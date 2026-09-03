VIDEO: Slovinský objav dosiahol životný úspech. Domáci líder zvýšil náskok pred Rogličom

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 12. etapa (Vera - Calar Alto, 166,6 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jakob Omrzel
Bahrain Victorious
4:29:53 h
2.
Urko Berrade
Equipo Kern Pharma
+ 1:56 min
3.
Santiago Buitrago
Bahrain Victorious
+ 2:13 min
4.
Alexej Lucenko
NSN Cycling
+ 2:49 min
5.
Mauri Vansevenant
Soudal Quick-Step
+ 2:53 min
6.
Enric Mas
Movistar
+ 2:56 min
Slovinský cyklista Jakob Omrzel sa stal víťazom dvanástej etapy 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa a dosiahol najväčší úspech v rozbiehajúcej sa kariére.
Jazdec tímu Bahrajn-Victorious sa po celodennom úniku presadil v závere stúpania na vrchol Calar Alto a 166,6 km dlhú horskú skúšku zvládol za 4:29:53 hodiny.
Zároveň sa posunul na 6. miesto v celkovom poradí. Druhý skončil domáci Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a tretí bol Santiago Buitrago (Bahrajn-Victorious). Náskok na čele celkového poradia si vylepšil líder Enric Mas (Movistar).
Dvadsaťročný Omrzel predvádza na svojej premiérovej Grand Tour skvelé výkony. Už pred etapou si pripísal jedno štvrté miesto a celkovo figuroval na skvelej desiatej priečke.
VIDEO: Záverečné kilometre 12. etapy na Vuelta a Espaňa
Svoje predstavenie korunoval štvrtkovým triumfom, ktorým navyše prekonal Tadeja Pogačara a o pár mesiacov sa stal najmladším slovinským víťazom na pretekoch Grand Tour.
„Vlastne ma to ani neprekvapuje, pretože viem, koľko práce som do toho vložil, a vedel som, že tento deň skôr či neskôr príde. Ale určite som to na 100% nečakal na mojej prvej Grand Tour.
Stále nemôžem uveriť tomu, čo som dokázal, ale cítil som sa extrémne dobre, stále sa cítim dobre, nie som unavený. Takže si to momentálne len užívam,“ povedal v televíznom rozhovore Omrzel, ktorý doteraz vyhral medzi profesionálmi len raz, vlani na slovinskom šampionáte.
Úspech jeho tímu podčiarkol tretím miestom Buitrago, ktorý si navyše upevnil vedenie v súťaži o najlepšieho vrchára.
Priebeh 12. etapy Vuelty 2026
Vo štvrtok na pelotón čakalo päť stúpaní a celkovo takmer 4500 výškových metrov. Cesta išla do kopca prakticky od štartu a tak sa už od štartu začalo útočiť, keďže množstvo pretekárov verilo na úspech úniku.
Veľká aktivita však znamenala, že sa nikto nedokázal odtrhnúť a na prvej vrchárskej prémii na Alto del Cabecico bral najviac bodov Wout van Aert. Po krátkom klesaní sa na pár kilometrov odtrhli Lutsenko (NSN), Laurance (Ineos) a Debruyne (Alpecin-Premier), no ani im sa nepodarilo dostať do úniku.
Ten sa vytvoril pred druhým kopcom Alto de Cobdar, na ktorom bral opäť najviac bodov van Aert.
V pelotóne spadol Oscar Onley, štvrtý muž celkového poradia a líder súťaže mladých pretekárov potreboval ošetrenie, ale pokračoval.
Medzitým sa na čele vytvorila veľká, až 30-členná skupina, v ktorej mali zastúpenie takmer všetky tímy. Najväčšie SAE, Bahrajn a Uno-X s troma pretekármi.
Hrozbou bol najmä slovinský mladík Omrzel, ktorý pred etapou strácal na vedúceho Masa len osem minút, pričom únik mal 50 km pred cieľom náskok až sedem minút.
Výrazne si mohol v úniku polepšiť aj Leo Bisiaux (Decathlon), ktorý strácal 13 minút. Reagovať tak musel pelotón, ktorý ťahali jazdci Movistaru.
Pred cyklistami však boli ešte dve najťažšie stúpania Alto de Velefique (1. kat., 13,1 km, 7,2%) a cieľové Calar Alto (1. kat., 17 km, 5,6%).
Na prvom z nich sa únik potrhal a na čele zostalo už len 17 pretekárov, skupina favoritov išla šesť minút za nimi a v stúpaní z nej zaútočil Richard Carapaz (EF Education).
Movistar ho však nechal odísť len na asi 20 sekúnd. V posledných kilometroch pod vrcholom Alto de Velefique zostali na čele už len ôsmi jazdci z pôvodného veľkého úniku, ktorí mali k dobru päť minút.
Pred nimi zostalo už len záverečné stúpanie na Calar Alto a tak bolo zrejmé, že víťaz etapy vzíde z úniku.
V prudkom kopci mal najlepšie nohy Omrzel, ktorý sa postupne zbavil všetkých súperov a po najväčší úspech v kariére si prišiel s náskokom takmer dve minúty pred domácim Berradem.
Dvadsaťročný Slovinec sa zároveň výrazne posunul v celkovom poradí, v ktorom poskočil z desiateho na šieste miesto.
V záverečnom kopci to dobre zohrali aj pretekári Movistaru. Mas zaútočil asi 10 km pred cieľom a nechal za sebou Primoža Rogliča (Red Bull) aj Felixa Galla (Decathlon).
Vpredu v úniku mal navyše Raula Garciu, ktorý ho v kopci ešte potiahol a líder celkového poradia si tak vylepšil náskok o 27 sekúnd.
Po 12. etape tak má k dobru už 1:45 min pred Rogličom a 2:06 pred Gallom.
Priebežné poradie po 12. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
40:31:51 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:45 min
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 2:06 min
4.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 3:53 min
5.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 4:29 min
6.
Jakob Omrzel
Bahrain Victorious
+ 4:59 min