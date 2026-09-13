Emigroval s kefkou a 50 dolármi. Drobný bol unikát, kraľoval na ľade, tráve aj antuke

Už len úspechy z jedného športu by ho radili medzi legendy. Titul majstra sveta a olympijská medaila v hokeji a tri grandslamové tituly vrátane Wimbledonu však z neho robia svetový unikát. Pred štvrťstoročím zomrel hokejista a tenista Jaroslav Drobný, ktorý za svoj život reprezentoval štyri krajiny.
Športu prakticky nemohol uniknúť, pretože jeho otec bol správcom areálu na pražskej Štvanici. Od štyroch rokov hrával tenis a tak ako mnoho jeho rovesníkov v zime hokej a v lete aj futbal.
Svojmu o generáciu staršiemu klubovému kolegovi z I. ČLTK Praha a neskôr aj nehrajúcemu kapitánovi daviscupového tímu Karlovi Koželuhovi, ktorý reprezentoval Československo vo všetkých troch týchto športoch, sa síce v tejto štatistike nevyrovnal, ale úspechmi na svetovej úrovni ho výrazne predstihol.
Žiaril už ako mladík
Svoj talent preukázal už v mladom veku, veď hokejovú ligu si vyskúšal už šestnásťročný, ešte nemal ani sedemnásť rokov, keď debutoval na dvorcoch legendárneho Wimbledonu (vypadol v prvom kole), a osemnásťročný prvýkrát hral na majstrovstvách sveta v hokeji.
Tie sa konali vo februári 1939, len mesiac pred definitívnym rozbitím Československa. Zo šampionátu sa vrátil so striebornou medailou za majstrovstvá Európy (kam sa nepočítali zápasy so zámorskými tímami), zatiaľ čo na majstrovstvách sveta skončili Čechoslováci štvrtí.
Drobný zaujal najmä piatimi gólmi proti slabučkej Juhoslávii (zápas sa skončil 24:0), ale ešte viac gólom proti Kanade, ktorá mala čo robiť, aby zápas otočila a vyhrala 2:1.
Ešte v tom istom roku stihol posledný predvojnový Wimbledon, ale už ako reprezentant Protektorátu Čechy a Morava.
Tak ako mnohým iným športovcom aj Drobnému ukradla najlepšie hokejové roky druhá svetová vojna.
„Napriek tomu bol potom ďalších desať rokov jedným z najlepších tenistov na svete. Jardo u nás celých päť vojnových rokov nemal súpera.
My všetci jeho kamaráti sme však vedeli, že máme medzi sebou športového génia a ochotne sme sa podriaďovali jeho plánu, ako sa udržiavať vo forme,“ spomínal v publikácii k 120. výročiu I. ČLTK Praha Jaromír Bečka, syn vtedajšieho prezidenta klubu.
Tenisový lakeť mu priniesol hokejový titul
Ako ukázali už prvé povojnové grandslamové turnaje, kluboví kolegovia Drobného skutočne udržali v dobrej forme.
Na parížskej antuke sa v roku 1946 dostal do prvého grandslamového finále, v ktorom vyhral prvé dva sety nad domácim Marcelom Bernardom, ale napokon zápas nedotiahol do víťazného konca. Vo Wimbledone sa prebojoval do semifinále, kde podľahol Austrálčanovi Brownovi.
V prvej povojnovej sezóne bol ešte platným členom hokejovej reprezentácie, ale čoraz častejšie cesty na tenisové turnaje znamenali, že hokejoví funkcionári, tréneri a fanúšikovia už s ním príliš nepočítali.
Jeho športový osud však zvrátila náhoda. Na turnaji v Indii si spôsobil zranenie ľudovo známe ako tenisový lakeť.
Pri hokeji mu to zjavne až tak neprekážalo a reprezentačný tréner, kanadský Slovák Mike Buckna (vo vlasti svojich rodičov známy ako Matej), ho nominoval na majstrovstvá sveta, ktoré sa hrali doslova na Drobného domácej pôde – na Štvanici.
V prvom zápase, opäť proti hokejovému trpaslíkovi z Rumunska (23:1), zopakoval svoj kúsok zo šampionátu v roku 1939 – strelil päť gólov. Proti Rakúšanom pauzoval a potom Poliakom nasúkal štyri góly pri výhre 12:0 a Belgičanom päť pri víťazstve 24:0.
