Bol prvý, čo Slovan zlomil, opäť žiaril: Tak náročný zápas som ešte nezažil

Bol hlavným hrdinom a nedostal gól, keď v roku 2020 Nitra ako prvá senzačne vyhrala na novom Tehelnom poli. Dávid Šípoš bol vtedy jednotkou reprezentácie do 21 rokov. V nedeľu sa na Tehelné pole vrátil, tentoraz v drese Žiliny, a opäť obral Slovan o body.
Veľa nechýbalo a Žilina mohla z Bratislavy odchádzať aj s tromi. Šípoš patril medzi hlavné postavy zápasu a dlho slovanistov trápil. Napriek trom inkasovaným gólom si pripísal deväť úspešných zákrokov, čo je vysoké číslo.
Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna Slovana Bratislava napokon remizovali v šlágri 8. kola Niké ligy doma s MŠK Žilina 3:3.
„Tak fyzicky náročný zápas som ešte nezažil,“ priznal 28-ročný Šípoš.
Bol to pre neho jubilejný stý zápas v najvyššej slovenskej súťaži. Rozdelil si ich medzi tri kluby – Nitru, Košice a Žilinu. Ďalších 36 pridal v českej lige v drese Českých Budějovíc.
Šípoš prišiel do Žiliny pred sezónou z Košíc. Za sebou má náročné obdobie, keď dlhšie nechytal pre zranenie. V európskych pohároch bol jednotkou odchovanec MŠK Jakub Badžgoň, v lige dostával prednosť Šípoš. V bráne zostal aj po tom, čo Žilina vypadla z pohárovej Európy.
Zatiaľ to platí. Keď bol Šípoš v bráne, Žilina neprehrala. Má bilanciu siedmich zápasov a piatich výhier.
Tri góly inkasoval, napriek tomu žiaril
„Myslím si, že diváci, či už tu na štadióne alebo pri televízore, si prišli na svoje. Dúfam, že takýchto zápasov bude v slovenskej lige viac. Pre divákov super, pre mňa ako brankára nie, pretože som dostal tri góly,“ priznal Šípoš.
„Ale takisto sme tri dali, boli sme veľmi efektívni, za čo chcem pochváliť chalanov. Asi je ten bod spravodlivý. Slovan si vypracoval veľa šancí, niektoré premenil, niektoré nie. Som rád za bod, som rád, že sme neprehrali, že naša séria bez prehry pokračuje. Ideme ďalej.“
Slovan mu dal zabrať aj individuálnou kvalitou. Dva góly inkasoval od kanoniera Andraža Šporara.
„Mal som vyššie postavenie. Videl som, že ich hráč ide dať loptu za obranu, tak som začal cúvať. Nevedel som, či si ju chce dať dlhšiu do priestoru za mňa. Spravil to však fantasticky, pretože lopta mu padla hneď pod nohu a mohol ju okamžite strieľať.“
Šípoš predpokladal, že útočník si loptu ešte potiahne a pôjde sám na bránu.
„Moje postavenie mohlo byť možno o kúsok viac vpravo. Snažil som sa natiahnuť, ale aj tak to nestačilo. Spravil to dobre a ja som mohol urobiť niečo lepšie.“
VIDEO: Zostrih zápasu ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina
Žilina mohla odskočiť na 3:1
Hostia sa po góle na 2:1 dostali do veľmi dobrej pozície. Šípoš však spätne ľutoval, že Žilina nedokázala byť ešte nebezpečnejšia a pridať tretí zásah.
„Po góle na 2:1 sme sa podľa mňa trošku stiahli a začali sme brániť víťazný výsledok. Škoda, že sme nemali takú mentalitu, aby sme sa snažili dať ešte tretí gól. Možno by to zápas zlomilo na našu stranu. Jasné, teraz sa mi to ľahko hovorí.“
Zároveň však priznal, že Slovan jej to svojou kvalitou výrazne komplikoval.
„Určite nám to však Slovan nedovolil. Mali kvalitu, boli silní na lopte, mali silné individuality, kopu priamych kopov, kopu rohov. Boli nepríjemní aj z centrovaných lôpt. Veľa toho naši chalani uskákali neskutočne dobre, veľmi nám pomohli, zblokovali množstvo striel a čo nezblokovali, snažili sa zachytiť.“
Veľa súperov body odtiaľto nosiť nebude
Žilina tak získala ďalší bod a predĺžila svoju sériu bez prehry. Šípoš ho berie, hoci vzhľadom na priebeh stretnutia mohol mať aj vyššiu hodnotu.
„Každý bod je lepší ako žiadny bod. Škoda, že sme nezískali tri vzhľadom na to, že ešte v 88. minúte sme viedli 2:1. Ale uznávam, že Slovan si asi veľa súperov body odtiaľto nosiť nebude. My sme mu dva body zobrali a sme radi, že máme aspoň jeden.“
Infarktový záver preto napokon v Žiline prijali s úľavou. Slovan sa remízou trochu vzdialil Dunajskej Strede, no Žilina sa naďalej drží hore. Šípoš však odmieta hovoriť o konkrétnych ambíciách príliš skoro.
