Van Aert má na Vuelte vynikajúcu formu. Z nečakaného útoku vyťažil ďalšie víťazstvo

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 15. etapa (Palma del Río - Córdoba, 110,2 km):
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Wout van Aert
Visma-Lease a Bike
2:35:00 h
2.
Alessandro Romele
XDS Astana
+ 0 s
3.
Thibau Nys
Lidl - Trek
+ 0 s
4.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 0 s
5.
Andreas Leknessund
Uno-X Mobility
+ 0 s
6.
Alessandro Covi
Jayco AlUla
+ 58 s
Belgický cyklista Wout van Aert sa stal víťazom 15. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2026. V rámci 81. ročníka podujatia dosiahol už druhý triumf.
V skrátenej etape, ktorá ukončila druhý súťažný blok, uspel jazdec tímu Visma-Lease a Bike v záverečnom špurte malej 5-člennej skupiny.
Kľúčom k úspechu bol nečakaný útok po šprintérskej prémii. Práve 31 km pred cieľom sa vyprofilovala skupina, ktorá napokon bojovala o víťazstvo.
V celkovom poradí nenastali žiadne zmeny. Enric Mas si bez problémov udržal červený dres, pričom pred poslednými šiestimi etapami má vyše dvojminútový náskok pred dvojicou Felix Gall a Primož Roglič.
VIDEO: Záverečné kilometre 15. etapy na Vuelta a Espaňa 2026
Priebeh 15. etapy Vuelty 2026
Organizátori skrátili pôvodne 189,7 km dlhú trasu z Palma del Rio do Cordoby na 110,2 km. Pre očakávané teploty okolo 40 stupňov Celzia aktivovali protokol pre extrémne podmienky a vypustili jednu z horských prémií.
Krátko po štarte sa vytvoril 12-členný únik, pelotón ho však držal na dosah. Rozhodujúce momenty prišli po rýchlostnej prémii 31 km pred cieľom.
Na čele zostali Andreas Leknessund a Ramses Debruyne, ku ktorým sa po útoku z balíka pridali Van Aert, Thibau Nys a Alessandro Romele.
Vedúca pätica si do ulíc Cordoby priviezla dostatočný náskok. Nys otvoril záverečný šprint, Van Aert sa za ním vyviezol a v koncovke potvrdil pozíciu favorita.
Druhý finišoval Romele a tretie miesto obsadil Nys. Tím Visma–Lease a Bike dosiahol už piate etapové víťazstvo na tohtoročnej Vuelte. Okrem Van Aerta trikrát triumfoval 21-ročný Brit Matthew Brennan.
"Po tomto víťazstve sa sem už možno nevrátim, aby som si nepokazil štatistiku. Som jediný dvojnásobný víťaz Cordoby. Snažili sme sa kontrolovať pelotón a súperi v polovici možno nečakali, že budeme útočiť.
Ja som zacítil príležitosť a nevidel som riziko prehry. Útoky boli v závere ťažké, obaja Belgičania boli v tom úniku silní ako aj Romele. Mal som obavy aj s Leknessunda. Našťastie to nechal na posledné kilometre a ja som to len podržal.
Päť výhier na Vuelte je úžasná štatistika. Vždy, keď sme chceli vyhrať, dokázali sme sa o to pobiť. Je to dôkaz, aký silný tím máme, som na nich hrdý a som im vďačný,“ povedal Van Aert v rozhovore po pretekoch.
Priebežné poradie po 15. etape
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
52:05:56 h
2.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 2:06 min
3.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 2:10 min
4.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 4:24 min
5.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 5:44 min
6.
Jakob Omrzel
Bahrain Victorious
+ 6:14 min