Proti Švajčiarom ani Švédom neskóroval, ale opäť sa presadil v záverečnom zápase proti USA, ktorý Československo vyhralo 6:1 a vďaka predchádzajúcemu senzačnému triumfu Rakúšanov nad Švédmi získalo svoj prvý titul majstrov sveta.
Na parížskom turnaji na dvorcoch Rolanda Garrosa ešte absentoval, ale na wimbledonskej tráve sa dostal do štvrťfinále a na US National Championships až do semifinále.
To ešte netušil, že v nasledujúcej sezóne príde na grandslamové turnaje už ako olympijský medailista.
Olympijské striebro a odmietnutie NHL
Na rozdiel od pražskej Štvanice do švajčiarskeho St. Moritzu na hokejový olympijský turnaj pricestovali aj Kanaďania, ktorých reprezentoval tím Ottawa RCAF Flyers.
Favorit na zlato bol teda jasný, ale nakoniec k senzácii nechýbalo veľa. Drobný opäť potvrdil povesť potentného strelca proti slabším súperom, ale opäť sa presadil aj proti Američanom (ich výsledky sa do olympijského turnaja nepočítali pre bizarný spor o to, ktorý z dvoch výberov ich bude reprezentovať, ako aj o amatérsky status družstva, ktoré vo Švajčiarsku nakoniec hralo). Na turnaji strelil spolu desať gólov.
Československo uhralo v St. Moritzi s Kanadou historickú bezgólovú remízu. Tréner Buckna si od útočníka Vladimíra Zábrodského vypočul kritiku za príliš opatrnú hru, ale československý výber doplatil najmä na zbytočne inkasované góly od slabších súperov, ktoré mu zhoršili skóre.
Po odpočítaní zápasov s USA mali Kanaďania skóre 57:2, kým Československo dostalo štyri góly od Britov a po tri aj od Rakúšanov a Talianov.
Ak by rozhodoval rozdiel gólov, boli by so skóre 76:15 olympijskými šampiónmi, lenže do úvahy sa bral podiel gólov a tam jednoznačne dominovali Kanaďania.
Pre Drobného to bola strieborná rozlúčka s hokejovou kariérou. Účasť na majstrovstvách sveta v roku 1949 už odmietol (čím sa pripravil o ďalší majstrovský titul).
Jeho reprezentačná bilancia sa tak zastavila na 31 zápasoch a 36 góloch za Československo a 5 zápasoch a 6 góloch za Protektorát Čechy a Morava.
Rovnako povedal nie aj ponuke z Bostonu Bruins.
„Ponúkli mi dvadsaťtisíc dolárov, čo už boli nejaké peniaze, ale neprijal som to. Keby som kývol na návrh z NHL, nesmel by som hrať tenisové turnaje,“ vysvetľoval po rokoch.
Nešlo len o to, že takýto harmonogram by bolo časovo nezladiteľný, ale Drobný bol v tenise amatérom, kým v hokeji by bol profesionálom, čo bola v tom čase neprípustná kombinácia.
Krátko po olympijskom hokejovom turnaji zorganizovali komunisti v Československu puč, ktorým sa na viac ako štyri desaťročia dostali k moci.
Drobný už po návšteve Moskvy v roku 1947 vedel, že takýto režim mu nie je po vôli. K emigrácii ho však donútila príhoda, ktorá priamo súvisela s tenisom.
V júli 1949 odcestoval spolu s ďalším skvelým tenistom Vladimírom Černíkom na turnaj do švajčiarskeho Gstaadu.
Emigráciou sa vyhol väzeniu
Často sa uvádza, že československé úrady im zakázali hrať proti nemeckým súperom, správa z dobovej tlače hovorí trochu iný príbeh: „Keď sa zistilo, že na turnaji hrajú aj hráči Francovho fašistického Španielska, vyzvala Prezidiálna rada ČOS (Československej obce sokolskej, pozn. red.) Drobného a Černíka, aby odriekli štart na majstrovstvách.
Drobný a Černík neuposlúchli a oznámili, že sa do ČSR nevrátia. Týmto podradným krokom dali Drobný a Černík najavo, že sa rozišli s vlasťou a československým amatérskym športom a že sa rozhodli slúžiť za peniaze ako profesionáli športovým kapitalistickým podnikateľom.“
Mimochodom, Drobný zostal do konca tenisovej kariéry amatérom, takže žiadnym športovým kapitalistickým podnikateľom neslúžil.
