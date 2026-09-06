    Van Aert má na Vuelte vynikajúcu formu. Z nečakaného útoku vyťažil ďalšie víťazstvo

    Belgický cyklista Wout van Aert.
    Belgický cyklista Wout van Aert. (Autor: SITA/Ritzau Scanpix via AP)
    Sportnet, TASR|6. sep 2026 o 17:50
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    Wout van Aert získal pre Vismu už piaty triumf.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 15. etapa (Palma del Río - Córdoba, 110,2 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma-Lease a Bike

    2:35:00 h

    2.

    ITA

    Alessandro Romele

    XDS Astana

    + 0 s

    3.

    BEL

    Thibau Nys

    Lidl - Trek

    + 0 s

    4.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 0 s

    5.

    NOR

    Andreas Leknessund

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    6.

    ITA

    Alessandro Covi

    Jayco AlUla

    + 58 s

    Belgický cyklista Wout van Aert sa stal víťazom 15. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2026. V rámci 81. ročníka podujatia dosiahol už druhý triumf.

    V skrátenej etape, ktorá ukončila druhý súťažný blok, uspel jazdec tímu Visma-Lease a Bike v záverečnom špurte malej 5-člennej skupiny.

    Kľúčom k úspechu bol nečakaný útok po šprintérskej prémii. Práve 31 km pred cieľom sa vyprofilovala skupina, ktorá napokon bojovala o víťazstvo.

    V celkovom poradí nenastali žiadne zmeny. Enric Mas si bez problémov udržal červený dres, pričom pred poslednými šiestimi etapami má vyše dvojminútový náskok pred dvojicou Felix Gall a Primož Roglič.

    VIDEO: Záverečné kilometre 15. etapy na Vuelta a Espaňa 2026

    Priebeh 15. etapy Vuelty 2026

    Organizátori skrátili pôvodne 189,7 km dlhú trasu z Palma del Rio do Cordoby na 110,2 km. Pre očakávané teploty okolo 40 stupňov Celzia aktivovali protokol pre extrémne podmienky a vypustili jednu z horských prémií.

    Krátko po štarte sa vytvoril 12-členný únik, pelotón ho však držal na dosah. Rozhodujúce momenty prišli po rýchlostnej prémii 31 km pred cieľom.

    Na čele zostali Andreas Leknessund a Ramses Debruyne, ku ktorým sa po útoku z balíka pridali Van Aert, Thibau Nys a Alessandro Romele.

    Vedúca pätica si do ulíc Cordoby priviezla dostatočný náskok. Nys otvoril záverečný šprint, Van Aert sa za ním vyviezol a v koncovke potvrdil pozíciu favorita.

    Druhý finišoval Romele a tretie miesto obsadil Nys. Tím Visma–Lease a Bike dosiahol už piate etapové víťazstvo na tohtoročnej Vuelte. Okrem Van Aerta trikrát triumfoval 21-ročný Brit Matthew Brennan.

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    "Po tomto víťazstve sa sem už možno nevrátim, aby som si nepokazil štatistiku. Som jediný dvojnásobný víťaz Cordoby. Snažili sme sa kontrolovať pelotón a súperi v polovici možno nečakali, že budeme útočiť.

    Ja som zacítil príležitosť a nevidel som riziko prehry. Útoky boli v závere ťažké, obaja Belgičania boli v tom úniku silní ako aj Romele. Mal som obavy aj s Leknessunda. Našťastie to nechal na posledné kilometre a ja som to len podržal.

    Päť výhier na Vuelte je úžasná štatistika. Vždy, keď sme chceli vyhrať, dokázali sme sa o to pobiť. Je to dôkaz, aký silný tím máme, som na nich hrdý a som im vďačný,“ povedal Van Aert v rozhovore po pretekoch.

    Priebežné poradie po 15. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    52:05:56 h

    2.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 2:06 min

    3.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 2:10 min

    4.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 4:24 min

    5.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 5:44 min

    6. 

    SVN

    Jakob Omrzel

    Bahrain Victorious

    + 6:14 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Belgický cyklista Wout van Aert.
    Belgický cyklista Wout van Aert.
    Van Aert má na Vuelte vynikajúcu formu. Z nečakaného útoku vyťažil ďalšie víťazstvo
    dnes 17:50
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