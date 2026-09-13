VIDEO: Mladý Mexičan potvrdil výbornú formu. V strhujúcom finiši zdolal talentovaného Seixasa

GP Montreal 2026
Výsledky (Montreal - Montreal, 214,4 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Isaac del Toro
UAE Team Emirates
5:13:16 hod
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
3.
Brandon McNulty
UAE Team Emirates
+ 27 s
4.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 30 s
5.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 35 s
6.
Tom Pidcock
Pinarello Q36.5
+ 36 s
Mexický cyklista Isaac del Toro vyhral 15. ročník Grand Prix Montrealu.
Jazdec stajne UAE Team Emirates sa presadil po úniku v špurte dvojice a do cieľa 214,4 km dlhej klasiky so štartom a cieľom v Montreale prišiel v čase 5:13:16 hodiny.
Druhý finišoval Francúz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a tretí bol Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates).
VIDEO: Záver pretekov GP Montreal
Kanadská klasika, ktorá tvorí dvojičku s piatkovou GP Quebecu, sa tradične odohráva na mestskom okruhu s troma stúpaniami. Hlavné na Côte Camilien-Houde meria 1,9 km a má priemerný sklon 7,1 percenta.
Tento rok absolvovali cyklisti 16 okruhov a dokopy 3673 výškových metrov. Prvé pokusy o únik prišli už v prvom kole a zakrátko sa na čele sformovala deviatka pretekárov s Michalom Kwiatkowským či Casperom Pedersenom.
Na čele vydržali približne po métu sto km a potom sa pelotón opäť spojil.
V ďalšom priebehu sa neustále nastupovalo a asi 60 km sa odtrhla silná sedmička, v ktorej boli Adam Yates, Ben Healy či Juan Ayuso, no aj oni vydržali na čele len niekoľko kilometrov.
Healy vyrazil sólo 25 km pred páskou a vypracoval si malý náskok pred prenasledovateľmi, medzi ktorými bola trojica zo UAE Team Emirates Yates, Isaac del Toro a Brandon McNulty a ďalej Paul Seixas, Giulio Ciccone, Afonso Eulalio a Tom Pidcock.
Veľký favorit a víťaz GP Quebecu Remco Evenepoel únik nezachytil, ale čoskoro sa dotiahol do druhej skupiny.
Desať km pred cieľom vyrazili del Toro so Seixasom a vytvorili si náskok 50 sekúnd. Ten už nikto nestiahol a tak sa pobili o triumf.
V závere mal viac síl mladý Mexičan, ktorý si pripísal vo veku 22 rokov už 33. triumf v kariére.
Pre množstvo pretekárov to bola generálka na majstrovstvá sveta, ktoré vyvrcholia 27. septembra na veľmi podobnej trati rovnako v Montreale.