„My sme tu na to, aby sme každý zápas vyhrali. Myslím si, že aj Slovan, Dunajská Streda, Skalica a všetky mužstvá chcú vyhrávať. Ako to bude hore, uvidíme. Ešte je strašne veľa kôl, bude nadstavba.“
„Chceme zlepšovať naše výkony, zlepšovať sa individuálne aj ako tím. Verím, že keďže sme už viac zápasov po sebe neprehrali, tú šnúru potiahneme čo najdlhšie. Verím, že najbližší zápas bude víťazný, aj keď nás opäť čaká náročný súper.“
Ruka, kopačka aj ofsajd
V závere sa odohrala ešte jedna kontroverzná situácia. Lopta skončila v žilinskej sieti, no gól neplatil pre ofsajd.
„Pravdu povediac, ani neviem. Ja som sa tam roztiahol, videl som, že to ide do brány, a snažil som sa zabrániť strele. Viem, že ma tam kopli, mám aj šrám na nohe. Neviem, či by som to rozhodcovi ukázal a či by to pomohlo.“
Ruku videl, rovnako ako ju podľa jeho slov zaznamenal aj rozhodca.
„Rozhodca mi povedal, že ju tiež videl, ale vysvetlil mi, že keď ten hráč nedá gól a skóruje iný hráč a tá ruka bola prirodzená, tak sa to posudzuje inak.“
Rozhodcovia následne preverovali aj ďalšie okolnosti.
„Potom mi povedal, že sa bude pozerať aj na to, či tá ruka nejako neovplyvnila našich hráčov. Nakoniec tam našli ofsajd. Hovoril mi, že keby ofsajd nebol, pozreli by aj faul na mňa, pretože súperov hráč mal kopačku trochu vyššie a zasiahol ma do nohy.“
„Bolo tam asi viac situácií, ktoré rozhodcovia pozerali. Chvalabohu pre nás to dopadlo takto.“
Ani deväť zákrokov nestačilo
Brankár Žiliny sa cítil dobre. „Snažím sa podať dokonalý výkon, aj keď asi je to nemožné. V prvom polčase som sa cítil veľmi dobre. Cítil som, že hlava mi pracuje tak, ako má, že som koncentrovaný, že som v každom okamihu.“
„Aj v druhom polčase som sa cítil dobre. Prišli góly, škoda. Slovan má kvalitu, dali nám tri góly, ale nevadí. Poučím sa z toho.“
Po náročnom období po zranení však už cítil, že mu ubúda energia.
„Musím si pozrieť tie situácie, aj koniec tej rozohrávky. Už mi aj dochádzali sily, musím povedať pravdu. Po tom mojom zranení som mal veľa zákrokov, veľa vybiehaní, veľa odkopov a nákopov. Snažil som sa aj veľa dirigovať našu obranu, čiže tú energiu som nemal na najvyššej úrovni.“
Gól si bude vyčítať
Jedna vec ho ozaj mrzí. Asi minútu pred posledným gólom poslal loptu do autu a spätne si hovorí, že mohol zvoliť iné riešenie.
„Áno. Ja sám priznám, že som ten posledný pred gólom, asi minútu pred ním, kopol loptu do autu. Niekto povie, že to bolo o minútu, ale ja si to budem vyčítať.“
„Som skúsený a podľa mňa som mohol počkať. Videl som tam nášho hráča, ktorý je extrémne rýchly. Hovoril som si, že keď to dobre kopnem, možno z toho niečo bude. Ale keď som už nemal energiu, kopol som to technicky zle a z toho pramenil gól.“
„Takže si to budem vyčítať, pretože som mohol spraviť niečo lepšie.“
Na Tehelnom poli už raz Slovan zaskočil
Šípoš pritom pozná pocit, aké je to obrat o body Slovan priamo na jeho štadióne. V roku 2020 bol hlavným hrdinom pri senzačnom víťazstve Nitry 1:0 na novom Tehelnom poli. Nitra sa vtedy stala prvým tímom, ktorý tam dokázal vyhrať. „Stále je to moje jediné víťazstvo na Slovane. Bol to veľký úspech, vyhrali sme 1:0. Celé mužstvo bolo veľmi motivované. Robili sme presne to, čo od nás tréneri Ivan Galád a Gergély Geri chceli,“ dodal.
Šípoš bol v tom čase jednotkou slovenskej reprezentácie do 21 rokov.
O šesť rokov neskôr sa príbeh zopakoval v inom drese. Tentoraz síce inkasoval tri góly, no v drese Žiliny opäť obral Slovan o body. Veľa nechýbalo a mohli byť dokonca tri.
Mohol chytať aj za Slovan
V minulosti mohol Šípoš skončiť aj priamo v Slovane.
„Keby som mohol, tak by som tam asi prestúpil. Bolo to vo februári 2021, keď mal Dominik Greif zo Slovana odísť do RCD Mallorca. Agent mi referoval, že medzi Slovanom a Nitrou prebehla určitá komunikácia, ale k ponuke neprišlo. Asi si to v Slovane vtedy rozmysleli, navyše Greifov prestup sa oddialil. Takže ako blízko to bolo, to ja neviem. Nebral som to tragicky,“ vravel v minulosti.
Neskôr ho lákala aj Plzeň či Zaragoza. S futbalom začínal v rodných Topoľčanoch a od trinástich rokov pôsobil v FC Nitra. Jeho otec Pavol Šípoš je bývalý ligový rozhodca.