    VIDEO: Fenomén z Vismy je nezastaviteľný. Na Vuelte vyhral už piatu etapu

    Matthew Brennan
    Matthew Brennan (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|9. sep 2026 o 17:43
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    Mladý Brit zažíva prelomovú Grand Tour.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 17. etapa (Dos Hermanas - Sevilla, 185 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    GBR

    Matthew Brennan

    Visma-Lease a Bike

    4:07:15 hod

    2.

    BEL

    Jordei Meeus

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 0 s

    3.

    DNK

    Magnus Cort

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    Britský cyklista Matthew Brennan sa stal víťazom 17. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2026. V rámci 81. ročníka podujatia dosiahol už piaty triumf.

    Jazdec Vismy v šprinte porazil druhého Belgičana Meesa z Bory, tretí skončil Dán Cort z tímu Uno-X.

    Správu aktualizujeme.

    VIDEO: Finiš 17. etapy Vuelty

    Priebežné poradie po 17. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    60:09:44 h

    2.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 2:06 min

    3.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 2:10 min

    4.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 4:24 min

    5.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 5:44 min

    6. 

    SVN

    Jakob Omrzel

    Bahrain Victorious

    + 6:14 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Matthew Brennan
    Matthew Brennan
    VIDEO: Fenomén z Vismy je nezastaviteľný. Na Vuelte vyhral už piatu etapu
    dnes 17:43
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Fenomén z Vismy je nezastaviteľný. Na Vuelte vyhral už piatu etapu