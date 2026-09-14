V zjazde sa bál, panikáril a padal. Vyhľadal pomoc a kritikov umlčal životným triumfom

Španielski priaznivci cyklistiky 14 rokov čakali na domáceho víťaza Vuelty. Od roku 2012, keď zvíťazil Alberto Contador, sa na najvyšší stupienok dostali Chris Froome, Nairo Quintana, Primož Roglič či Jonas Vingegaard.
Rogličovi sa to dokonca podarilo štyrikrát. Tento rok sa mohol stať prvým päťnásobným víťazom v histórii pretekov, no jeden súper bol lepší.
Nie, nebol to Tadej Pogačar. Ten bol síce favoritom a rýchlo si vypracoval náskok, no v ôsmej etape nešťastne spadol a sezóna sa pre neho skončila.
Červený dres po ňom prevzal Enric Mas a už ho nikomu nepožičal. V 31 rokoch zlomil status "večne druhý" a dosiahol najväčší úspech v kariére.
Po štyroch pódiových umiestneniach vystúpil na vrchol, pričom cesta dlhoročného jazdca Movistaru za životným úspechom bola plná prekážok. Musel prekonať mentálny blok aj zápal, ktorý si vyžiadal operáciu.
Tri preteky, tri pády
Pred sezónou 2022 patril Mas medzi etablovaných jazdcov na celkové poradie. Darilo sa mu najmä na Vuelte, kde skončil dvakrát druhý.
Na začiatku sezóny sa ukazoval v dobrej forme. Na Okolo Valencie skončil na štvrtom mieste. Na ďalších etapových pretekoch ho však začal sprevádzať jeden zásadný problém - pády v zjazdoch.
V marci mu na Tirreno-Adriatico patrila deviata priečka. V šiestej etape sa po prekonaní posledného stúpania Monte Carpegna držal v druhej skupine, ktorá prenasledovala lídra etapy Tadeja Pogačara.
VIDEO: Pád Enrica Masa v zjazde v čase o 3:37 min
Mas však zjazd nezvládol a spadol vo vysokej rýchlosti. S bolesťami sa mu síce podarilo prísť do cieľa, ale na štart záverečnej etapy už nenastúpil.
V apríli sa postavil na štart Okolo Baskicka. Pred záverečnou kopcovitou etapou mu v priebežnom poradí patrilo siedme miesto, no v poslednom zjazde pred cieľový kopcom spadol aj s Nelsonom Oliveirom.
Nechcený hetrik zavŕšil na pretekoch Critérium du Dauphiné, ktoré sa od tejto sezóny volajú Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Priaznivcami cyklistiky sú preteky vnímané najmä ako generálka pred Tour de France.
Tentoraz sa Masovi stala osudnou zvlnená piata etapa. Narazené ľavé rameno a pomliaždeniny na tele ho vyradili z boja o popredné pozície.
Strach z každej zákruty
Na troch etapových pretekoch v rade tak skončil na zemi.
Aby toho nebolo málo, pre ochorenie Covid-19 nedokončil ani Tour de France 2022. Viac ho však štvali chyby v zjazdoch, ktoré bolia dvojnásobne.
"Bola to katastrofa. Cítil som sa, akoby som sedel na bicykli prvýkrát v živote," povedal Mas v rozhovore pre britský portál Cyclingnews.
"Začal som panikáriť. Mal som strach z každej zákruty. V hlave sa mi objavili pochybnosti a úplne ma ovládli. Myseľ mi hovorila, že musím brzdiť v zákrutách, ktoré sa dajú prejsť osemdesiatkou. Čas bol druhoradý.
Prvoradá bola pre mňa moja bezpečnosť, pretože boli chvíle, keď som iba ťažko ovládal svoj bicykel," opísal Mas svoje pocity v zjazdoch.
Aj preto začal spolupracovať s katalánskym zjazdárom Oscarom Saizom a tiež s psychológom a menovcom Jaume Masom.
Saiz už mal skúsenosti s takouto spoluprácou, keďže predtým pomáhal so zvládaním zjazdom aj francúzskemu vrchárovi Thibautovi Pinotovi.
