Videli ste aké majú nohy, tvrdil Weiss. Kmotrík sa pýšil, bavil sa so superstar

BRATISLAVA. Ihneď po prvom góle si kamera v hľadisku všímala svetoznámeho speváka Roda Stewarta.

Pop-rocková hviezda sa síce narodila v Londýne, ale po otcovi má škótsky pôvod a viac ako päťdesiat rokov je vášnivý fanúšik Celticu Glasgow.

„Stojí to za každý cent. Idem tam a je to krásny deň. Je to jediná vec, ktorou sa rozmaznávam. Vezmem si súkromné lietadlo a idem do Glasgowa pozerať sa na nich,“ citoval 79-ročného hudobníka talkSport.

Mohol ho živiť futbal. Hral za juniorku Arsenalu Londýn. Vo veku 16 rokov mal zmluvu s druholigovým FC Brentford s platom osem libier týždenne.