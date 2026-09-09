VIDEO: Fenomén z Vismy je nezastaviteľný. Na Vuelte vyhral už piatu etapu

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 17. etapa (Dos Hermanas - Sevilla, 185 km):
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Matthew Brennan
Visma-Lease a Bike
4:07:15 hod
2.
Jordei Meeus
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 0 s
3.
Magnus Cort
Uno-X Mobility
+ 0 s
Britský cyklista Matthew Brennan sa stal víťazom 17. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2026. V rámci 81. ročníka podujatia dosiahol už piaty triumf.
Jazdec Vismy v šprinte porazil druhého Belgičana Meesa z Bory, tretí skončil Dán Cort z tímu Uno-X.
Správu aktualizujeme.
VIDEO: Finiš 17. etapy Vuelty
Priebežné poradie po 17. etape
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
60:09:44 h
2.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 2:06 min
3.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 2:10 min
4.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 4:24 min
5.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 5:44 min
6.
Jakob Omrzel
Bahrain Victorious
+ 6:14 min