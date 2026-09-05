VIDEO: V horskom dojazde sa tešil Nemec z premiérového úspechu. Mas si upevnil vedenie

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 14. etapa (Jaén - Sierra de la Pandera, 154,5 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Marco Brenner
Tudor Pro Cycling
4:15:09 h
2.
Santiago Buitrago
Bahrain Victorious
+ 1 s
3.
Cristian Rodríguez
XDS Astana
+ 11 s
4.
Iván Ramiro Sosa
Equipo Kern Pharma
+ 14 s
5.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
+ 22 s
6.
Clément Berthet
Groupama-FDJ
+ 27 s
Nemecký cyklista Marco Brenner z tímu Tudor Pro Cycling Team sa stal víťazom sobotnej štrnástej etapy 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.
Horskú trať s celkovou dĺžkou 152,7 km zvládol za 4:15:09 hod., a do cieľa prišiel prvý po tom, čo uspel v špurte pred najlepším Kolumbijčanom Santiagom Buitragom z Bahrain Victorious, ktorý si upevnil pozíciu najlepšieho vrchára.
Tretí prišiel do cieľa Španiel Cristian Rodriguez z XDS Astana Team.
Brenner: Nemôžem tomu uveriť
Pre 24-ročného Brennera išlo o najväčší úspech v kariére a postaral sa o prvé nemecké víťazstvo na Vuelte od čias Lennarda Kämnu spred troch rokov.
Zároveň nadviazal na víťazstvo na tohtoročných pretekoch Okolo Poľska.
„Nemôžem tomu uveriť. Stal som sa profesionálnym cyklistom presne pre takéto dni. Nie je veľa jazdcov, ktorí vyhrajú etapu na Grand Tour,“ povedal Brenner.
VIDEO: Záverečné kilometre 14. etapy na Vuelta a Espaňa
Španiel Enric Mas z Movistaru je naďalej na čele celkového poradia s vyše dvojminútovým náskokom na Rakúšana Felixa Galla. Ten sa dostal v celkovej klasifikácii o štyri sekundy pred Primoža Rogliča.
Priebeh 14. etapy Vuelty 2026
Už v úvode pretekov sa viacerí jazdci pokúsili o únik, no bez želaného efektu. Pelotón si udržiaval vysokú rýchlosť, takže dostať sa do úniku nebolo jednoduché. Po 17 kilometroch odstúpil z pretekov Hugo Houle.
Približne sto kilometrov pred cieľom sa pred hlavný balík dostalo asi 40 cyklistov. Päť bodov za prémiu Los Villares získal Buitrago, ktorý si upevnil pozíciu najlepšieho vrchára. V záverečnom stúpaní do cieľa mali najviac síl Buitrago a Brenner.
VIDEO: Reakcie po 14. etape
Tí sa postarali o divácky atraktívny špurt, ktorý napokon vyznel lepšie pre Brennera. Bolo to pre neho premiérové etapové víťazstvo na tohtoročnej Vuelte.
Preteky budú pokračovať nedeľňajšou 15. etapou, v ktorej na cyklistov čaká kopcovitá trať z Palma del Rio do Cordoby s dĺžkou 181,2 km. Po nej čaká na pretekárov deň voľna.
Priebežné poradie po 14. etape
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
49:28:12 h
2.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 2:06 min
3.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 2:10 min
4.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 4:24 min
5.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 5:44 min
6.
Jakob Omrzel
Bahrain Victorious
+ 6:14 min