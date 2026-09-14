Zmeny urobil aj majster, na ľade uvidíme čiernu. Prehľad nových dresov v Tipsport lige

Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy neprináša iba zmeny v kádroch či na striedačkách. Kluby vstúpia do ročníka 2026/27 aj v nových dresoch, pri ktorých viaceré stavili na výraznejšie motívy či odkazy na svoju identitu.
Na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave predstavilo všetkých 12 tímov tmavé verzie nových dresov.
Pozreli sme sa na to, ako jednotliví účastníci súťaže pracovali s klubovými farbami, vzormi a detailmi a ktoré tímy stavili na odvážnejšie novinky či, naopak, osvedčenú klasiku.
Dukla Trenčín
Dukla Trenčín zostala pri tradičnej kombinácii bordovej a žltej, dizajn však oproti minulej sezóne výraznejšie upravila. Najväčšou novinkou je široký žltý pás, ktorý prechádza cez stred dresu aj rukávy a nahradil jemnejší grafický motív z minulého ročníka.
Dominantou zostáva veľké klubové logo na hrudi, zachovaný je aj žltý golier. Hosťovská verzia bude vychádzať z rovnakého dizajnu, pričom hlavnou farbou bude žltá.
Košice
Košice pristúpili k výraznejšej zmene farebnosti. Kým v minulej sezóne dominovala dresu oranžová farba s čiernymi ramenami, v novom ročníku sa pomer otočil – základ je čierny a oranžová zostala najmä v detailoch na ramenách, golieri a spodnom leme.
Výrazné klubové logo zostalo na hrudi, nové dresy dopĺňa aj biele písmo na chrbte. Hosťovská verzia bude v bielej farbe.
Nové dresy bude obliekať z veľkej časti opäť slovenský káder, s ktorým Košice v minulej sezóne získali bronz.
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš priniesol na úvodnú tlačovú konferenciu do Bratislavy takmer identický dres ako pred rokom. Klub zostal pri červenej farbe s výrazným bielo-zlatým pásom cez stred dresu a rukávy, pričom výraznejšie sa nezmenilo ani umiestnenie klubového loga.
Už minuloročná verzia pritom vzbudila pozornosť tým, že nápadne pripomínala dres Floridy Panthers z NHL. Ani pred novou sezónou sa Liptáci od tohto dizajnu výraznejšie neodklonili.
Nitra
Nitra po majstrovskej sezóne pristúpila k výraznejšej zmene dizajnu. Farebný základ zostal rovnaký – tmavomodrú dopĺňajú belasé a biele prvky –, no namiesto veľkého kruhového klubového loga sa na hrudi objavilo dominantné písmeno N.
Zjednodušila sa aj spodná časť dresu. Silueta Nitry z minuloročnej verzie zmizla a nahradili ju čisté horizontálne pásy v bielej a belasej farbe. Výsledkom je jednoduchší, výraznejší dizajn s jasným odkazom na klubovú identitu.
Poprad
Poprad pristúpil pred novou sezónou len k menším úpravám. Základ dresu zostal tmavomodrý, tentoraz však v ešte tmavšom odtieni, pričom zachované ostalo aj výrazné klubové logo s kamzíkom na hrudi.
Biele a modré prvky na rukávoch a v spodnej časti dresu zostali, mierne sa však zmenilo ich prevedenie a golier pôsobí jednoduchšie. Hosťovskej verzii bude dominovať biela farba.
Žilina
Žilina zostáva jediným tímom súťaže, ktorému na drese dominuje zelená farba. Oproti minulej sezóne však zmenila spôsob jej použitia – postupný prechod od tmavozelenej po výraznú neónovú nahradili vodorovné pásy v niekoľkých odtieňoch zelenej.
Veľké klubové logo vlka na hrudi zostalo zachované, rovnako aj tmavozelený základ. Hosťovská verzia bude ladená do svetlejšej zelenej.
Zvolen
Zvolen pristúpil k jednej z najvýraznejších zmien spomedzi všetkých tímov. Červenú na domácom drese nahradila tmavomodrá, ktorú dopĺňajú červené a biele detaily.
Klub však zachoval odkazy na identitu mesta. Zo strednej časti dresu zmizla silueta ikonického hradného múru Zvolenského zámku, nahradil ju však motív dvojkríža, ktorý sa nachádza aj v mestskom erbe.
Veľké klubové logo na hrudi zostalo zachované. Hosťovská sada je v bielej farbe.
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava pred minulou sezónou výrazne zmenil svoju vizuálnu identitu, preto tentoraz pristúpil iba k menším úpravám.
Základom domáceho dresu zostáva tmavomodrá farba, hosťovská verzia bude opäť belasá a na hrudi naďalej dominujú výrazné písmená S a B.
Najväčšou zmenou je čistejšie prevedenie dresu. Zo spodnej časti aj rukávov zmizli široké bielo-belasé pruhy, ktoré nahradili menšie belasé detaily. Celkovo tak Slovan zostal pri dizajne z minulej sezóny, no dres pôsobí jednoduchšie a kompaktnejšie.
Banská Bystrica
Banská Bystrica patrí medzi tímy, ktoré pred novou sezónou pristúpili k výraznejším zmenám. Červenú farbu na domácom drese nahradila čierna, ktorú dopĺňajú už len menšie červené detaily.
Úpravou prešlo aj klubové logo, zmizol z neho názov stávkovej kancelárie Monacobet. Klub zároveň získal nového titulárneho partnera a do sezóny vstúpi pod názvom HC '05 TAM Banská Bystrica.
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves pristúpila pred novou sezónou len k minimálnym úpravám domácich dresov. Dominantná tmavomodrá farba zostala zachovaná, rovnako ako výrazné logo rysa na hrudi.
Najviditeľnejšou zmenou je spodná časť dresu, z ktorej zmizli žlté pásy. Žltá farba zostala už len v menších detailoch, najmä na rukávoch a lemovaní loga.
Michalovce
Kým vlani nosili oranžové dresy Košičania, v novom ročníku bude táto farba dominantná na dresoch Michaloviec.
Dukla pristúpila pred novou sezónou k výraznejšej zmene farebnosti. Tentoraz je hlavnou sýta oranžová, ktorú dopĺňajú biele a čierne detaily, teda tradičné klubové farby.
V strede dresu sa naďalej nachádza veľké kruhové logo s líškou, zmenilo sa však rozloženie farieb aj celkové prevedenie.
Prešov
Azda najvýraznejšou premenou prešiel dres Prešova. Červený základ so zlatými detailmi z minulej sezóny nahradila šedá, ktorú dopĺňajú červené prvky na golieri a rukávoch.
Dominantou nového dresu je veľké logo s koňom v červeno-čiernom prevedení. Klub zároveň zachoval siluetu mesta v spodnej časti, celkový dizajn však pôsobí jednoduchšie a modernejšie.