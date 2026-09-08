    Je najúspešnejším cyklistom tohto ročníka. Brit vyhral na Vuelte už štvrtú etapu

    Britský cyklista Matthew Brennan počas Vuelta a Espaňa 2026.
    Britský cyklista Matthew Brennan počas Vuelta a Espaňa 2026. (Autor: REUTERS)
    TASR|8. sep 2026 o 17:34
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    Únik piatich pretekárov nakoniec nemal šancu proti tímom, ktoré chceli hromadný dojazd.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 16. etapa (Cortegana - Palos de la Frontera, 181,1 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    GBR

    Matthew Brennan

    Visma-Lease a Bike

    3:56:33 hod

    2.

    FRA

    Bryan Coquard

    Cofidis

    + 0 s

    3.

    BEL

    Vito Braet

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    4.

    BEL

    Jordei Meeus

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 0 s

    5.

    DNK

    Magnus Cort

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    6.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    Britský cyklista Matthew Brennan sa stal víťazom 16. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2026. V rámci 81. ročníka podujatia dosiahol už štvrtý triumf.

    Jazdec tímu Visma-Lease a bike si pri debute na trojtýždenných pretekoch pripísal už štvrté víťazstvo na prebiehajúcej Grand Tour.

    V záverečnom hromadnom šprinte 181,1 km dlhej etapy z Cortegany do mesta Palos de la Frontera zdolal Francúza Bryana Coquarda (Cofidis), tretí finišoval Belgičan Vito Braet z Lotto Intermarché. Celkovým lídrom zostal Španiel Enric Mas z Movistaru.

    Priebeh 16. etapy Vuelty 2026

    Po druhom voľnom dni mali šprintéri na začiatku tretieho týždňa Vuelty jednu z posledných príležitostí na etapový triumf.

    Na trati nebolo žiadne kategorizované stúpanie, no zvlnený profil na začiatku mal ponúknuť príležitosť na vytvorenie úniku.

    Po približne 15 km sa do čela dostala pätica pretekárov. Kevin Vermaerke (SAE Team Emirates-XRG), Valentin Madouas (Groupama-FDJ United), Simon Dalby (UNO-X Mobility), Jasha Sütterlin (Jayco-AlUla) a Roland Thalmann (Tudor ProCycling) si postupne vypracovali náskok a svoju pozíciu v úniku definitívne potvrdili po ďalších 15 km.

    Ich náskok bol na úrovni dvoch minút a dosiahol aj hodnotu 2:40 min.

    Tímy, ktoré chceli docieliť hromadný šprint a vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre svojho favorita, však začali postupne na čele stíhajúceho pelotónu zvyšovať tempo.

    Snažila sa najmä Visma, tá mala šancu na šiesty etapový triumf na tohtoročnej Vuelte. Jej jazdci sa snažili viac kontrolovať unikajúcich pretekárov, no zároveň nemohli dovoliť, aby sa k nim následne pridal niekto z balíka.

    Pelotón postupne sťahoval manko a 55 km pred cieľom už prvýkrát od sformovania úniku nestrácal ani minútu.

    Najmä Visma ale aj Red Bull-Bora-hansgrohe a Cofidis splnili svoj cieľ a 23 km pred finišom dobehli únik.

    Etapa sa tak dostala do záverečnej fázy s definitívou hromadného dojazdu. V ňom Wout van Aert opäť vytvoril pre Brennana ideálnu pozíciu a 21-ročný Brit potvrdil, že je najrýchlejším mužom v pelotóne tohtoročnej Vuelty.

    Priebežné poradie po 16. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    56:02:29 hod

    2.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 2:06 min

    3.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 2:10 min

    4.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 4:24 min

    5.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 5:44 min

    6. 

    SVN

    Jakob Omrzel

    Bahrain Victorious

    + 6:14 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Britský cyklista Matthew Brennan počas Vuelta a Espaňa 2026.
    Britský cyklista Matthew Brennan počas Vuelta a Espaňa 2026.
    Je najúspešnejším cyklistom tohto ročníka. Brit vyhral na Vuelte už štvrtú etapu
    dnes 17:34
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