Hrdina Arsenalu využil VAR, je ako mačka. Lepšie zákroky od neho tréner nevidel

"Mal som šťastie, že som išiel správnym smerom, no tiež smolu, že sa lopta odrazila k nemu. Bol som však dostatočne rýchly na to, aby som sa postavil a zachránil to. Je fantastické udržať si čisté konto," povedal.

"Proti Aston Ville nám to prinieslo víťazstvo, takže to bolo trochu cennejšie. Na druhej strane, urobiť to v Lige majstrov je sen. Myslím si, že tento dvojzákrok patrí do top 3 mojej kariéry," priznal Raya.

V tejto sezóne nastúpil doposiaľ päťkrát za Arsenal a dvakrát v národných farbách. Dokopy v týchto dueloch čelil 21 strelám a inkasoval len dva góly.