"Po Tour som si pár dní oddýchol a pustil som sa do práce. Psychológ, špecialista na zjazdy a tréner mi veľmi pomohli," povedal Mas.
Smolný rok 2022 zachránil druhým miestom za Remcom Evenepoelom na Vuelte, víťazstvom na klasike Giro dell'Emilia a druhou priečkou za Pogačarom na monumente Okolo Lombardska.
Štyri roky bez víťazstva
Spomenuté víťazstvo na Giro dell'Emilia však bolo na takmer štyri roky posledné. Mas sa nevedel dostať do formy, aby konkuroval tým najlepším.
Roky pribúdali, stal sa z neho tridsiatnik a pri súčasnej výkonnosti mladých talentov sa znižovala jeho šanca na vysnený triumf na Grand Tour.
Vlani musel pre narastajúcu bolesť v ľavej nohe zasadnúť z bicykla a nedokončil Tour de France 2025. Po diagnostikovaní tromboflebitídy, teda zápalu povrchovej žily, musel podstúpiť operáciu.
Ani tento rok nebol výrazný. Azda jedinú šancu na víťazstvo nevyužil v 11. etape Gira, kde ho v závere prešprintoval Jhonatan Narváez. Celkovo skončil až vo štvrtej desiatke, ďaleko za svojimi možnosťami.
"Nenazval by som to sklamaním, ale radi by sme videli Enricov lepší výkon," hovoril manažér tímu Eusebio Unzué po etape s cieľom na Blockhause.
Pred Vueltou nič nenasvedčovalo tomu, že by Mas mohol zaútočiť na pódium, nie ešte zvíťaziť. Veľa sa hovorilo o konci Movistaru v cyklistike, Mas bol málo viditeľný, no jeden moment všetko zmenil.
VIDEO: Zostrih zo 6. etapy Vuelta a Espaňa 2026
Neurobil žiadnu chybu
V 6. etape Pogačar zaútočil a zdalo sa, že poľahky zvíťazí. Po chvíli sa však zdvihol Mas a prekvapujúco sa ešte v stúpaní na Slovinca dotiahol.
Bol to moment, ktorý sa jednak nevidí často a zároveň naznačil, že Mas je na svoje obľúbené preteky pripravený lepšie než kedykoľvek predtým.
Keď o dva dni neskôr Pogačar odstúpil, zrazu bol Mas v červenom dres so solídnym náskokom. Strašiakom bola 30-kilometrová časovka, no tú rovnako ako všetky ďalšie skúšky zvládol Mas bez chybičky.
Pred Primožom Rogličom vyhral o viac ako dve minúty a druhé pódium na Grand Tour v tejto sezóne spečatil tretí Felix Gall (druhý na Gire, pozn.).
Španielsky denník Marca vo veľkom rozoberal Masov úspech. Redaktor Nacho Labarga ho prirovnal k hercovi vo vedľajšej úlohe, ktorý sa razom stal hviezdou a umlčal všetkých kritikov.
"Roky sa jeho meno takmer vždy spomínalo v budúcom čase: Mohol by vyhrať alebo mal by vyhrať. Granada to konečne zmenila. Enric Mas vyhral Vueltu," napísal Labarga vo svojom príspevku.
K víťazstvu mu gratuloval aj Alberto Contador: "Blahoželám ti, Enric. Bojoval si o to toľko rokov a nakoniec si to dokázal. Veľmi sa s tebou teším."
Samotný Mas povedal, že v živote sa takto necítil. V predposlednej etape odrátaval kilometre, no aj vďaka svojmu tímu to dokázal. Vuelta tak patrí Španielom, keďže ženskú verziu vyhrala Paula Blasiová.
Konečné poradie Vuelta a Espaňa 2026
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
73:52:55 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 2:15 min
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 2:44 min
4.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 6:54 min
5.
Sepp Kuss
Visma-Lease a Bike
+ 8:45 min
6.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 9:28 min
7.
Jakob Omrzel
Bahrain - Victorious
+ 10:38 min
8.
Clément Berthet
Groupama - FDJ United
+ 11:41 min
9.
Cristián Rodríguez
XDS Astana
+ 11:59 min
10.
Harold Tejada
XDS Astana
+ 12:51 min