haaland, ktorý je najlepším strelcom City v dejinách Ligy majstrov.
Nórsky reprezentant si polepšil na 38 gólov. Argentínčan Sergio Agüero ich dal 36, hattrick proti FCSB (vtedy Steaua Bukurešť) v záverečnom 4. predkole v roku 2016 sa mu nepočíta.
Celkovo Haaland v 60 dueloch Ligy majstrov nastrieľal 61 gólov. Hranicu 60 zásahov prekonal v 26 rokoch a 85 dňoch, čím doterajší rekord Lionela Messiho pokoril o deň.
V historickej tabuľke najlepších kanonierov súťaže sa radí na siedme miesto. Prvý Cristiano Ronaldo dal 140 gólov.