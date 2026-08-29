    Vuelta po odstúpení Pogačara dostala nový nádych. Španiel sa po dojazde dostal do červeného dresu

    Enric Mas.
    Enric Mas. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|29. aug 2026 o 17:51
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    Z víťazstva v šprintérskej etape sa tešil Bryan Coquard.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 8. etapa (Puçol – Xeraco, 171,0 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Bryan Coquard

    Cofidis

    3:47:06 h

    2.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    + 0 s

    3.

    BEL

    Jordi Meeus

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 0 s

    4.

    GBR

    Ben Turner

    Netcompany INEOS

    + 0 s

    5.

    FRA

    Jordan Labrosse

    Decathlon CMA CGM Team

    + 0 s

    6.

    ITA

    Alessandro Romelle

    XDS Astana Team

    + 0 s

    Francúzsky cyklista Bryan Coquard z tímu Cofidis triumfoval v 8. etape 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.

    Na prvé miesto celkového poradia sa dostal Španiel v službách Movistaru Enric Mas, ktorý tak využil odstúpenie najväčšej hviezdy Tadeja Pogačara.

    Líder tímu UAE Emirates spadol približne 33 km pred cieľom, keď preletel cez riadidlá. S krvavými zraneniami na ľavom ramene a v tvári sedel chvíľu na zemi, čo predznamenalo jeho koniec v pretekoch.

    O víťazovi sobotňajšej 171 kilometrov dlhej etapy z Pucola do Xeraca rozhodli záverečné metre. Coquard zdolal v šprintérskej koncovke, ktorú poznačili pády, Dána Madsa Pedersena a Belgičana Jordiho Meeusa.

    Novým lídrom priebežného poradia sa po odstúpení Slovinca Tadeja Pogačara stal Španiel Enric Mas (Movistar).

    VIDEO: Záverečné kilometre 8. etapy na Vuelta a Espaňa

    Pre 34-ročného Francúza to bolo vôbec prvé kariérne etapové víťazstvo na niektorom z podujatí Grand Tour.

    „Na Grand Tour podujatia som mnohokrát skončil na druhej pozícii. Mám 34 rokov, preto som teraz veľmi hrdý a šťastný. Môj tím odviedol skvelú robotu. Nemáme mnoho jazdcov, ktorí by išli na čele, ale teraz sme mali.

    Vytvorili mi päť kilometrov pred cieľom skvelú pozíciu a ja som len nasledoval kolegu. V závere som čakal, v správnom momente som využil výhodu.

    Dlho som na toto čakal a tvrdo som pracoval, takže je to úžasný deň,“ uviedol Coquard v televíznom rozhovore po dojazde sobotňajšej etapy.

    Priebeh etapy

    Rovinatá ôsma etapa bola predurčená k záverečnému šprintu vo veľkom balíku. Už od úvodu však poznačilo dianie množstvo pádov, ešte v rámci neutrálnej zóny sa ocitla na zemi desiatka cyklistov a Uriarte s van Trichtom museli na následky tejto udalosti odstúpiť. Na tento zoznam sa neskôr pridal Gaffuri.

    Do sólo úniku sa hneď po oficiálnom štarte dostal Fernandez, pred rýchlostnou prémiou si ho však pelotón postrážil. Hlavnou udalosťou ôsmej etapy bol predčasný koniec Pogačara.

    Člen tímu UAE Team Emirates-XRG spadol podľa televíznych záberov uprostred pelotónu po náhlej zmene smeru jazdy a kontakte s členom tímu Visma-Lease a Bike.

    Po niekoľkých minútach vyšetrení zdravotníckym personálom sa rozhodol nepokračovať v ďalšom priebehu pretekov a nastúpil do sanitky.

    Organizátori následne potvrdili jeho odstúpenie, rozsah zranení zatiaľ známy nie je.

    Po zvoľnenom tempe sa dianie reštartovalo, za triumfom sa pokúsil vyštartovať Azparren, ale jeho snaha sa skončila tesne pred cieľovou páskou.

    V šprintérskom závere sa udial ďalší hromadný pád, po ktorom sa oddelila menšia skupinka bojujúca o prvenstvo.

    Najviac síl mal v koncovke Coquard, ktorý o niekoľko desiatok centimetrov predčil Pedersena s Meeusom.

    Na uvoľnené miesto pre priebežného lídra Vuelty sa dostal domáci Enric Mas so 71-sekundovým náskokom pred Rakúšanom Felixom Gallom.

    Priebežné poradie po 8. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    23:24:00 hod

    2.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 1:11 min

    3.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:33 min

    4.

    USA

    Sepp Kuss

    Visma | Lease a Bike

    + 2:15 min

    5.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany Ineos

    + 2:16 min

    6. 

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education EasyPost

    + 2:22 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Enric Mas.
    Enric Mas.
    Vuelta po odstúpení Pogačara dostala nový nádych. Španiel sa po dojazde dostal do červeného dresu
    dnes 17:51
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