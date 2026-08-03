Tréner Slovana krotí očakávania: Súpera musíme rešpektovať. Minulú sezónu boli brilantní

Futbalový tréner Yaya Touré zdôraznil, že jeho Slovan Bratislava musí rešpektovať silu švédskeho Mjällby AIF.
Malý klub získal vlani svoj historický titul, no „belasí“ sú v rámci dvojzápasu v pozícii papierového favorita.
Na pôde švédskeho súpera nastúpia v utorok v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov v Hälleviku.
Musíme domácich rešpektovať
„Je to nový tím, fyzický tím, dnes som prvýkrát v tejto časti Švédska. Keď sem prichádzate, vidíte logá Ligy majstrov, stopercentne sa na toto sústredia. Musíme ich rešpektovať a zajtra hrať svoj zápas. Nebude to ľahké, žiadny zápas nie je ľahký,“ povedal Touré.
Mjällby je úradujúci majster a zároveň držiteľ Švédskeho pohára, no uprostred domácej sezóny mu patrí jedenáste miesto.
„Mjälby je dobrý tím, zaslúžia si tu byť. V druhom predkole vyhrali 3:0 a kontrolovali zápas, berieme ich vážne, nie je to nekvalitné mužstvo,“ pokračoval Touré ohľadom súpera.
VIDEO: Touré a Kucharevič na tlačovej konferencii
Ten mal v predošlej sezóne s prehľadom najmenej inkasovaných gólov (18), o jedenásť menej než druhé Hammarby. Z Mjälby však brankár Noel Törnqvist odišiel do Coma a jeho bývalý tím má momentálne, uprostred švédskej sezóny, už 19 inkasovaných gólov.
„Minulú sezónu sa im podaril zázrak, boli brilantní. Túto sezónu je to iné, ale takéto zápasy ich môžu posunúť vpred. Môže to byť náročné a upozorňoval som svojich hráčov, že musíme domácich rešpektovať,“ prízvukoval ďalej kormidelník úradujúceho slovenského majstra.
Súčasťou výpravy je aj Barseghjan
S tímom cestoval do Švédska aj nový útočník - Gambijčan Suleiman Camara prišiel zo španielskeho Racingu Santander, ktorému pomohol k postupu do La Ligy po 14 rokoch.
Slovan ho môže pridať na súpisku do utorňajšej polnoci: „Camara je pripravený hrať zajtra, mal dobrú prípravu s Racingom a hral tri prípravné zápasy. Ak zajtra bude musieť hrať, bude hrať.“
Tréner počíta na súpiske aj s prekvapením tejto sezóny, útočníkom Manassem Kiangom.
„Cestoval s nami, je na súpiske, ešte som sa ohľadom neho nerozhodol, možno bude v základe, možno na lavičke,“ priblížil Touré.
Súčasťou výpravy je aj Tigran Barseghjan, ktorého však stále trápi svalové zranenie. „Tigran sa pomaly vracia, robí progres. Je to profesionál a je tu s nami, aby dával tímu podporu, ktorú mužstvo potrebuje,“ vysvetlil kouč.
Z domácich hráčov púta pozornosť stredopoliar Elliot Stroud, o ktorom sa hovorí v súvislosti s Premier League.
„Nerád hovorím o hráčoch súpera, pozeráme sa naňho rovnako, ako na ostatných hráčov. Najdôležitejšie pre nás je, ako proti nim budeme hrať. Prišli sme sem hrať futbal a chcem vyhrať,“ uzavrel Touré.
Kucharevič sa cíti pripravený
V posledných zápasoch sa dostáva do formy aj ukrajinský útočník Mykola Kucharevič. Minulý týždeň skóroval v odvete 2. predkola proti Iberii 1999 Tbilisi (1:1), ešte predtým pomohol gólom k výhre 4:0 v Banskej Bystrici.
Uplynulý víkend proti Podbrezovej bol len na lavičke.
„Tréner mi dal oddych, pretože zajtra bude dôležitý zápas, na ktorý sa cítim pripravený. Ako útočníkovi sa vám zvyšuje sebavedomie, keď strieľate góly, obzvlášť v tejto súťaži,“ povedal 25-ročný Kucharevič.