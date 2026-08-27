Pogačar vybehol z cesty, no etapu nevzdal. Mas na Slovinca v záverečnom šprinte nestačil

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 6. etapa (Alcossebre-Castellón la Plana (177,5 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
4:12:40 h
2.
Enric Mas
Movistar
+0 s
3.
Ramses Debryune
Aplecin – Premier Tech
+ 46 s
4.
Richard Carapaz
EF Education– EasyPost
+ 46 s
5.
Harold Tejada
XDS Astana
+ 46 s
6.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 46 s
7.
Primož Roglič
Red Bull – BORA – hansgrohe
+ 46 s
8.
Cristian Rodriíguez
XDS Astana
+ 1:38 min
9.
Clément Berthet
Groupama-FDJ
+ 1:38 min
10.
Mattias Skjelmose
Lidl – Trek
+ 1:38 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar zvíťazil vo štvrtkovej 6. etape 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa a upevnil si tak vedenie v celkovej klasifikácii.
Jazdec SAE Team Emirates XRG zdolal na 177,4 km dlhej trase z Alcossebre do Castellon la Plana v záverečnom šprinte Španiela Enrica Masa (Movistar).
Za vedúcim duom finišovala s odstupom 46 stotín päťčlenná skupinka, v ktorej si uchmatol tretie miesto Belgičan Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech).
Pogačar slávil tretí etapový triumf na tohtoročnej Vuelte. V celkovom poradí zvýšil svoj náskok, na čele má k dobru už tri minúty a 34 sekúnd na Masa.
Jasne tak mieri za svojím premiérovým prvenstvom na Vuelte, čím by skompletizoval zbierku titulov z Grand Tour. Tretí Roglič stráca na krajana 4:21 min.
Jazdcov čakala vo štvrtok zvlnená etapa s celkovým prevýšením vyše 3000 metrov, ktorá vyvrcholila strmým šotolinovým sektorom (sterrato) na záverečnom stúpaní s vrcholom necelých 20 km pred páskou.
Na trase boli štyri kategorizované stúpania, to najťažšie prvej kategórie Puerto El Bartolo (9,4 km, 7,1%) bolo zaradené na koniec. Z jeho vrcholu už nasledoval iba rýchly zjazd a záverečných 9 km úplnej roviny do cieľa.
VIDEO: Finiš šiestej etapy Vuelta a Espaňa
Priebeh etapy
Od úvodu bol enormný záujem o únik, na chvíľu sa vpredu formovala 17-členná skupina, ale balík ju dostihol. Medzitým opustil preteky Joshua Tarling (Ineos). Nakoniec pelotón pustil dopredu štvorčlennú skupinu, ktorú ešte dobehla ďalšia dvanástka.
Boli v nej aj Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) či Wout van Aert (Visma). Práve Belgičan ukoristil bez boja rýchlostnú prémiu v Benicassime.
Na čele hlavného pelotónu pracovali jazdci SAE, ktorí dovolili úniku pred stúpaním na Alto del Desierto de las Palmas približne dvaapolminútový náskok.
Vrchársku prémiu získal Jose Manuel Diaz (Burgos). Van Aert a ďalší piati pretekári nestačili tempu, ale v zjazde sa znovu dotiahli do čela.
Odpadalo sa z balíka, šetrili sa Matthew Brennan aj Mads Pedersen. Na začiatku kľúčového stúpania mali utečenci náskok 1:50 min, ale skupina sa postupne rozpadala a balík sa približoval.
Keď sa Pogačarovi minul posledný domestik, Slovinec zaútočil. Reagovali Oscar Onley (Ineos), Primož Roglič (RedBull-Bora) a Mas. Pogačar postupne míňal odpadlíkov, za ním sa sformovala skupinka Roglič, Mas, Richard Carapaz (EF), Onley a Felix Gall (Decathlon).
Výborný výkon predvádzal Mas, ktorý sa dotiahol k Pogačarovi a ukradol mu aj vrchársku prémiu. V technickom klesaní to chcel majiteľ červeného dresu rozhodnúť a začal sa Masovi vzďaľovať.
V jednej zákrute to „prepálil“, vybehol z cesty, no vyhol sa pádu a rýchlo sa vrátil k Španielovi. Roglič, Gall a Debruyne sa dokázali k vedúcemu duu na chvíľu priblížiť na rozdiel 15 sekúnd, na záverečnej rovine však Pogačar s Masom opäť pridali, a tak si to rozdali o víťazstvo.
V cieľovom špurte nedal Slovinec súperovi šancu a mohol si tak vychutnať tretie etapové víťazstvo na tohtoročnej Vuelte.
„Mali sme dnes v pláne nechať odísť únik, no trvalo takmer dve hodiny, kým sa vytvorila vedúca skupina,“ komentoval etapu Pogačar.
„Takže sme mali potom len menej ako polovicu etapy, aby sme kontrolovali preteky. Joao (Almeida) a Kevin (Vermaerke) odviedli skvelú prácu, keď dokázali držať balík pokope a ja som mohol ísť za etapovým víťazstvom. Jay (Vine) a Pablo (Torres) ma doviedli k stúpaniu a pripravili mi perfektnú pozíciu na útok.
Bol som prekvapený, že Enric (Mas) na vrchole okolo mňa presvišťal ako raketa, nečakal som to. Bol som trochu šokovaný. Na záverečných kilometroch v protivetre som bol rád, že som bol s ním, nemal som už žiadnu vodu. Vedel som, že ho môžem v šprinte zdolať, no veľmi si cením, že bol sústredený až do konca. Boli to veľké preteky,“ dodal podľa Cyclingnews.
Priebežné poradie po 6. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1,
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
15:38:27 h
2.
Enric Mas
Movistar
+3:34 min
3.
Primož Roglič
Red Bull – BORA – hansgrohe
+4:21 min
4.
Richard Carapaz
EF Education EasyPost
+4:50 min
5.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+4:55 min
6.
Sepp Kuss
Visma | Lease a Bike
+5:36 min