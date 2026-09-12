Odpisovaný jazdec ovládol kráľovskú etapu. Mas zlyhanie nedopustil a stane sa víťazom

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 20. etapa:
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Mikel Landa
Soudal QuickStep
4:58:01 hod
2.
Tobias Johannessen
UNO-X Mobility
+ 47 s
3.
Ramses Debruyne
Alpecin-Premier Tech
+ 1:27 min
4.
Pau Miquel Delgado
Bahrain Victorious
+ 3:00 min
5.
Urko Berrade Fernandez
Equipo Kern Pharma
+ 4:12 min
6.
Jan Hirt
NSN Cycling Team
+ 4:18 min
7.
Jørgen Nordhagen
Team Visma Lease a Bike
+ 4:35 min
8.
Sepp Kuss
Team Visma Lease a Bike
+ 4:35 min
9.
Walter Calzoni
Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team
+ 4:48 min
10.
Lorenzo Fortunato
XDS Astana Team
+ 4:53 min
Španielsky cyklista Enric Mas sa stane celkovým víťazom 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa 2026.
Jazdec tímu Movistar si v predposlednej 20. etape z Calahorry na vrchol Collado del Alguacil dokázal udržať vedenie v celkovom poradí a v nedeľnej záverečnej etape s dojazdom v Granade mu stačí prísť do cieľa, aby mohol oslavovať najväčší úspech v doterajšej kariére.
Poslednú horskú etapu ovládol domáci Mikel Landa (Soudal–Quick-Step), ktorý zaútočil v záverečnom stúpaní a zvíťazil s náskokom 47 sekúnd pred Nórom Tobiasom Johannessenom (Uno-X Mobility) a o 1:27 min pred Belgičanom Ramsesom Debruynem (Alpecin-Premier Tech).
VIDEO: Záver 20. etapy Vuelta a Espaňa
Priebeh 20. etapy
Jazdcov čakala v sobotu kráľovská etapa, 187 km dlhá trasa s piatimi stúpaniami a 4849 výškovými metrami mala rozhodnúť o všetkom podstatnom na tohtoročnej Vuelte.
Mas mal pred etapou v celkovom poradí náskok 1:37 min na druhého Rogliča, tretí Rakúšan Felix Gall (Decathlon CMA CGM) zaostával o 3:01 min.
Pre domáceho jazdca, ktorý od odstúpenia Tadeja Pogačara jazdil v červenom drese celkom suverénne, sa etapa nevyvíjala od začiatku ideálne.
Po ostrom štarte unikla 14-členná skupina s držiteľom zeleného dresu Woutom van Aertom (Visma), na čo reagovala Astana a ďalšie tímy, ktoré sa takisto odtrhli od pelotónu.
Do oboch skupín prepašoval svojich pretekárov Red Bull, čo mohla byť predzvesť útoku na Masa. Ten zostal v hlavnom balíku aj s kolegami z Movistaru a ďalšími favoritmi vrátane Rogliča.
Na čele pretekov prebiehal boj o bodkovaný dres, body zbieral najmä druhý muž kvalifikácie vrchárov van Aert. Belgičanovi však bolo okrem víťazstiev na prémiách treba brať body aj na cieľovom kopci, ak chcel vyzliecť Kolumbijčana Santiaga Buitraga z dresu.
Z druhej skupiny mal najlepšie nohy Landa, ktorý sa dotiahol do čelnej partie.
Tá mala 40 km pred cieľom na hlavný pelotón náskok približne osem a pol minúty a ďalej rástol. K Rogličovi sa postupne stiahli Vermeersch a Thornley, ktorí mu pripravovali pozíciu na nástup na úpätí kopca Puerto de El Duque (4,8 km, 8,2 %).
Na tom istom kopci spustil útok na etapový triumf Landa, ku ktorému sa pridali Johannessen a Debruyne. Cez vrchol Puerto de El Duque prešla vedúca trojica s náskokom 1:45 min na kvarteto Hirt, Widar, Nordhagen, Berrade.
Favoriti v zložení Mas, Roglič, Gall a Carapaz strácali na čelo už vyše deväť minút. Pred záverečným stúpaním už bolo zrejmé, že víťaz vzíde z tria Landa, Debruyne, Johannessen.
Belgičanovi postupne došli sily, španielsky veterán na nič nečakal a drvivým nástupom sa odtrhol aj od Johannessena. Landa svoj náskok neustále zvyšoval a došiel si v sóloúniku po etapový vavrín.
Urobil tak úspešnú bodku za svojou kariérou vo World Tour tímoch, keďže budúci rok bude jazdiť o divíziu nižšie vo farbách Euskaltelu.
Na toto som čakal dlhý čas
„Som veľmi šťastný. Na toto som čakal dlhý čas a konečne sa mi to podarilo. Bola to dnes posledná šanca. Je to pre mňa veľmi emotívne víťazstvo,“ povedal Landa v prvom televíznom interview.
V skupine favoritov zaútočil na cieľovom stúpaní Gall, s ktorým dokázal odísť len Mas, vzdialili sa Rogličovi s Carapazom.
Rakúšan sa dokázal odpútať dokonca aj od Masa, ale trojminútové manko už nezmazal. Španiel dokázal ešte zvýšiť náskok na Rogliča a po prejazde cieľom mohol oslavovať premiérový triumf na podujatí Grand Tour. Slovinec pred záverečnou etapou stráca na Masa už 2:15 min.
Mas: Všetko išlo podľa plánu
„Toto sú pre mňa nové emócie. Neviem, čo povedať - vďaka patrí môjmu tímu, mojim priateľom a fanúšikom. S nohami, aké sme mali, som sa videl ako víťaz Vuelty už od štartu etapy.
Ak by sa nič nepokazilo - a ono všetko išlo podľa plánu - som v to začal veriť viac a viac. V závere som počítal kilometre a ako ste videli, môj tím bol fantastický,“ citovala agentúra AFP Masa, ktorý finišoval v sobotu na 20. priečke.
Priebežné poradie po 20. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
70:56:58 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 2:15 min
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 2:44 min
4.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 6:54 min
5.
Sepp Kuss
Team Visma Lease a Bike
+ 8:45 min
6.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 9:28 min