Zmeny urobil aj majster, na ľade uvidíme čiernu. Prehľad nových dresov v Tipsport lige

Nové dresy účastníkov Tipsport ligy v sezóne 2026/27.
Fotogaléria (13)
Nové dresy účastníkov Tipsport ligy v sezóne 2026/27. (Autor: SPORTNET)
Sportnet|14. sep 2026 o 19:29
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Viaceré kluby zmenili dizajn aj farby domácich dresov.

Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy neprináša iba zmeny v kádroch či na striedačkách. Kluby vstúpia do ročníka 2026/27 aj v nových dresoch, pri ktorých viaceré stavili na výraznejšie motívy či odkazy na svoju identitu.

Na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave predstavilo všetkých 12 tímov tmavé verzie nových dresov.

Pozreli sme sa na to, ako jednotliví účastníci súťaže pracovali s klubovými farbami, vzormi a detailmi a ktoré tímy stavili na odvážnejšie novinky či, naopak, osvedčenú klasiku.

Fotogaléria: Všetky dresy tímov Tipsport ligy
Nový dres HK Nitra.
Nový dres HK 32 Liptovský Mikuláš.
Nový dres HK Dukla Trenčín.
Nový dres Vlci Žilina.
13 fotografií
Nový dres HC Prešov. Nový dres HC ‘05 TAM Banská Bystrica.Nový dres HK Poprad.Nový dres HKM Zvolen. Nový dres HK Spišská Nová Ves. Nový dres HC Košice. Nový dresNový dres HC Slovan Bratislava. Nové dresy účastníkov Tipsport ligy v sezóne 2026/27.

Dukla Trenčín

Dukla Trenčín zostala pri tradičnej kombinácii bordovej a žltej, dizajn však oproti minulej sezóne výraznejšie upravila. Najväčšou novinkou je široký žltý pás, ktorý prechádza cez stred dresu aj rukávy a nahradil jemnejší grafický motív z minulého ročníka.

Dominantou zostáva veľké klubové logo na hrudi, zachovaný je aj žltý golier. Hosťovská verzia bude vychádzať z rovnakého dizajnu, pričom hlavnou farbou bude žltá.

Košice

Košice pristúpili k výraznejšej zmene farebnosti. Kým v minulej sezóne dominovala dresu oranžová farba s čiernymi ramenami, v novom ročníku sa pomer otočil – základ je čierny a oranžová zostala najmä v detailoch na ramenách, golieri a spodnom leme.

Nový dres HC Košice.
Nový dres HC Košice. (Autor: SPORTNET)

Výrazné klubové logo zostalo na hrudi, nové dresy dopĺňa aj biele písmo na chrbte. Hosťovská verzia bude v bielej farbe.

Nové dresy bude obliekať z veľkej časti opäť slovenský káder, s ktorým Košice v minulej sezóne získali bronz.

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš priniesol na úvodnú tlačovú konferenciu do Bratislavy takmer identický dres ako pred rokom. Klub zostal pri červenej farbe s výrazným bielo-zlatým pásom cez stred dresu a rukávy, pričom výraznejšie sa nezmenilo ani umiestnenie klubového loga.

Vľavo nový dres Liptovského Mikuláša, vpravo dres tímu NHL Floridy Panthers.
Vľavo nový dres Liptovského Mikuláša, vpravo dres tímu NHL Floridy Panthers. (Autor: Sportnet)

Už minuloročná verzia pritom vzbudila pozornosť tým, že nápadne pripomínala dres Floridy Panthers z NHL. Ani pred novou sezónou sa Liptáci od tohto dizajnu výraznejšie neodklonili.

Nitra

Nitra po majstrovskej sezóne pristúpila k výraznejšej zmene dizajnu. Farebný základ zostal rovnaký – tmavomodrú dopĺňajú belasé a biele prvky –, no namiesto veľkého kruhového klubového loga sa na hrudi objavilo dominantné písmeno N.

Nový dres HK Nitra.
Nový dres HK Nitra. (Autor: SPORTNET)


Zjednodušila sa aj spodná časť dresu. Silueta Nitry z minuloročnej verzie zmizla a nahradili ju čisté horizontálne pásy v bielej a belasej farbe. Výsledkom je jednoduchší, výraznejší dizajn s jasným odkazom na klubovú identitu.

Poprad

Poprad pristúpil pred novou sezónou len k menším úpravám. Základ dresu zostal tmavomodrý, tentoraz však v ešte tmavšom odtieni, pričom zachované ostalo aj výrazné klubové logo s kamzíkom na hrudi.

