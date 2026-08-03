Českí mladíci odštartovali prestížny turnaj prehrou. V gólovej prestrelke nestačili na USA

Fotka zo zápasu Česko U18 - USA U18.
Fotka zo zápasu Česko U18 - USA U18. (Autor: TASR)
Sportnet, ČTK|3. aug 2026 o 23:34
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V skupine B sa ešte stretnú s Fínskom a Nemeckom.

Českí hokejisti podľahli v úvodnom stretnutí Hlinka Gretzky Cupu 2026 hráčov do 18 rokov v Edmontone tímu USA 4:6.

Zverenci kouča Jaroslava Nedvěda prehrávali po 35 minútach už 2:6, v tretej tretine duel ešte zdramatizovali, ale o obrat už potom usilovali márne.

Dvakrát skóroval obranca Lukáš Kachlíř, súperovi pomohol hattrickom Gavin Burcar.

Česká osemnástka odohrala v príprave na prestížne podujatie tri zápasy a ani raz neinkasovala. Po dvoch výhrach nad Švajčiarmi deklasovala v generálke Kanadu 6:0.

Američanov, ktorí vlani, keď sa hralo v Brne a Trenčíne, turnaj vyhrali, však pustili v prvej tretine do dvojgólového náskoku. V 19. min znížil v presilovke Kachlíř.

O osude zápasu rozhodol nástup do druhej časti. Hneď po 17 sekundách zvýšil Burcar, keď sa presadil v oslabení. Na začiatku 25. minúty vyhnal Rooney na striedačku gólmana Martínka.

Jeho dnešný náhradník Štěpánek však inkasoval už po 24 sekundách a Američania viedli 5:1. Na Gombárovo zníženie potom odpovedal v presilovke Burcar.

V tretej dvadsaťminútovke sa presadili ešte druhýkrát Kachlíř a po ňom Nemec.

Američania kvôli tomu siahli v polovici tretiny po oddychovom čase, ale náskok uhájili. Do konca zápasu sa skóre nezmenilo ani napriek dlhej hre národného tímu bez gólmana.

Druhý zápas čaká Nedvědov výber hneď v utorok, rovnako od 21.00 selč proti Nemecku. Posledným účastníkom základnej B-skupiny je Fínsko.

Hlinka Gretzky Cup 2026 - výsledky

Skupina B:

Česko - USA 4:6 (1:2, 1:4, 2:0)

Góly: 19. Kachlíř, 26. Gombár (Mareš), 49. Kachlíř, 51. Němec – 10. Cullen (Prunty, Rooney), 14. Burcar (Snyder, Roed), 21. Burcar, 25. Rooney (DiCunzolo, Prunty), 25. Grubb (DeMars, Sung), 35. Burcar (DiCunzolo)

Tabuľka skupiny B

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1

USA USA

1

1

0

0

0

6:4

3

2

FIN Fínsko

0

0

0

0

0

0:0

0

3

DEU Nemecko

0

0

0

0

0

0:0

0

4

CZE Česko

1

0

0

0

1

4:6

0

Reprezentácie

    Fotka zo zápasu Česko U18 - USA U18.
    Fotka zo zápasu Česko U18 - USA U18.
    Českí mladíci odštartovali prestížny turnaj prehrou. V gólovej prestrelke nestačili na USA
    po 23:34
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