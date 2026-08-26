VIDEO: Visma odviedla bezkonkurenčnú robotu. Britský mladík opäť nemal súpera

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 5. etapa (Falset. Costa Daurada - Roquetes. Terres de l'Ebre (173,4 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Matthew Brennan
Visma-Lease a Bike
03:47:02 h
2.
Jordi Meuss
Red Bull–Bora–Hansgrohe
+ 0 s
3.
Vincenzo Albanese
EF Education–EasyPost
+ 0 s
4.
Alessandro Romele
XDS Astana Team
+ 0 s
5.
Axel Laurance
INEOS Cycling Team
+ 0 s
6.
Orluis Aular
Movistar Team
+ 0 s
Britský cyklista Matthew Brennan triumfoval v 5. etape 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.
Jazdec tímu Visma-Lease a Bike bol najrýchlejší v záverečnom hromadnom špurte 173,4 km dlhej etapy z Falset do Roquetes, v ktorom sa presadil pred Jordim Meeusom (Red Bull Bora-Hansgrohe) a Vincenzom Albanesem (EF Education-EasyPost).
Pre 21-ročného debutanta na Grand Tour je to po víťazstve v 2. etape druhý triumf na tohtoročnej Vuelte.
Slovinec Tadej Pogačar absolvoval celý súťažný deň na čele balíka a bezpečne si udržal červený dres pre lídra celkového poradia.
Brennana na stupni víťazov doplnili Belgičan Meuss z Bory a Talian Albanese z tímu EF Education–EasyPost.
VIDEO: Finiš piatej etapy Vuelta a Espaňa
Pelotón sa po štyroch etapách naprieč Monakom, Francúzskom a Andorrou dostal na španielske územie.
Jazdcov čakala prevažne rovinatá etapa, pričom jediným kategorizovaným stúpaním bol kopec tretej kategórie Puerto de Paüls na začiatku záverečných 30 km. Očakával sa preto hromadný dojazd, no dôležité bolo, ako šprintéri zvládnu jediné stúpanie na trase.
Priebeh etapy
Ako prvý sa pokúsil o únik víťaz 15. etapy z tohtoročného Giro d'Italia Nór Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility).
Štyrom jazdcom sa podarilo dobehnúť ho, boli to Walter Calzoni (Pinarello Q36,5), Stefan Küng (Tudor), Mattia Gaffuri (Picnic PostNL) a Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma).
Küng si to po chvíli rozmyslel a vpredu tak zostalo napokon len kvarteto. V pelotóne prebral tempo Ineos a postupne zmenšoval dvojminútový náskok.
Silný katalánsky vietor znamenal potenciálne delenie balíka a pretekári sa preto snažili byť v čo najlepšej pozícii pred zmenou smeru a sekciou s bočným vetrom. Tento úsek mohol rozhodnúť a tempo sa zvýšilo.
Približne 100 kilometrov pred cieľom ťahal najmä Lidl-Trek s Madsom Pedersenom a Mattiasom Skjelmosem a štvorčlenný únik bol minulosťou.
Pelotón sa na krátko rozdelil na tri väčšie skupiny, no všetci favoriti na úspech v celkovom poradí zostali v bezpečnej pozícii.
Vpredu pracovala kvalitne Visma, ktorá tam mala jedného z favoritov na stredajší triumf Brennana. Jeho krajan Ethan Hayter zo Soudalu-QuickStep sa po chaotickom úseku rozhodol vybojovať si 20 bodov na rýchlostnej prémii.
Približne 28 km pred cieľom prišlo na rad rozhodujúce stúpanie. Začiatok 3,5 kilometra dlhého kopca bol najstrmší a v ideálnej pozícii boli Ineos, Lidl-Trek a aj SAE-Team Emirates na čele balíka.
Úzka cesta a rýchle tempo spôsobili odpadnutie viacerých pretekárov. Kaden Groves, Jordi Meeus či Mads Pedersen mali čo robiť, aby v nasledujúcom zjazde dobehli zvyšok konkurentov.
Šprintérske finále chcel potom prekaziť Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36,5), no jeho útoky si dôkladne postrážil Brennanov tímový kolega Wout Van Aert. Vtedy už bolo jasné, že sa naozaj splní predpokladaný scenár a rozhodne hromadný dojazd.
Kľúčovú zákrutu pred cieľom zvládla najlepšie Visma a Brennan dokonal kvalitnú prácu tímových kolegov.
„Som veľmi vďačný za svoj tím a že sa mi podarilo dotiahnuť to do konca. Áno, bol to učebnicový záver. Christophe Laporte je asi najlepší kolega na svete, akého by ste mohli mať po boku v tejto pozícii.
Ani by som nepovedal, že som čistokrvný šprintér a podobné profily etáp mi vyhovujú. Stále verím, že sa nám ešte podarí dosiahnuť nejaký pekný výsledok,“ zhodnotil v cieli mladý Brit.
Priebežné poradie po 5. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1,
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
11:26:01 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:21 min
3.
Enric Mas
Movistar
+ 3:32 min
4.
Sepp Kuss
Visma-Lease a Bike
+ 3:44 min
5.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 3:45 min
6.
Richard Carapaz
EF Education EasyPost
+ 3:50 min