    Taký náskok nemá rád. Enrique po šlágri v Manchestri priznal, že Paríž mal šťastie

    Luis Enrique
    Fotogaléria (45)
    Luis Enrique (Autor: TASR/AP)
    ČTK|15. okt 2026 o 11:05
    ShareTweet0

    Paríž v Lige majstrov neprehral s anglickým tímom už v desiatich zápasoch po sebe.

    Za napínavý označil tréner futbalistov Paríž St. Germain Luis Enrique stredajší zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov na ihrisku Manchestru City.

    Jeho tím viedol po prvom polčase už 3:0. Španielsky kouč na tlačovej konferencii priznal, že takýto náskok nemá rád, keďže vedie k dojmu, že víťazstvo je už isté.

    Po výhre 4:2 Enrique domácemu trénerovi Enzovi Marescovi povedal, že Parížania mali šťastie.

    Víťazi uplynulých dvoch sezón najprestížnejšej európskej súťaže si trojgólový náskok vypracovali počas 13. až 32. minúty. Postupne sa trafili Désiré Doué, Ousmane Dembélé a Vitinha.

    VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - PSG

    Po zmene strán dvakrát znížil na rozdiel dvoch gólov nórsky kanonier Erling Haaland, štvrtý zásah hostí obstaral Maghnes Akliouche. V závere ešte útočník PSG Ferran Torres nepremenil penaltu.

    "Bol to napínavý zápas. Očakávali sme, že to bude práve taký zápas, v ktorom budú oba tímy neustále tlačiť a hrať v zbesilom tempe," povedal Enrique.

    "V prvej polovici sme ten tlak zvládli a zaslúžene sme viedli, ale nepáči sa mi, keď je to v polčase 3:0. Súper potom veľa riskuje a vy si myslíte, že už máte výhru vo vrecku. Prežili sme pár ťažkých chvíľ. Mať smolu, tento zápas prehráme," vravel niekdajší hráč Realu Madrid a Barcelony, ktorú aj viedol.

    Fotogaléria zo zápasu Manchester City - Paríž St. Germain v Lige majstrov (2. kolo)
    PSG's Nuno Mendes, left, jumps for the ball with Manchester City's Enzo Fernandez during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Manchester City's head coach Enzo Maresca gestures during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Nasser Al-Khelaifi, left, the president of Paris Saint-Germain and Khaldoon Al Mubarak, chairman of Manchester City hug before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Manchester City's Jeremy Doku's shirt is torn during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    45 fotografií
    PSG supporters cheer during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi is in action during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, celebrates with PSG's Vitinha after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele scores their second goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXNasser Al-Khelaifi, left, the president of Paris Saint-Germain looks on as Khaldoon Al Mubarak, chairman of Manchester City points his finger before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele scores their second goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's head coach Enzo Maresca walks to the bench during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Rayan Cherki is challenged by PSG's Vitinha during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Elliot Anderson, left, is challenged by PSG's Warren Zaire-Emery during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Antoine Semenyo, center, warms up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXP{SG players warm up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Enzo Fernandez warms up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Enzo Fernandez warms up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland warms up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's goalkeeper Gianluigi Donnarumma warms up before the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Ruben Dias reacts during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG supporters cheer during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland, center right, talks to his team mates after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland reacts after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Abdukodir Khusanov reacts during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland talks to his team mates after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXThe result is displayed on the screen after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland, center, talks to his team mates after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXThe result is displayed on the screen after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland reacts after PSG's Vitinha scored their third goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Antoine Semenyo, left, battles for the ball with PSG's Nuno Mendes during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche, center, celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Antoine Semenyo, center, fails to score during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche, right, scores their fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes battles for the ball with Manchester City's Marc Guehi during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Antoine Semenyo controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland (9) scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City's Erling Haaland celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester City former manager Pep Guardiola, center top attends the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Warren Zaire-Emery's shot is blocked by Manchester City's Marc Guehi during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, England, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    PSG nadviazal na úvodnú výhru 6:1 nad Slovanom Bratislava a po dvoch kolách je jedným z deviatich stopercentných tímov. "Citizens" prehrali po sérii ôsmich súťažných víťazstiev, Ligu majstrov začali triumfom 2:0 v Porte.

    "Hoci sme po prvej polovici prehrávali 0:3, s ohľadom na množstvo vytvorených šancí v druhej polovici sme si zaslúžili viac. Luis bol na konci zápasu úprimný a povedal mi, že mali šťastie," vyhlásil Maresca.

    PSG ako iba druhé mužstvo v histórii "milionárskej" súťaže nepodľahol anglickým súperom aspoň v desiatich zápasoch v sérii.

    Rekord drží Real Madrid, ktorý s nimi v rokoch 2011 až 2017 neprehral 11 zápasov po sebe. V súčte sa Superpohárom UEFA celok z francúzskej metropoly drží sériu 12 stretnutí bez prehry s anglickými protivníkmi.

    "Je to skvelá bilancia, ale je mi to jedno. O dva mesiace budeme späť v Anglicku. Veľmi radi sa sem vrátime," vyhlásil Enrique.

    Štatistiky popri PSG prepisoval aj Haaland, ktorý je najlepším strelcom City v dejinách Ligy majstrov.

    Nórsky reprezentant si polepšil na 38 gólov. Argentínčan Sergio Agüero ich dal 36, hattrick proti FCSB (vtedy Steaua Bukurešť) v záverečnom 4. predkole v roku 2016 sa mu nepočíta.

    Celkovo Haaland v 60 dueloch Ligy majstrov nastrieľal 61 gólov. Hranicu 60 zásahov prekonal v 26 rokoch a 85 dňoch, čím doterajší rekord Lionela Messiho pokoril o deň.

    V historickej tabuľke najlepších kanonierov súťaže sa radí na siedme miesto. Prvý Cristiano Ronaldo dal 140 gólov.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Luis Enrique
    Luis Enrique
    Taký náskok nemá rád. Enrique po šlágri v Manchestri priznal, že Paríž mal šťastie
    dnes 11:05
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Taký náskok nemá rád. Enrique po šlágri v Manchestri priznal, že Paríž mal šťastie