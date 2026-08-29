Vuelta po odstúpení Pogačara dostala nový nádych. Španiel sa po dojazde dostal do červeného dresu

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 8. etapa (Puçol – Xeraco, 171,0 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Bryan Coquard
Cofidis
3:47:06 h
2.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
+ 0 s
3.
Jordi Meeus
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 0 s
4.
Ben Turner
Netcompany INEOS
+ 0 s
5.
Jordan Labrosse
Decathlon CMA CGM Team
+ 0 s
6.
Alessandro Romelle
XDS Astana Team
+ 0 s
Francúzsky cyklista Bryan Coquard z tímu Cofidis triumfoval v 8. etape 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.
Na prvé miesto celkového poradia sa dostal Španiel v službách Movistaru Enric Mas, ktorý tak využil odstúpenie najväčšej hviezdy Tadeja Pogačara.
Líder tímu UAE Emirates spadol približne 33 km pred cieľom, keď preletel cez riadidlá. S krvavými zraneniami na ľavom ramene a v tvári sedel chvíľu na zemi, čo predznamenalo jeho koniec v pretekoch.
O víťazovi sobotňajšej 171 kilometrov dlhej etapy z Pucola do Xeraca rozhodli záverečné metre. Coquard zdolal v šprintérskej koncovke, ktorú poznačili pády, Dána Madsa Pedersena a Belgičana Jordiho Meeusa.
Novým lídrom priebežného poradia sa po odstúpení Slovinca Tadeja Pogačara stal Španiel Enric Mas (Movistar).
VIDEO: Záverečné kilometre 8. etapy na Vuelta a Espaňa
Pre 34-ročného Francúza to bolo vôbec prvé kariérne etapové víťazstvo na niektorom z podujatí Grand Tour.
„Na Grand Tour podujatia som mnohokrát skončil na druhej pozícii. Mám 34 rokov, preto som teraz veľmi hrdý a šťastný. Môj tím odviedol skvelú robotu. Nemáme mnoho jazdcov, ktorí by išli na čele, ale teraz sme mali.
Vytvorili mi päť kilometrov pred cieľom skvelú pozíciu a ja som len nasledoval kolegu. V závere som čakal, v správnom momente som využil výhodu.
Dlho som na toto čakal a tvrdo som pracoval, takže je to úžasný deň,“ uviedol Coquard v televíznom rozhovore po dojazde sobotňajšej etapy.
Priebeh etapy
Rovinatá ôsma etapa bola predurčená k záverečnému šprintu vo veľkom balíku. Už od úvodu však poznačilo dianie množstvo pádov, ešte v rámci neutrálnej zóny sa ocitla na zemi desiatka cyklistov a Uriarte s van Trichtom museli na následky tejto udalosti odstúpiť. Na tento zoznam sa neskôr pridal Gaffuri.
Do sólo úniku sa hneď po oficiálnom štarte dostal Fernandez, pred rýchlostnou prémiou si ho však pelotón postrážil. Hlavnou udalosťou ôsmej etapy bol predčasný koniec Pogačara.
Člen tímu UAE Team Emirates-XRG spadol podľa televíznych záberov uprostred pelotónu po náhlej zmene smeru jazdy a kontakte s členom tímu Visma-Lease a Bike.
Po niekoľkých minútach vyšetrení zdravotníckym personálom sa rozhodol nepokračovať v ďalšom priebehu pretekov a nastúpil do sanitky.
Organizátori následne potvrdili jeho odstúpenie, rozsah zranení zatiaľ známy nie je.
Po zvoľnenom tempe sa dianie reštartovalo, za triumfom sa pokúsil vyštartovať Azparren, ale jeho snaha sa skončila tesne pred cieľovou páskou.
V šprintérskom závere sa udial ďalší hromadný pád, po ktorom sa oddelila menšia skupinka bojujúca o prvenstvo.
Najviac síl mal v koncovke Coquard, ktorý o niekoľko desiatok centimetrov predčil Pedersena s Meeusom.
Na uvoľnené miesto pre priebežného lídra Vuelty sa dostal domáci Enric Mas so 71-sekundovým náskokom pred Rakúšanom Felixom Gallom.
Priebežné poradie po 8. etape
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
23:24:00 hod
2.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 1:11 min
3.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:33 min
4.
Sepp Kuss
Visma | Lease a Bike
+ 2:15 min
5.
Oscar Onley
Netcompany Ineos
+ 2:16 min
6.
Richard Carapaz
EF Education EasyPost
+ 2:22 min