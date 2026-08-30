Španiel potvrdil červený dres a ovládol zatiaľ jednu z najťažších etáp. Roglič mierne stratil

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 9. etapa (La Vila Joiosa/Villajoyosa - Alto de Aitana. Costa Blanca, 187,4 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
5:10:40 h
2.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 0 s
3.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 12 s
4.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 18 s
5.
Cristian Rodríguez
XDS Astana Team
+ 20 s
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 20 s
Španielsky cyklista Enric Mas z tímu Movistar triumfoval v deviatej etape 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.
V kráľovskej 187 km dlhej skúške z Villajoyosa do Alto de Aitana zdolal v špurte Oscara Onleyho z Veľkej Británie (UCI WorldTeam Netcompany–Ineos), tretí skončil s miernou stratou Slovinec Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe).
Mas si upevnil post lídra celkovej klasifikácie, na Rogliča má náskok minútu a 18 sekúnd.
VIDEO: Záverečné kilometre 9. etapy na Vuelta a Espaňa
Priebeh 9. etapy Vuelty 2026
Po odstúpení Slovinca Tadeja Pogačara sa stal Mas favoritom na celkový triumf a čakala na neho i zvyšok pelotónu jedna z dvoch najťažších etáp v celom itinerári pretekov.
Na jazdcov čakalo až 5050 výškových metrov, prakticky sa celú etapu len stúpalo a išlo dolu zjazdom. Šancu tak mali najlepší vrchári v štartovom poli.
Najskôr sa do úniku dostala prvá zhruba 20-členná skupina, tá sa potom zredukovala, ale na čele mala náskok na pelotón až šesť minút.
Na cieľový kopec začala prvá stúpať dvojica Pavel Sivakov - Marcel Camprubí s náskokom minútu a pol a potom Sivakov zaútočil.
Sily mu však nevydržali a napokon si to rozdali Mas a Onley. Viac síl mal Španiel, obaja za sebou nechali Rogliča.
„Červený dres mi dal krídla. Zabral celý tím, bola to výborná práca od každého. Kontrolovali sme preteky, mal som v dojazde dobré nohy,“ povedal Mas v cieli.
Na cyklistov teraz čaká deň voľna, v utorok pokračujú preteky zvlnenou 185 km dlhou etapu z Alcarazu do Elche de la Sierra.
Priebežné poradie po 9. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
28:34:03 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:18 min
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 1:39 min
4.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 2:20 min
5.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 3:26 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 3:55 min