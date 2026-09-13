    VIDEO: Mladý Mexičan potvrdil výbornú formu. V strhujúcom finiši zdolal talentovaného Seixasa

    Mexický cyklista Isaac Del Toro.
    Mexický cyklista Isaac Del Toro. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. sep 2026 o 22:23
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    Pre množstvo cyklistov boli preteky v Montreale generálkou na majstrovstvá sveta.

    GP Montreal 2026

    Výsledky (Montreal - Montreal, 214,4 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac del Toro

    UAE Team Emirates

    5:13:16 hod

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    3.

    USA

    Brandon McNulty

    UAE Team Emirates

    + 27 s

    4.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 30 s

    5.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 35 s

    6.

    GBR

    Tom Pidcock

    Pinarello Q36.5

    + 36 s

    Mexický cyklista Isaac del Toro vyhral 15. ročník Grand Prix Montrealu.

    Jazdec stajne UAE Team Emirates sa presadil po úniku v špurte dvojice a do cieľa 214,4 km dlhej klasiky so štartom a cieľom v Montreale prišiel v čase 5:13:16 hodiny.

    Druhý finišoval Francúz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a tretí bol Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

    VIDEO: Záver pretekov GP Montreal

    Kanadská klasika, ktorá tvorí dvojičku s piatkovou GP Quebecu, sa tradične odohráva na mestskom okruhu s troma stúpaniami. Hlavné na Côte Camilien-Houde meria 1,9 km a má priemerný sklon 7,1 percenta.

    Tento rok absolvovali cyklisti 16 okruhov a dokopy 3673 výškových metrov. Prvé pokusy o únik prišli už v prvom kole a zakrátko sa na čele sformovala deviatka pretekárov s Michalom Kwiatkowským či Casperom Pedersenom.

    Na čele vydržali približne po métu sto km a potom sa pelotón opäť spojil.

    V ďalšom priebehu sa neustále nastupovalo a asi 60 km sa odtrhla silná sedmička, v ktorej boli Adam Yates, Ben Healy či Juan Ayuso, no aj oni vydržali na čele len niekoľko kilometrov.

    Healy vyrazil sólo 25 km pred páskou a vypracoval si malý náskok pred prenasledovateľmi, medzi ktorými bola trojica zo UAE Team Emirates Yates, Isaac del Toro a Brandon McNulty a ďalej Paul Seixas, Giulio Ciccone, Afonso Eulalio a Tom Pidcock.

    Veľký favorit a víťaz GP Quebecu Remco Evenepoel únik nezachytil, ale čoskoro sa dotiahol do druhej skupiny.

    Desať km pred cieľom vyrazili del Toro so Seixasom a vytvorili si náskok 50 sekúnd. Ten už nikto nestiahol a tak sa pobili o triumf.

    V závere mal viac síl mladý Mexičan, ktorý si pripísal vo veku 22 rokov už 33. triumf v kariére.

    Pre množstvo pretekárov to bola generálka na majstrovstvá sveta, ktoré vyvrcholia 27. septembra na veľmi podobnej trati rovnako v Montreale.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Mexický cyklista Isaac Del Toro.
    Mexický cyklista Isaac Del Toro.
    VIDEO: Mladý Mexičan potvrdil výbornú formu. V strhujúcom finiši zdolal talentovaného Seixasa
    dnes 22:23
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