Rudé právo, hlásna trúba režimu, videlo udalosti po svojom: „Obviňujeme Drobného, že od vojny hral dvojakú hru, skrývajúc sa za svojho otca. Jaroslav Drobný sa spriahol s buržoáziou, ktorej kedysi zbieral loptičky.“
Jedna z verzií udalostí v Gstaade hovorí, že Drobný pri konfrontácii vylepil facku budúcemu riaditeľovi Československej televízie Janovi Zelenkovi, ktorý vtedy pôsobil na ambasáde v Berne ako kultúrny pridelenec a prišiel hráčom dohovoriť.
Drobný však vo svojich pamätiach píše, že len mal chuť ho udrieť. Ani Zelenka vo vyhlásení pre Mladú frontu v roku 1968 žiadnu facku nespomínal.
Výsledok bol však taký, že Drobný ani Černík sa do vlasti nevrátili. Drobný zostal v cudzine len s oblečením, zubnou kefkou a päťdesiatimi dolármi.
Odchodom si však zrejme zachránil nielen vnútornú slobodu. Viacerých jeho hokejových spoluhráčov totiž v roku 1950 komunistická justícia v zinscenovanom procese odsúdila na dlhoročné tresty a prácu v uránových baniach.
Drobný viackrát spomínal, že nebyť emigrácie, rovnaký osud by isto čakal aj jeho. Veď v súdnom procese jeho kamarátom pripísali na vrub aj prevzatie vecí pre Drobného (kabáta, tenisového saka a kravát), ktoré mu mali odovzdať v Londýne, kde sa v roku 1950 konali majstrovstvá sveta, na ktoré československá výprava nakoniec nesmela odcestovať.
Oficiálne preto, že rozhlasoví reportéri Josef Laufer a Otakar Procházka nedostali víza (v skutočnosti ich mali schválené), ale reálne z opodstatnenej obavy, že viacero hráčov by sa domov už nevrátilo.
Muž bez domova
Drobný zostal v cudzine nielen bez peňazí, ale prakticky aj bez cestovných dokladov, keďže tie československé už používať nemohol.
Dostal síce dočasné švajčiarske doklady totožnosti, neskôr aj austrálske, ale občianstvo nemal žiadne. Nakoniec po exhibičných turnajoch v Káhire a Alexandrii získali Drobný aj Černík egyptský pas.
Historka o tom, že to bola odmena od kráľa Farúka za to, že Drobný učil jeho dcéru hrať tenis, takmer isto nie je pravdivá.
Na tenisovej scéne sa Drobnému darilo o niečo lepšie ako v súbojoch s úradníkmi, ale na prvý grandslamový titul stále čakal. Mal za sebou pritom už štyri finálové účasti – tri na Roland Garros (1946, 1948 a 1950), pričom dvakrát vyhral prvé dva sety, ale zápasy aj tak prehral, a v roku 1949 aj na Wimbledone.
Čiernu sériu prelomil až v roku 1951, niekoľko mesiacov pred dovŕšením tridsiatky. Stalo sa tak v Paríži a kuriozitou je, že šlo o „africké“ finále, keďže Drobný bol na papieri Egypťan, kým jeho súperom bol Juhoafričan Eric Sturgess.
O rok neskôr svoj titul obhájil proti Austrálčanovi Frankovi Sedgmanovi. Ten istý muž mu však o niekoľko týždňov zabránil v tom, aby triumfoval aj na posvätnej pôde Wimbledonu.
Drobný napriek tenisovým úspechom znášal život v exile dosť ťažko. V pamätiach spomínal, že za rok od odchodu z Československa si nenašiel žiadnych priateľov.
Aj jeho úspešný nasledovník (nielen) na wimbledonskej tráve Jan Kodeš mal pocit, že Drobný nebol v emigrácii šťastný.
„Myslím si, že ho emigrácia silno poznamenala, a nedivím sa tomu... Všetky sľuby západných funkcionárov, že sa o neho postarajú a znesú mu modré z neba, boli tatam. Keď to potreboval, vykašľali sa na neho,“ spomínal v publikácii k 120. výročiu I. ČLTK Praha.
