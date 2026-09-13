    Španiel spečatil životný úspech na Vuelte. Záverečnú etapu rozhodol špurt dvoch jazdcov

    Enric Mas.
    Enric Mas. (Autor: L'Équipe)
    Sportnet, TASR|13. sep 2026 o 19:49 (aktualizované 13. sep 2026 o 21:03)
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    Jazdec tímu Movistar už v záverečnej 21. etape potreboval iba prísť do cieľa.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 21. etapa (Granada - Granada, 112 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NOR

    Tobias Johannessen 

    UNO-X Mobility

    2:54:08 h

    2.

    ITA

    Alessandro Romele

    XDS Astana Team

    + 0 s

    3.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    4.

    GBR

    Matthew Brennan

    Team Visma | Lease a Bike

    + 0 s

    5.

    FRA

    Bastien Tronchon

    Groupama - FDJ United

    + 0 s

    6.

    ESP

    Pello Bilbao

    Bahrain - Victorious

    + 0 s

    7.

    AUS

    Finn Fisher-Black

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 0 s

    8.

    FRA

    Axel Laurance

    Netcompany INEOS

    + 0 s

    9.

    ESP

    Pau Martí

    NSN Cycling Team

    + 0 s

    10.

    DEU

    Marco Brenner

    Tudor Pro Cycling Team

    + 0 s

    Španielsky cyklista Enric Mas sa stal celkovým víťazom 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa 2026.

    Jazdec tímu Movistar už v záverečnej 21. etape potreboval iba prísť do cieľa, aby sa mohol radovať v drese domáceho tímu na domácej pôde.

    Etapu so štartom aj cieľom v Granade vyhral nórsky jazdec Tobias Halland Johannessen z tímu Uno-X Mobility.

    VIDEO: Záver 21. etapy Vuelta a Espaňa

    Druhé miesto v rovinatej 112 kilometrov dlhej etape obsadil Talian Alessandro Romele (XDS Astana Team) a na tretej priečke klasifikovali Belgičana Ramsesa Debruyneho (Alpecin-Premier Tech).

    Celkové časy jazdcov sa započítavali už 9,8 kilometra pred cieľom, keďže organizátor po dohode s panelom komisárov Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) rozhodol o neutralizácii času pre celkovú individuálnu klasifikáciu v etape od posledného prejazdu miestnym okruhom. Dôvodom boli obavy o bezpečnosť jazdcov na okruhu.

    Úvod etapy mal oslavný charakter, pričom jazdci sa venovali aj rozhovorom a fotografom. Okruh v Granade museli cyklisti absolvovať štyrikrát a poslednú rýchlostnú prémiu vyhral Romele.

    Únik dňa dostihla 18 kilometrov pred cieľom ďalšia skupina, pričom pelotón strácal vyše minúty. Stačilo mu prísť do záverečného okruhu, čím sa Mas definitívne stal víťazom Vuelty.

    Záver etapy priniesol útoky a napokon so svojím nástupom uspel Johannessen, ktorý si poradil aj s reakciou Romeleho.

    Mas vyhral svoje prvé podujatie Grand Tour v kariére. Tridsaťjedenročný jazdec, ktorý sa dostal do červeného dresu po páde a odstúpení favorizovaného Slovinca Tadeja Pogačara v 8. etape, udržal vedenie v celkovom poradí pred Primožom Rogličom až do konca a stal sa prvým španielskym víťazom Vuelty od triumfu Alberta Contadora v roku 2014.

    Španielsky tím sa dočkal celkového víťazstva na trojtýždňových pretekoch po desiatich rokoch, Nairo Quintana takisto v drese Movistaru ovládol v roku 2016 Giro.

    „Takéto víťazstvo sme potrebovali a teraz ho máme. O tomto som sníval a bojoval som o to. Bol som trochu nervózny, bol to deň s rôznymi emóciami, ale boli pozitívne. Musíme pokračovať v tom, čo robíme, už teraz sa sústredíme na ďalšie ciele a nemáme čas oslavovať,“ citovala Masa agentúra AFP.

    „Počas celej Vuelty som si to nesmierne užíval. Všetko išlo skvele, užíval som si každý kilometer. Za celý ten čas som zažil veľa náročných chvíľ, ale Vuelta sa nedá vyhrať bez utrpenia. Pracujete na tom, aby ste mohli prežiť takýto deň,“ doplnil podľa agentúry DPA.

    Záverečné poradie po 21. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    73:52:55 h

    2.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 2:15 min

    3.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 2:44 min

    4.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 6:54 min

    5.

    USA

    Sepp Kuss

    Team Visma Lease a Bike

    + 8:45 min

    6.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 9:28 min

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