Hokej zostáva v tradičných televíziách. Kto bude vysielať Tipsport ligu v novej sezóne?

Najvyššia slovenská hokejová súťaž v utorok odštartuje úvodným kolom už svoj v poradí 34. ročník.
V ročníku 2026/27 bude mať Tipsport liga opäť dvanásť účastníkov - HC Košice, HC Slovan Bratislava, HK Dukla Trenčín, HC ‘05 TAM Banská Bystrica, Vlci Žilina, HK Nitra, HK Poprad, HKM Zvolen, HK 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Michalovce, HK Spišská Nová Ves a HC Prešov.
V základnej časti odohrá každý z 12 tímov päťdesiatštyri zápasov. Všetky mužstvá sa navzájom stretnú štyrikrát, ďalších desať stretnutí tvoria regionálne kolá, ktoré sú naplánované približne od polovice decembra do polovice januára.
Obhajcom titulu je Nitra, ktorá v minulej sezóne v siedmom zápase finále zdolala Slovan Bratislava. Na treťom mieste sa umiestnili Košice.
Hokej zostáva na JOJke
Tipsport liga bude mať aj v nasledujúcej sezóne široké mediálne pokrytie, ktoré uspokojí fanúšikov pri televíznych obrazovkách, ale aj tých, ktorí dávajú prednosť online sledovaniu.
Hlavným vysielateľom najvyššej súťaže bude opäť spoločnosť JOJ Group, ktorá bude zápasy vysielať na stanici JOJ Šport, prípadne na JOJ Šport 2.
Na obrazovkách diváci uvidia priame prenosy zo základnej časti aj play-off. Z každého kola odvysielajú televízie jedno až dve stretnutia.
Súčasťou vysielacích práv je aj sublicencia na lineárne vysielanie pre skupinu AMC so športovou stanicou Sport 1, ktorá taktiež ponúkne vybrané stretnutia a rozširuje tak ponuku dostupnú u viacerých operátorov.
Kompletné pokrytie celej súťaže – teda všetkých zápasov základnej časti aj vyraďovacích bojov – ponúka digitálna platforma JOJ Play.
Tá funguje ako moderná online televízia dostupná cez webové rozhranie, mobilné aplikácie či priamo v smart TV.
Od septembra JOJ Play zmenila systém predplatného. Kompletné športové vysielanie je súčasťou balíka Premium Sport za 9,99 eura mesačne. Ten ponúka všetky športové prenosy naživo aj zo záznamu a zahŕňa aj prístup k živým kanálom JOJ Group.
Televízia sľubuje dlhšie predzápasové štúdiá a tiež viac obsahu priamo zo štadiónov.
JOJ Šport bude na dvoch staniciach okrem zápasov najvyššej súťaže ponúkať počas celej sezóny aj zápasy TIPOS Slovenskej hokejovej ligy (SHL) a tiež JOJ Šport Slovenský hokejový pohár.
Samozrejmosťou v ponuke JOJ Športu sú aj zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie.
Všetky zápasy aj cez TV Tipsport
Zaujímavou alternatívou pre tých, ktorí hokej radi kombinujú so stávkovaním, je TV Tipsport.
Internetová televízia stávkovej kancelárie, ktorá je titulárnym sponzorom súťaže, prináša všetky zápasy Tipsport ligy online a navyše pridáva štatistiky, živé stávky či diskusné fórum.
Noví používatelia majú po registrácii prvých sedem dní prístup úplne zadarmo. Po tomto období stačí, ak fanúšik prestávkuje aspoň 1,20 eura počas 30 dní, čím si zachová možnosť sledovať živé prenosy aj naďalej. Služba je dostupná cez webové rozhranie aj mobilnú aplikáciu.
Súčasťou ponuky pre fanúšikov je aj oficiálna aplikácia Tipsport ligy. Tá síce neponúka priame prenosy, ale slúži ako sprievodca súťažou – prináša aktuálny program, výsledky, tabuľky, detailné štatistiky, novinky či dokonca fantasy ligu. Aplikácia je bezplatná a dostupná na oboch hlavných mobilných platformách.
Program 1. kola Tipsport ligy 2026/2027
utorok, 15. september:
17.00 HK Poprad - HK Spišská Nová Ves
17.30 HC Košice - HC Prešov
17.30 Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín (Sport 1)
17.30 HC ´05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen
18.00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava (JOJ Šport)
18.00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce