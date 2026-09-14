Arsenal po víťazstve zúri na rozhodcov. Tréner Arteta označil verdikt za neprijateľný

Rozhodca John Brooks a Mikel Arteta.
Rozhodca John Brooks a Mikel Arteta. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. sep 2026 o 22:10
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Rozhodca prikázal penaltu v 56. minúte a VAR ju potvrdil. Arteta verdikt neprijal a klub bude kontaktovať Pro Ref.

Anglický futbalový klub Arsenal bude kontaktovať Organizáciu profesionálnych rozhodcov (Pro Ref) v súvislosti s incidentom, pri ktorom obranca Ezri Konsa zavinil pokutový kop počas sobotňajšieho víťazstva na pôde Sunderlandu.

Domáci dostali možnosť zahrávať pokutový kop v 56. minúte za bezgólového stavu.

VIDEO: Zostrih zápasu Sunderland AFC - Arsenal FC

Rozhodca John Brooks ukázal na biely bod po súboji hosťujúceho Ezriho Konsu s domácim obrancom Danielom Ballardom. Brooks komunikoval aj s kolegami pri systéme VAR a tí potvrdili jeho verdikt.

Brankár hostí David Raya však dokázal zneškodniť pokus Enza Le Feeho a Arsenal o dve minúty neskôr otvoril skóre stretnutia, v ktorom napokon zvíťazil 2:0.

Tréner „kanonierov“ Mikel Arteta dal po stretnutí jednoznačne najavo, že s rozhodnutím nesúhlasí.

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„Na tejto úrovni je to neprijateľné. Pozrel som si to dvadsaťkrát a nedokážem pochopiť ani finálne rozhodnutie a ani to, akým spôsobom do toho zasiahol systém VAR. Mrzí ma, že o tom musíme diskutovať po krásnom zápase, ktorý má na tejto úrovni takú veľkú váhu. Podobný verdikt dokáže zmeniť priebeh sezóny a môže vás stáť titul,“ vyjadril sa španielsky tréner podľa portálu BBC.

Pro Ref musela počas víkendu riešiť aj situáciu, ktorá rozhodla manchesterské derby.

V nedeľnom vyhlásení priznala, že rozhodnutie uznať víťazný gól útočníka Manchestru City Erlinga Haalanda bolo „chybou v úsudku“.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Rozhodca John Brooks a Mikel Arteta.
    Rozhodca John Brooks a Mikel Arteta.
    Arsenal po víťazstve zúri na rozhodcov. Tréner Arteta označil verdikt za neprijateľný
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