Po sobáši s Angličankou wimbledonský triumf
Šťastie sa naňho však usmialo v osobnom živote. Zoznámil sa s Angličankou Ritou Andersonovou, s ktorou sa v roku 1953 oženil. Označoval ju za svoju kotvu.
Aj vďaka nej sa jeho novým domovom stal Londýn. No a práve Rita ho utvrdzovala v tom, že nádej na víťazstvo vo Wimbledone stále žije.
„Už si nikto nemyslel, že by som to v tridsiatich troch rokoch mohol vyhrať. V tom čase sa to bralo tak, že keď ste mali po tridsiatke, ľudia hovorili: ,Prečo ešte hrá‘? Mysleli si, že som starý.“
Drobného chvíľa nadišla v roku 1954. Prvých päť zápasov na turnaji zvládol bravúrne. Nestratil ani set a ako jedenásty nasadený porazil vo štvrťfinále turnajovú dvojku Lewa Hoada.
V semifinále naňho čakal Američan Budge Patty, jeho premožiteľ z parížskeho finále v roku 1950. Drobný sa mu však odplatil v päťsetovej dráme tretieho kola Wimbledonu v roku 1953.
Semifinále v roku 1954 bolo jednoznačnejšie než predchádzajúce súboje. Drobný vyhral v štyroch setoch a vo finále ho v súboji generácií čakal 19-ročný Austrálčan Ken Rosewall.
Bol to aj súboj odlišných štýlov. Mladý Austrálčan hral skôr technicky, Drobný bol známy svojím skvelým podaním. „Jeho servis bol jedným slovom fantastický. Keby som taký mal, vyhral by som o päť grandslamov viac... Mal neuveriteľný švih.
Navyše bol výborný na sieti, mal skvelý volej a ako každý ľavák aj forhend. Z bekhendu hral skôr technické čopované returny pod nohy a prehodenia pozdĺž siete.“
Takto opísal Drobného hru Jan Kodeš. Na Rosewalla zjavne platila, keďže Pražan v egyptských farbách vyhral 13:11, 4:6, 6:2, 9:7.
Podľa vlastných slov ešte chvíľu neveril, že sa všetko skončilo a konečne je wimbledonským šampiónom. Zo sna ho prebudil až príchod vojvodkyne z Kentu, ktorá prišla na dvorec a odovzdala mu trofej.
Po návrate domov ho čakalo 1500 telegramov, ale žiaden z Československa. „Neskôr som však zistil, že mnoho mojich priateľov oslavovalo doma moje víťazstvo. Pokladali ma stále za jedného z nich a nie za zradcu, ako ma ocajchovali komunisti,“ spomínal v pamätiach.
Drobný bol prvý ľavák od roku 1914, ktorý vyhral Wimbledon, a vôbec prvý hráč v okuliaroch, ktorý zdvihol víťaznú trofej. Jeho ikonické tmavé okuliare neboli žiadnou „frajerinou“, ale nevyhnutnosťou.
Ešte ako mladíka ho pri hokeji trafila do oka korčuľa súpera, takže takmer oslepol. Neskôr to bral s humorom a tvrdil, že preto na hokeji namiesto prihrávok tak rád kľučkoval, lebo pri slabom osvetlení nevedel rozoznať spoluhráčov od súperov.
Po wimbledonskom triumfe už Drobný žiadny veľký úspech nezaznamenal. S Wimbledonom sa rozlúčil v roku 1960, keď tam prvýkrát hral ako britský občan. Po niekoľkých odmietnutiach mu občianstvo udelili 8. mája 1959.
Predtým reprezentoval Československo, Protektorát Čechy a Morava aj Egypt, čo je rovnako jedinečné ako jeho triumfy v dvoch odlišných športoch.
V Londýne sprvu viedol mäsiarstvo, ale príliš mu to nešlo, a tak si neskôr otvoril športový obchod. V roku 1982 ovdovel.
Tenis aspoň rekreačne hrával aj po sedemdesiatke, ale keď mu prestali slúžiť nohy, potešenie mu robilo varenie. Najradšej sebe aj priateľom pripravoval guláš a viedenský rezeň.
Po páde komunizmu sa raz za rok alebo dva vracal do rodnej Prahy. Vrátili mu aj české občianstvo.
Zomrel 13. septembra 2001, necelý mesiac pred osemdesiatymi narodeninami.
Je členom hokejovej i tenisovej medzinárodnej siene slávy.