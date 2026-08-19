    Program, etapy, výsledky - Vuelta a España 2026

    Program, etapy a výsledky na Vuelta a Espaňa 2026.
    Program, etapy a výsledky na Vuelta a Espaňa 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|19. aug 2026 o 06:00
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    Pozrite si kompletný program, prehľad etáp a víťazov na Vuelta a España 2026.

    Posledné podujatie Grand Tour cyklistickej sezóny Vuelta a España 2026 sa koná od 22. augusta do 13. septembra.

    Cyklisti absolvujú celkovo 21 etáp. Trasa pozostáva z piatich rovinatých etáp, štyroch kopcovitých, štyroch stredne horských a šiestich horských etáp. Súčasťou programu sú aj dve individuálne časovky.

    Podujatie odštartuje v Monaku, odkiaľ sa pelotón presunie do Francúzska a následne do Andorry. Zvyšná časť pretekov sa uskutoční v Španielsku, pričom cieľ Vuelty bude v Granade. Cyklisti spolu absolvujú približne 3 275 kilometrov.

    Titul z minulej sezóny nebude obhajovať Jonas Vingegaard z tímu Visma-Lease a Bike, ktorý absolvoval operáciu po ťažkom páde na Tour de France.

    Pozrite si program, profily a víťazov jednotlivých etáp.

    Vuelta a España 2026 - etapy a víťazi

    Dátum

    Etapa

    Trasa

    Dĺžka (km)

    Profil

    Víťaz

    Detail

    22.8.

    1.

    Monaco > Monaco

    9,4

    Časovka



    23.8.

    2.

    Monaco > Manosque

    214,3

    Kopcovitý



    24.8.

    3.

    Gruissan - Aude > Font Romeu

    174

    Horský



    25.8.

    4.

    Andorra La Vella > Andorra La Vella

    104,8

    Horský



    26.8.

    5.

    Falset, Costa Daurada > Roquetes, Terres de l'Ebre

    173,4

    Kopcovitý

    27.8.

    6.

    Alcossebre > Castelló

    177,4

    Horský

    28.8.

    7.

    Vall d'Alba > Aragón Valdelinares

    149,8

    Horský

    29.8.

    8.

    Puçol > Xeraco

    171

    Rovinatý

    30.8.

    9.

    La Vila Joiosa/Villajoyosa > Alto de Aitana Costa Blanca

    187,4

    Horský

    31.8.


    Voľný deň

    1.9.

    10.

    Alcaraz > Elche de la Sierra

    184,7

    Kopcovitý

    2.9.

    11.

    Cartagena > Lorca

    151,3

    Rovinatý

    3.9.

    12.

    Vera > Calar Alto

    166,6

    Horský

    4.9.

    13.

    Almuñécar > Loja

    192,8

    Horský

    5.9.

    14.

    Jaén > Sierra de la Pandera

    154,5

    Horský


    6.9.

    15.

    Palma del Río > Córdoba

    189,7

    Horský

    7.9

    Voľný deň

    8.9

    16.

    Cortegana > La Rábida, Palos de la Frontera

    181,1

    Rovinatý

    9.9.

    17.

    Dos Hermanas > Sevilla

    185

    Rovinatý

    10.9

    18.

    El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera

    32

    Časovka

    11.9.

    19.

    Vélez-Málaga > Peñas Blancas, Estepona

    210

    Kopcovitý

    12.9.

    20.

    La Calahorra > Collado del Alguacil

    187

    Horský

    13.9.

    21.

    Carrefour Granada > Granada

    99,4

    Rovinatý

    Mapa Vuelta a España 2026

    Mapa Vuelta a España 2026.
    Mapa Vuelta a España 2026. (Autor: lavuelta.es)
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