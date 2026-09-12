Nový Šimon Nemec či známe mená z reprezentácie. Mladíci v extralige, ktorých sa oplatí sledovať

Filozofia klubov v slovenskej hokejovej extralige sa výrazne rozchádza.
Zatiaľ čo niektoré tímy stavajú na vyťažovanie skúsených legionárov a veteránov, iné nebojácne otvárajú dvere nastupujúcej generácii.
Príkladom je Nitra, ktorá je preslávená odvážnou prácou s mládežou.
Vybrali sme najzaujímavejších hokejistov do 23 rokov (ročníky 2003 a mladší), ktorí by v nadchádzajúcom ročníku mali pútať pozornosť a hrať dôležité úlohy vo svojich tímoch.
Tomáš Chrenko (HK Nitra)
Najlepší slovenský hokejista do 20 rokov z uplynulého ročníka patrí k najzaujímavejším menám súťaže.
V minulej sezóne bol najproduktívnejším Slovákom na MS do 20 rokov a Nitre pomohol k titulu víťazným gólom v predĺžení siedmeho finálového zápasu proti Slovanu.
Na drafte NHL po ňom z 81. miesta siahli New York Rangers. Stále len 18-ročný kreatívny center je už stabilným členom kádra Corgoňov, za ktorých vlani nazbieral 43 bodov v 63 zápasoch.
Jeho zotrvanie pod Zoborom je pravdepodobné, ale zatiaľ nie definitívne – aktuálne bojuje na kempe Rangers a po ňom uvidí, kde odohrá sezónu.
Oliver Botka (HK Nitra)
Ďalší z radu nitrianskych talentov. Hoci mobilný obranca odohral vlani za seniorské „áčko“ iba jediný duel, v novej sezóne by mal byť stálym členom zostavy.
Fanúšikov zaujal na strieborných domácich MS do 18 rokov, kde sa prezentoval ako výborný korčuliar, tvorca hry a špecialista na presilové hry.
17-ročný obranca bude patriť k najmladším hráčom v súťaži a svojimi výkonmi môže výrazne prehovoriť do pozície na nadchádzajúcom drafte NHL.
Botka si už vyslúžil aj prirovnania k Šimonovi Nemcovi a miesto by mal mať aj na decembrovom šampionáte hráčov do 20 rokov.
Peter Repčík (Vlci Žilina)
Meno známe z troch juniorských šampionátov aj zo strieborného Hlinka Gretzky Cupu.
22-ročný útočník strávil posledné dve sezóny v rodných Košiciach, kam sa vrátil po trojročnom pôsobení v zámorských juniorkách aj s titulom v QMJHL. S Oceliarmi síce v roku 2025 oslávil extraligový titul, no vo vyraďovacích bojoch odohral iba dva zápasy.
V minulom ročníku vynechal značnú časť sezóny, no pri pobyte na ľade bol mimoriadne efektívny – v 19 zápasoch základnej časti získal 14 bodov a v 12 súbojoch play-off pridal ďalších šesť.
V lete sa spolu so spoluhráčom Šimonom Petrášom presunul pod Dubeň do výrazne posilnenej Žiliny.
Matúš Vojtech (HK 32 Liptovský Mikuláš)
Liptákom patrí uznanie za to, že dokázali šikovného útočníka udržať vo svojom košiari.
Rodák z Ilavy odohral za A-tím Liptovského Mikuláša už tri sezóny, pričom v tej poslednej zaznamenal veľký skok v produktivite. V 52 zápasoch dosiahol 35 bodov a stal sa najproduktívnejším hráčom extraligy do 23 rokov.
Vojtech má pritom stále len 21 rokov a zdobí ho dravosť aj hokejová drzosť. Výbornú formu potvrdil aj v letnej príprave, kde v šiestich dueloch nazbieral osem bodov a nastupoval v prvom útoku po boku Johna Jaworskiho a skúseného Michala Chovana.
Alex Šotek (HK Poprad)
22-ročný krídelník síce odohral v najvyššej súťaži už 210 zápasov, no bodový prielom zaznamenal až v minulej sezóne. V 49 stretnutiach nazbieral 29 bodov a formu si preniesol aj do play-off (7 bodov v 11 zápasoch).
