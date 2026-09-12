    Odpisovaný jazdec ovládol kráľovskú etapu. Mas zlyhanie nedopustil a stane sa víťazom

    Španielsky cyklista Mikel Landa.
    Španielsky cyklista Mikel Landa. (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|12. sep 2026 o 17:38 (aktualizované 12. sep 2026 o 18:05)
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    Španielsky cyklista vyhral s náskokom 47 sekúnd.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 20. etapa:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Mikel Landa

    Soudal QuickStep

    4:58:01 hod

    2.

    NOR

    Tobias Johannessen

    UNO-X Mobility

    + 47 s

    3.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin-Premier Tech

    + 1:27 min

    4.

    ESP

    Pau Miquel Delgado

    Bahrain Victorious

    + 3:00 min

    5.

    ESP

    Urko Berrade Fernandez

    Equipo Kern Pharma

    + 4:12 min

    6.

    CZE

    Jan Hirt

    NSN Cycling Team

    + 4:18 min

    7.

    NOR

    Jørgen Nordhagen

    Team Visma Lease a Bike

    + 4:35 min

    8.

    USA

    Sepp Kuss

    Team Visma Lease a Bike

    + 4:35 min

    9.

    ITA

    Walter Calzoni

    Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team

    + 4:48 min

    10.

    ITA

    Lorenzo Fortunato

    XDS Astana Team

    + 4:53 min

    Španielsky cyklista Enric Mas sa stane celkovým víťazom 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa 2026.

    Jazdec tímu Movistar si v predposlednej 20. etape z Calahorry na vrchol Collado del Alguacil dokázal udržať vedenie v celkovom poradí a v nedeľnej záverečnej etape s dojazdom v Granade mu stačí prísť do cieľa, aby mohol oslavovať najväčší úspech v doterajšej kariére.

    Poslednú horskú etapu ovládol domáci Mikel Landa (Soudal–Quick-Step), ktorý zaútočil v záverečnom stúpaní a zvíťazil s náskokom 47 sekúnd pred Nórom Tobiasom Johannessenom (Uno-X Mobility) a o 1:27 min pred Belgičanom Ramsesom Debruynem (Alpecin-Premier Tech).

    VIDEO: Záver 20. etapy Vuelta a Espaňa

    Priebeh 20. etapy

    Jazdcov čakala v sobotu kráľovská etapa, 187 km dlhá trasa s piatimi stúpaniami a 4849 výškovými metrami mala rozhodnúť o všetkom podstatnom na tohtoročnej Vuelte.

    Mas mal pred etapou v celkovom poradí náskok 1:37 min na druhého Rogliča, tretí Rakúšan Felix Gall (Decathlon CMA CGM) zaostával o 3:01 min.

    Pre domáceho jazdca, ktorý od odstúpenia Tadeja Pogačara jazdil v červenom drese celkom suverénne, sa etapa nevyvíjala od začiatku ideálne.

    Po ostrom štarte unikla 14-členná skupina s držiteľom zeleného dresu Woutom van Aertom (Visma), na čo reagovala Astana a ďalšie tímy, ktoré sa takisto odtrhli od pelotónu.

    Do oboch skupín prepašoval svojich pretekárov Red Bull, čo mohla byť predzvesť útoku na Masa. Ten zostal v hlavnom balíku aj s kolegami z Movistaru a ďalšími favoritmi vrátane Rogliča.

    Na čele pretekov prebiehal boj o bodkovaný dres, body zbieral najmä druhý muž kvalifikácie vrchárov van Aert. Belgičanovi však bolo okrem víťazstiev na prémiách treba brať body aj na cieľovom kopci, ak chcel vyzliecť Kolumbijčana Santiaga Buitraga z dresu.

    Z druhej skupiny mal najlepšie nohy Landa, ktorý sa dotiahol do čelnej partie.

    Tá mala 40 km pred cieľom na hlavný pelotón náskok približne osem a pol minúty a ďalej rástol. K Rogličovi sa postupne stiahli Vermeersch a Thornley, ktorí mu pripravovali pozíciu na nástup na úpätí kopca Puerto de El Duque (4,8 km, 8,2 %).

    Na tom istom kopci spustil útok na etapový triumf Landa, ku ktorému sa pridali Johannessen a Debruyne. Cez vrchol Puerto de El Duque prešla vedúca trojica s náskokom 1:45 min na kvarteto Hirt, Widar, Nordhagen, Berrade.

    Favoriti v zložení Mas, Roglič, Gall a Carapaz strácali na čelo už vyše deväť minút. Pred záverečným stúpaním už bolo zrejmé, že víťaz vzíde z tria Landa, Debruyne, Johannessen.

    Belgičanovi postupne došli sily, španielsky veterán na nič nečakal a drvivým nástupom sa odtrhol aj od Johannessena. Landa svoj náskok neustále zvyšoval a došiel si v sóloúniku po etapový vavrín.

    Urobil tak úspešnú bodku za svojou kariérou vo World Tour tímoch, keďže budúci rok bude jazdiť o divíziu nižšie vo farbách Euskaltelu.

    Na toto som čakal dlhý čas

    „Som veľmi šťastný. Na toto som čakal dlhý čas a konečne sa mi to podarilo. Bola to dnes posledná šanca. Je to pre mňa veľmi emotívne víťazstvo,“ povedal Landa v prvom televíznom interview.

    V skupine favoritov zaútočil na cieľovom stúpaní Gall, s ktorým dokázal odísť len Mas, vzdialili sa Rogličovi s Carapazom.

    Rakúšan sa dokázal odpútať dokonca aj od Masa, ale trojminútové manko už nezmazal. Španiel dokázal ešte zvýšiť náskok na Rogliča a po prejazde cieľom mohol oslavovať premiérový triumf na podujatí Grand Tour. Slovinec pred záverečnou etapou stráca na Masa už 2:15 min.

    Mas: Všetko išlo podľa plánu

    „Toto sú pre mňa nové emócie. Neviem, čo povedať - vďaka patrí môjmu tímu, mojim priateľom a fanúšikom. S nohami, aké sme mali, som sa videl ako víťaz Vuelty už od štartu etapy.

    Ak by sa nič nepokazilo - a ono všetko išlo podľa plánu - som v to začal veriť viac a viac. V závere som počítal kilometre a ako ste videli, môj tím bol fantastický,“ citovala agentúra AFP Masa, ktorý finišoval v sobotu na 20. priečke.

    Priebežné poradie po 20. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    70:56:58 h

    2.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 2:15 min

    3.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 2:44 min

    4.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 6:54 min

    5.

    USA

    Sepp Kuss

    Team Visma Lease a Bike

    + 8:45 min

    6.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 9:28 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Španielsky cyklista Mikel Landa.
    Španielsky cyklista Mikel Landa.
    Odpisovaný jazdec ovládol kráľovskú etapu. Mas zlyhanie nedopustil a stane sa víťazom
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