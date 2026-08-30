    Španiel potvrdil červený dres a ovládol zatiaľ jednu z najťažších etáp. Roglič mierne stratil

    Enric Mas
    Enric Mas (Autor: L'Équipe)
    TASR, ČTK|30. aug 2026 o 17:53
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    V špurte zdolal Brita Onleyho.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 9. etapa (La Vila Joiosa/Villajoyosa - Alto de Aitana. Costa Blanca, 187,4 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    5:10:40 h

    2.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 0 s

    3.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 12 s

    4.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 18 s

    5.

    ESP

    Cristian Rodríguez

    XDS Astana Team

    + 20 s

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 20 s

    Španielsky cyklista Enric Mas z tímu Movistar triumfoval v deviatej etape 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.

    V kráľovskej 187 km dlhej skúške z Villajoyosa do Alto de Aitana zdolal v špurte Oscara Onleyho z Veľkej Británie (UCI WorldTeam Netcompany–Ineos), tretí skončil s miernou stratou Slovinec Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe).

    Mas si upevnil post lídra celkovej klasifikácie, na Rogliča má náskok minútu a 18 sekúnd.

    VIDEO: Záverečné kilometre 9. etapy na Vuelta a Espaňa

    Priebeh 9. etapy Vuelty 2026

    Po odstúpení Slovinca Tadeja Pogačara sa stal Mas favoritom na celkový triumf a čakala na neho i zvyšok pelotónu jedna z dvoch najťažších etáp v celom itinerári pretekov.

    Na jazdcov čakalo až 5050 výškových metrov, prakticky sa celú etapu len stúpalo a išlo dolu zjazdom. Šancu tak mali najlepší vrchári v štartovom poli. 

    Najskôr sa do úniku dostala prvá zhruba 20-členná skupina, tá sa potom zredukovala, ale na čele mala náskok na pelotón až šesť minút.

    Na cieľový kopec začala prvá stúpať dvojica Pavel Sivakov - Marcel Camprubí s náskokom minútu a pol a potom Sivakov zaútočil.

    Sily mu však nevydržali a napokon si to rozdali Mas a Onley. Viac síl mal Španiel, obaja za sebou nechali Rogliča.

    „Červený dres mi dal krídla. Zabral celý tím, bola to výborná práca od každého. Kontrolovali sme preteky, mal som v dojazde dobré nohy,“ povedal Mas v cieli.

    Na cyklistov teraz čaká deň voľna, v utorok pokračujú preteky zvlnenou 185 km dlhou etapu z Alcarazu do Elche de la Sierra.

    Priebežné poradie po 9. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    28:34:03 h

    2.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:18 min

    3.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 1:39 min

    4.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 2:20 min

    5.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 3:26 min

    6. 

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 3:55 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Enric Mas
    Enric Mas
    Španiel potvrdil červený dres a ovládol zatiaľ jednu z najťažších etáp. Roglič mierne stratil
    dnes 17:53
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