Vo formácii s Aurelom Naušom a Tomášom Törökom vytvorili úderné trio. Hoci mu obaja partneri z útoku v lete odišli, pevné miesto v prvých dvoch formáciách kamzíkov by mu nemalo uniknúť.
Ondrej Molnár (HK Nitra)
Do materského klubu sa vrátil po dva a pol roku v zámorí a hneď sa podieľal na zisku majstrovského titulu.
V nadchádzajúcej sezóne by mala jeho rola v tíme rásť. V uplynulom play-off síce nedostával toľko priestoru, no aj tak stihol Michalovciam streliť štyri góly v troch zápasoch.
21-ročný útočník disponuje obrovským talentom, jeho sľubne rozbehnutú kariéru však pribrzdila bitka zo školského florbalového turnaja, po ktorej prišiel o miesto v reprezentácii do 20 rokov. V letnej príprave a zápasoch Ligy majstrov korčuľoval v treťom nitrianskom útoku.
Šichabutdin Gadžiev (HK Nitra)
Nitra má v tomto zozname až štyroch zástupcov a mohla by ich mať ešte viac.
Do ročníka vstupuje s veľmi mladou brankárskou dvojicou: Gadžiev má 21 rokov, jeho kolega Matej Marinov 23.
Mladší z dvojice naskočil do prvého tímu vlani a bolo to práve jeho vychytané víťazstvo v piatom zápase finálovej série proti Slovanu, ktoré naštartovalo nitriansky obrat z nepriaznivého stavu 1:3 na zápasy.
Rodák z ruskej Machačkaly je paradoxne odchovancom bratislavského Slovana. Po rokoch v zámorských juniorkách ho späť na Slovensko zlákala Nitra, kde by si mal zápasy striedať s Marinovom.
Patrik Jurčák (HC Košice)
Ďalší mladý brankár, ktorého sa oplatí sledovať. Po odchode Jaroslava Janusa sa chopil svojej šance veľmi zrelo. V základnej časti odchytal 27 duelov s úspešnosťou zásahov 91,6 percenta a s Dominikom Riečickým si zápasové zaťaženie podelil presne na polovicu.
22-ročný košický odchovanec chytal skúsene a počas sezóny môže zabojovať o pozíciu jednotky Oceliarov.
Adam Cedzo (HC Slovan Bratislava)
Meno, ktoré si fanúšikovia pamätajú najmä z MS do 18 rokov 2023, kde nazbieral osem bodov. 21-ročný krídelník si pre svoj hokejový rast zvolil českú cestu a prešiel mládežou Třinca.
Hoci za A-tím Oceliarov nenastúpil, pravidelne hrával za ich farmu vo Frýdku-Místku v druhej najvyššej českej súťaži, kde vlani zaknihoval 26 bodov v 48 zápasoch.
Hoci odchovanec Ružinova za Slovan v minulosti nehrával, v lete po ňom siahli práve belasí. Svoj potenciál predviedol už v príprave, hoci nastupoval prevažne vo štvrtej formácii.
Mladý vietor zo zahraničia
Okrem domácich talentov uvidíme na extraligových klziskách aj zaujímavých zahraničných mladíkov do 23 rokov, ktorých spojíme na jednej pozícii. Vyberáme troch z nich:
Adam Dvořák (HK Poprad): 22-ročný český útočník prichádza z druhej fínskej ligy (Mestis). V letnej príprave v drese Kamzíkov hviezdil, keď v siedmich zápasoch nazbieral 12 bodov.
Matthew Sop (HK Dukla Trenčín): 23-ročný Kanaďan má na konte štarty v AHL za Iowu Wild, kde pôsobil aj so Samuelom Hlavajom, avšak väčšinu minulej sezóny odohral v ECHL. Predtým hral v juniorskej OHL v drese Kitcheneru, kde dosiahol aj 90-bodovú sezónu, jeho spoluhráčom bol aj Filip Mešár.
Yoan Loshing (HC 05 Banská Bystrica): 22-ročný kanadský útočník prichádza pod Urpín po vydarenej sezóne v ICEHL, kde si držal priemer viac ako bod na zápas, čomu predchádzali produktívne roky v kanadskej juniorke.