Biele a modré prvky na rukávoch a v spodnej časti dresu zostali, mierne sa však zmenilo ich prevedenie a golier pôsobí jednoduchšie. Hosťovskej verzii bude dominovať biela farba.

Žilina

Žilina zostáva jediným tímom súťaže, ktorému na drese dominuje zelená farba. Oproti minulej sezóne však zmenila spôsob jej použitia – postupný prechod od tmavozelenej po výraznú neónovú nahradili vodorovné pásy v niekoľkých odtieňoch zelenej.


Veľké klubové logo vlka na hrudi zostalo zachované, rovnako aj tmavozelený základ. Hosťovská verzia bude ladená do svetlejšej zelenej.

Zvolen

Zvolen pristúpil k jednej z najvýraznejších zmien spomedzi všetkých tímov. Červenú na domácom drese nahradila tmavomodrá, ktorú dopĺňajú červené a biele detaily.

Nový dres HKM Zvolen.
Nový dres HKM Zvolen. (Autor: SPORTNET)

Klub však zachoval odkazy na identitu mesta. Zo strednej časti dresu zmizla silueta ikonického hradného múru Zvolenského zámku, nahradil ju však motív dvojkríža, ktorý sa nachádza aj v mestskom erbe.

Veľké klubové logo na hrudi zostalo zachované. Hosťovská sada je v bielej farbe.

Slovan Bratislava

Slovan Bratislava pred minulou sezónou výrazne zmenil svoju vizuálnu identitu, preto tentoraz pristúpil iba k menším úpravám.

Základom domáceho dresu zostáva tmavomodrá farba, hosťovská verzia bude opäť belasá a na hrudi naďalej dominujú výrazné písmená S a B.

Najväčšou zmenou je čistejšie prevedenie dresu. Zo spodnej časti aj rukávov zmizli široké bielo-belasé pruhy, ktoré nahradili menšie belasé detaily. Celkovo tak Slovan zostal pri dizajne z minulej sezóny, no dres pôsobí jednoduchšie a kompaktnejšie.

Banská Bystrica

Banská Bystrica patrí medzi tímy, ktoré pred novou sezónou pristúpili k výraznejším zmenám. Červenú farbu na domácom drese nahradila čierna, ktorú dopĺňajú už len menšie červené detaily.

Nový dres HC ‘05 TAM Banská Bystrica.
Nový dres HC ‘05 TAM Banská Bystrica. (Autor: SPORTNET)

Úpravou prešlo aj klubové logo, zmizol z neho názov stávkovej kancelárie Monacobet. Klub zároveň získal nového titulárneho partnera a do sezóny vstúpi pod názvom HC '05 TAM Banská Bystrica.

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves pristúpila pred novou sezónou len k minimálnym úpravám domácich dresov. Dominantná tmavomodrá farba zostala zachovaná, rovnako ako výrazné logo rysa na hrudi.

Nový dres HK Spišská Nová Ves.
Nový dres HK Spišská Nová Ves. (Autor: SPORTNET)

Najviditeľnejšou zmenou je spodná časť dresu, z ktorej zmizli žlté pásy. Žltá farba zostala už len v menších detailoch, najmä na rukávoch a lemovaní loga.

Michalovce

Kým vlani nosili oranžové dresy Košičania, v novom ročníku bude táto farba dominantná na dresoch Michaloviec.

Dukla pristúpila pred novou sezónou k výraznejšej zmene farebnosti. Tentoraz je hlavnou sýta oranžová, ktorú dopĺňajú biele a čierne detaily, teda tradičné klubové farby.

Nový dres HK Dukla Michalovce.
Nový dres HK Dukla Michalovce. (Autor: SPORTNET)

V strede dresu sa naďalej nachádza veľké kruhové logo s líškou, zmenilo sa však rozloženie farieb aj celkové prevedenie.

Prešov

Azda najvýraznejšou premenou prešiel dres Prešova. Červený základ so zlatými detailmi z minulej sezóny nahradila šedá, ktorú dopĺňajú červené prvky na golieri a rukávoch.

Nový dres HC Prešov.
Nový dres HC Prešov. (Autor: SPORTNET)

Dominantou nového dresu je veľké logo s koňom v červeno-čiernom prevedení. Klub zároveň zachoval siluetu mesta v spodnej časti, celkový dizajn však pôsobí jednoduchšie a modernejšie.

Tipsport liga

Nové dresy účastníkov Tipsport ligy v sezóne 2026/27.
Nové dresy účastníkov Tipsport ligy v sezóne 2026/27.
Zmeny urobil aj majster, na ľade uvidíme čiernu. Prehľad nových dresov v Tipsport lige
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