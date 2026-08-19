Program, etapy, výsledky - Vuelta a España 2026

Posledné podujatie Grand Tour cyklistickej sezóny Vuelta a España 2026 sa koná od 22. augusta do 13. septembra.
Cyklisti absolvujú celkovo 21 etáp. Trasa pozostáva z piatich rovinatých etáp, štyroch kopcovitých, štyroch stredne horských a šiestich horských etáp. Súčasťou programu sú aj dve individuálne časovky.
Podujatie odštartuje v Monaku, odkiaľ sa pelotón presunie do Francúzska a následne do Andorry. Zvyšná časť pretekov sa uskutoční v Španielsku, pričom cieľ Vuelty bude v Granade. Cyklisti spolu absolvujú približne 3 275 kilometrov.
Titul z minulej sezóny nebude obhajovať Jonas Vingegaard z tímu Visma-Lease a Bike, ktorý absolvoval operáciu po ťažkom páde na Tour de France.
Pozrite si program, profily a víťazov jednotlivých etáp.
Vuelta a España 2026 - etapy a víťazi
Dátum
Etapa
Trasa
Dĺžka (km)
Profil
Víťaz
Detail
22.8.
1.
Monaco > Monaco
9,4
Časovka
23.8.
2.
Monaco > Manosque
214,3
Kopcovitý
24.8.
3.
Gruissan - Aude > Font Romeu
174
Horský
25.8.
4.
Andorra La Vella > Andorra La Vella
104,8
Horský
26.8.
5.
Falset, Costa Daurada > Roquetes, Terres de l'Ebre
173,4
Kopcovitý
27.8.
6.
Alcossebre > Castelló
177,4
Horský
28.8.
7.
Vall d'Alba > Aragón Valdelinares
149,8
Horský
29.8.
8.
Puçol > Xeraco
171
Rovinatý
30.8.
9.
La Vila Joiosa/Villajoyosa > Alto de Aitana Costa Blanca
187,4
Horský
31.8.
Voľný deň
1.9.
10.
Alcaraz > Elche de la Sierra
184,7
Kopcovitý
2.9.
11.
Cartagena > Lorca
151,3
Rovinatý
3.9.
12.
Vera > Calar Alto
166,6
Horský
4.9.
13.
Almuñécar > Loja
192,8
Horský
5.9.
14.
Jaén > Sierra de la Pandera
154,5
Horský
6.9.
15.
Palma del Río > Córdoba
189,7
Horský
7.9
Voľný deň
8.9
16.
Cortegana > La Rábida, Palos de la Frontera
181,1
Rovinatý
9.9.
17.
Dos Hermanas > Sevilla
185
Rovinatý
10.9
18.
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
32
Časovka
11.9.
19.
Vélez-Málaga > Peñas Blancas, Estepona
210
Kopcovitý
12.9.
20.
La Calahorra > Collado del Alguacil
187
Horský
13.9.
21.
Carrefour Granada > Granada
99,4
Rovinatý