    VIDEO: V horskom dojazde sa tešil Nemec z premiérového úspechu. Mas si upevnil vedenie

    Marco Brenner
    Marco Brenner (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|5. sep 2026 o 18:14
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    Na druhé miesto v celkovom poradí poskočil Gall.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 14. etapa (Jaén - Sierra de la Pandera, 154,5 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Marco Brenner

    Tudor Pro Cycling

    4:15:09 h

    2.

    COL

    Santiago Buitrago

    Bahrain Victorious

    + 1 s

    3.

    ESP

    Cristian Rodríguez

    XDS Astana

    + 11 s

    4.

    COL

    Iván Ramiro Sosa

    Equipo Kern Pharma

    + 14 s

    5.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    + 22 s

    6.

    FRA

    Clément Berthet

    Groupama-FDJ

    + 27 s

    Nemecký cyklista Marco Brenner z tímu Tudor Pro Cycling Team sa stal víťazom sobotnej štrnástej etapy 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.

    Horskú trať s celkovou dĺžkou 152,7 km zvládol za 4:15:09 hod., a do cieľa prišiel prvý po tom, čo uspel v špurte pred najlepším Kolumbijčanom Santiagom Buitragom z Bahrain Victorious, ktorý si upevnil pozíciu najlepšieho vrchára.

    Tretí prišiel do cieľa Španiel Cristian Rodriguez z XDS Astana Team.

    Brenner: Nemôžem tomu uveriť

    Pre 24-ročného Brennera išlo o najväčší úspech v kariére a postaral sa o prvé nemecké víťazstvo na Vuelte od čias Lennarda Kämnu spred troch rokov.

    Zároveň nadviazal na víťazstvo na tohtoročných pretekoch Okolo Poľska.

    „Nemôžem tomu uveriť. Stal som sa profesionálnym cyklistom presne pre takéto dni. Nie je veľa jazdcov, ktorí vyhrajú etapu na Grand Tour,“ povedal Brenner.

    VIDEO: Záverečné kilometre 14. etapy na Vuelta a Espaňa


    Španiel Enric Mas z Movistaru je naďalej na čele celkového poradia s vyše dvojminútovým náskokom na Rakúšana Felixa Galla. Ten sa dostal v celkovej klasifikácii o štyri sekundy pred Primoža Rogliča. 

    Priebeh 14. etapy Vuelty 2026

    Už v úvode pretekov sa viacerí jazdci pokúsili o únik, no bez želaného efektu. Pelotón si udržiaval vysokú rýchlosť, takže dostať sa do úniku nebolo jednoduché. Po 17 kilometroch odstúpil z pretekov Hugo Houle.

    Približne sto kilometrov pred cieľom sa pred hlavný balík dostalo asi 40 cyklistov. Päť bodov za prémiu Los Villares získal Buitrago, ktorý si upevnil pozíciu najlepšieho vrchára. V záverečnom stúpaní do cieľa mali najviac síl Buitrago a Brenner.

    VIDEO: Reakcie po 14. etape

    Tí sa postarali o divácky atraktívny špurt, ktorý napokon vyznel lepšie pre Brennera. Bolo to pre neho premiérové etapové víťazstvo na tohtoročnej Vuelte.

    Preteky budú pokračovať nedeľňajšou 15. etapou, v ktorej na cyklistov čaká kopcovitá trať z Palma del Rio do Cordoby s dĺžkou 181,2 km. Po nej čaká na pretekárov deň voľna.

    Priebežné poradie po 14. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    49:28:12 h

    2.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 2:06 min

    3.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 2:10 min

    4.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 4:24 min

    5.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 5:44 min

    6. 

    SVN

    Jakob Omrzel

    Bahrain Victorious

    + 6:14 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Marco Brenner
    Marco Brenner
    VIDEO: V horskom dojazde sa tešil Nemec z premiérového úspechu. Mas si upevnil vedenie
    dnes 18:14
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: V horskom dojazde sa tešil Nemec z premiérového úspechu. Mas si upevnil vedenie