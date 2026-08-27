    Pogačar vybehol z cesty, no etapu nevzdal. Mas na Slovinca v záverečnom šprinte nestačil

    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar v červenom drese lídra pretekov Vuelta a Espaňa 2026.
    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar v červenom drese lídra pretekov Vuelta a Espaňa 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|27. aug 2026 o 17:33 (aktualizované 27. aug 2026 o 18:15)
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    Tadej Pogačar ovládol šiestu etapu Vuelta a España tretím etapovým triumfom.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 6. etapa (Alcossebre-Castellón la Plana (177,5 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    4:12:40 h

    2.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    +0 s

    3.

    BEL

    Ramses Debryune

    Aplecin – Premier Tech

    + 46 s

    4. 

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education– EasyPost

    + 46 s

    5.

    COL

    Harold Tejada

    XDS Astana

    + 46 s

    6.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 46 s

    7.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull – BORA – hansgrohe

    + 46 s

    8.

    ESP

    Cristian Rodriíguez

    XDS Astana

    + 1:38 min

    9.

    FRA

    Clément Berthet

    Groupama-FDJ

    + 1:38 min

    10.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl – Trek

    + 1:38 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar zvíťazil vo štvrtkovej 6. etape 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa  a upevnil si tak vedenie v celkovej klasifikácii.

    Jazdec SAE Team Emirates XRG zdolal na 177,4 km dlhej trase z Alcossebre do Castellon la Plana v záverečnom šprinte Španiela Enrica Masa (Movistar).

    Za vedúcim duom finišovala s odstupom 46 stotín päťčlenná skupinka, v ktorej si uchmatol tretie miesto Belgičan Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech).

    Pogačar slávil tretí etapový triumf na tohtoročnej Vuelte. V celkovom poradí zvýšil svoj náskok, na čele má k dobru už tri minúty a 34 sekúnd na Masa.

    Jasne tak mieri za svojím premiérovým prvenstvom na Vuelte, čím by skompletizoval zbierku titulov z Grand Tour. Tretí Roglič stráca na krajana 4:21 min.

    Jazdcov čakala vo štvrtok zvlnená etapa s celkovým prevýšením vyše 3000 metrov, ktorá vyvrcholila strmým šotolinovým sektorom (sterrato) na záverečnom stúpaní s vrcholom necelých 20 km pred páskou.

    Na trase boli štyri kategorizované stúpania, to najťažšie prvej kategórie Puerto El Bartolo (9,4 km, 7,1%) bolo zaradené na koniec. Z jeho vrcholu už nasledoval iba rýchly zjazd a záverečných 9 km úplnej roviny do cieľa.

    VIDEO: Finiš šiestej etapy Vuelta a Espaňa

    Priebeh etapy

    Od úvodu bol enormný záujem o únik, na chvíľu sa vpredu formovala 17-členná skupina, ale balík ju dostihol. Medzitým opustil preteky Joshua Tarling (Ineos). Nakoniec pelotón pustil dopredu štvorčlennú skupinu, ktorú ešte dobehla ďalšia dvanástka.

    Boli v nej aj Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) či Wout van Aert (Visma). Práve Belgičan ukoristil bez boja rýchlostnú prémiu v Benicassime.

    Na čele hlavného pelotónu pracovali jazdci SAE, ktorí dovolili úniku pred stúpaním na Alto del Desierto de las Palmas približne dvaapolminútový náskok.

    Vrchársku prémiu získal Jose Manuel Diaz (Burgos). Van Aert a ďalší piati pretekári nestačili tempu, ale v zjazde sa znovu dotiahli do čela.

    Odpadalo sa z balíka, šetrili sa Matthew Brennan aj Mads Pedersen. Na začiatku kľúčového stúpania mali utečenci náskok 1:50 min, ale skupina sa postupne rozpadala a balík sa približoval.

    Keď sa Pogačarovi minul posledný domestik, Slovinec zaútočil. Reagovali Oscar Onley (Ineos), Primož Roglič (RedBull-Bora) a Mas. Pogačar postupne míňal odpadlíkov, za ním sa sformovala skupinka Roglič, Mas, Richard Carapaz (EF), Onley a Felix Gall (Decathlon).

    Výborný výkon predvádzal Mas, ktorý sa dotiahol k Pogačarovi a ukradol mu aj vrchársku prémiu. V technickom klesaní to chcel majiteľ červeného dresu rozhodnúť a začal sa Masovi vzďaľovať.

    V jednej zákrute to „prepálil“, vybehol z cesty, no vyhol sa pádu a rýchlo sa vrátil k Španielovi. Roglič, Gall a Debruyne sa dokázali k vedúcemu duu na chvíľu priblížiť na rozdiel 15 sekúnd, na záverečnej rovine však Pogačar s Masom opäť pridali, a tak si to rozdali o víťazstvo.

    V cieľovom špurte nedal Slovinec súperovi šancu a mohol si tak vychutnať tretie etapové víťazstvo na tohtoročnej Vuelte.

    „Mali sme dnes v pláne nechať odísť únik, no trvalo takmer dve hodiny, kým sa vytvorila vedúca skupina,“ komentoval etapu Pogačar.

    „Takže sme mali potom len menej ako polovicu etapy, aby sme kontrolovali preteky. Joao (Almeida) a Kevin (Vermaerke) odviedli skvelú prácu, keď dokázali držať balík pokope a ja som mohol ísť za etapovým víťazstvom. Jay (Vine) a Pablo (Torres) ma doviedli k stúpaniu a pripravili mi perfektnú pozíciu na útok.

    ﻿Bol som prekvapený, že Enric (Mas) na vrchole okolo mňa presvišťal ako raketa, nečakal som to. Bol som trochu šokovaný. Na záverečných kilometroch v protivetre som bol rád, že som bol s ním, nemal som už žiadnu vodu. Vedel som, že ho môžem v šprinte zdolať, no veľmi si cením, že bol sústredený až do konca. Boli to veľké preteky,“ dodal podľa Cyclingnews.

    Priebežné poradie po 6. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1,

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    15:38:27 h

    2.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    +3:34 min

    3.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull – BORA – hansgrohe

    +4:21 min

    4.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education EasyPost

    +4:50 min

    5.

    AUS

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    +4:55 min

    6.

    USA

    Sepp Kuss

    Visma | Lease a Bike

    +5:36 min

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    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar v červenom drese lídra pretekov Vuelta a Espaňa 2026.
    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar v červenom drese lídra pretekov Vuelta a Espaňa 2026.
    Pogačar vybehol z cesty, no etapu nevzdal. Mas na Slovinca v záverečnom šprinte nestačil
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