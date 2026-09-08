Je najúspešnejším cyklistom tohto ročníka. Brit vyhral na Vuelte už štvrtú etapu

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 16. etapa (Cortegana - Palos de la Frontera, 181,1 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Matthew Brennan
Visma-Lease a Bike
3:56:33 hod
2.
Bryan Coquard
Cofidis
+ 0 s
3.
Vito Braet
Lotto Intermarché
+ 0 s
4.
Jordei Meeus
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 0 s
5.
Magnus Cort
Uno-X Mobility
+ 0 s
6.
Wout van Aert
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
Britský cyklista Matthew Brennan sa stal víťazom 16. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2026. V rámci 81. ročníka podujatia dosiahol už štvrtý triumf.
Jazdec tímu Visma-Lease a bike si pri debute na trojtýždenných pretekoch pripísal už štvrté víťazstvo na prebiehajúcej Grand Tour.
V záverečnom hromadnom šprinte 181,1 km dlhej etapy z Cortegany do mesta Palos de la Frontera zdolal Francúza Bryana Coquarda (Cofidis), tretí finišoval Belgičan Vito Braet z Lotto Intermarché. Celkovým lídrom zostal Španiel Enric Mas z Movistaru.
Priebeh 16. etapy Vuelty 2026
Po druhom voľnom dni mali šprintéri na začiatku tretieho týždňa Vuelty jednu z posledných príležitostí na etapový triumf.
Na trati nebolo žiadne kategorizované stúpanie, no zvlnený profil na začiatku mal ponúknuť príležitosť na vytvorenie úniku.
Po približne 15 km sa do čela dostala pätica pretekárov. Kevin Vermaerke (SAE Team Emirates-XRG), Valentin Madouas (Groupama-FDJ United), Simon Dalby (UNO-X Mobility), Jasha Sütterlin (Jayco-AlUla) a Roland Thalmann (Tudor ProCycling) si postupne vypracovali náskok a svoju pozíciu v úniku definitívne potvrdili po ďalších 15 km.
Ich náskok bol na úrovni dvoch minút a dosiahol aj hodnotu 2:40 min.
Tímy, ktoré chceli docieliť hromadný šprint a vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre svojho favorita, však začali postupne na čele stíhajúceho pelotónu zvyšovať tempo.
Snažila sa najmä Visma, tá mala šancu na šiesty etapový triumf na tohtoročnej Vuelte. Jej jazdci sa snažili viac kontrolovať unikajúcich pretekárov, no zároveň nemohli dovoliť, aby sa k nim následne pridal niekto z balíka.
Pelotón postupne sťahoval manko a 55 km pred cieľom už prvýkrát od sformovania úniku nestrácal ani minútu.
Najmä Visma ale aj Red Bull-Bora-hansgrohe a Cofidis splnili svoj cieľ a 23 km pred finišom dobehli únik.
Etapa sa tak dostala do záverečnej fázy s definitívou hromadného dojazdu. V ňom Wout van Aert opäť vytvoril pre Brennana ideálnu pozíciu a 21-ročný Brit potvrdil, že je najrýchlejším mužom v pelotóne tohtoročnej Vuelty.
Priebežné poradie po 16. etape
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
56:02:29 hod
2.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 2:06 min
3.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 2:10 min
4.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 4:24 min
5.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 5:44 min
6.
Jakob Omrzel
Bahrain Victorious
+ 6:14 min