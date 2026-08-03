Českí mladíci odštartovali prestížny turnaj prehrou. V gólovej prestrelke nestačili na USA

Českí hokejisti podľahli v úvodnom stretnutí Hlinka Gretzky Cupu 2026 hráčov do 18 rokov v Edmontone tímu USA 4:6.
Zverenci kouča Jaroslava Nedvěda prehrávali po 35 minútach už 2:6, v tretej tretine duel ešte zdramatizovali, ale o obrat už potom usilovali márne.
Dvakrát skóroval obranca Lukáš Kachlíř, súperovi pomohol hattrickom Gavin Burcar.
Česká osemnástka odohrala v príprave na prestížne podujatie tri zápasy a ani raz neinkasovala. Po dvoch výhrach nad Švajčiarmi deklasovala v generálke Kanadu 6:0.
Američanov, ktorí vlani, keď sa hralo v Brne a Trenčíne, turnaj vyhrali, však pustili v prvej tretine do dvojgólového náskoku. V 19. min znížil v presilovke Kachlíř.
O osude zápasu rozhodol nástup do druhej časti. Hneď po 17 sekundách zvýšil Burcar, keď sa presadil v oslabení. Na začiatku 25. minúty vyhnal Rooney na striedačku gólmana Martínka.
Jeho dnešný náhradník Štěpánek však inkasoval už po 24 sekundách a Američania viedli 5:1. Na Gombárovo zníženie potom odpovedal v presilovke Burcar.
V tretej dvadsaťminútovke sa presadili ešte druhýkrát Kachlíř a po ňom Nemec.
Američania kvôli tomu siahli v polovici tretiny po oddychovom čase, ale náskok uhájili. Do konca zápasu sa skóre nezmenilo ani napriek dlhej hre národného tímu bez gólmana.
Druhý zápas čaká Nedvědov výber hneď v utorok, rovnako od 21.00 selč proti Nemecku. Posledným účastníkom základnej B-skupiny je Fínsko.
Hlinka Gretzky Cup 2026 - výsledky
Skupina B:
Česko - USA 4:6 (1:2, 1:4, 2:0)
Góly: 19. Kachlíř, 26. Gombár (Mareš), 49. Kachlíř, 51. Němec – 10. Cullen (Prunty, Rooney), 14. Burcar (Snyder, Roed), 21. Burcar, 25. Rooney (DiCunzolo, Prunty), 25. Grubb (DeMars, Sung), 35. Burcar (DiCunzolo)
#
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1
USA
1
1
0
0
0
6:4
3
2
Fínsko
0
0
0
0
0
0:0
0
3
Nemecko
0
0
0
0
0
0:0
0
4
Česko
1
0
0
0
1
4:6
0