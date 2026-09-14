Čo vymýšľaš? pýtal sa Zapletalovej v Budapešti tréner. K ideálu chýbal jeden výnimočný výkon

Po odchode Petra Sagana do športového dôchodku a nútenej pauze Petry Vlhovej majú slovenskí fanúšikovia novú hviezdu, preteky ktorej s napätím sledujú. Atlétka Emma Zapletalová prenikla v uplynulých mesiacoch medzi svetovú špičku v behu na 400 m cez prekážky. Vyhrala päť mítingov prestížnej Diamantovej ligy, stala sa majsterkou Európy a životnú sezónu zakončila v nedeľu druhým miestom na Ultimátnych MS v atletike. Po návrate z Maďarska odpovedala na otázky novinárov.
Ako ste strávili prvý večer s vedomím, že na druhý deň nemusíte vstávať na tréning? Časť atlétov oslavovala záver sezóny na veľkej párty.
Na párty som nebola, takže to nebola nejaká špeciálna noc, na rozdiel od Tokia minulý rok po zisku bronzu na majstrovstvách sveta. Zvolila som pokojnejší večer, aj vzhľadom na emócie, šli sme sa do mesta navečerať.
Ešte si celkom neuvedomujem, že mám po sezóne. Keď som po finále prišla za trénerom, aby sme prebrali spolu preteky, tak som bola rozhodnutá, že sa idem ešte vybehať. A on na mňa pozerá a vraví mi, že čo vymýšľam, veď je po sezóne, tak si mám sadnúť a nie behať.
Ultimátne majstrovstvá sveta mali v Budapešti svoju premiéru, ako hodnotíte podujatie?
Bolo to niečo nové, zaujímavá skúsenosť a preteky. Neviem kam toto podujatie zaradiť, je to niečo iné ako klasické majstrovstvá sveta, nerozdávajú sa medaily.
Keď sa pozriem na konkurenciu, tak bola ešte kvalitnejšia ako na majstrovstvách, keďže tam štartovali iba top športovci.
Stále platí, že z druhého miesta mám zmiešané pocity, hoci by som nemala byť s druhým miestom nespokojná. Vedela som však, že prvé miesto bolo dosiahnuteľné a bolo to v mojich silách, ale nepodala som bezchybný výkon. Takže ma to stále škrie. Asi to tak malo byť.
VIDEO: Emma Zapletalová o formáte World Athletics Ultimate Championship
Ktorý výkon z tejto sezóny si najviac ceníte?
Víťazstvo na majstrovstvách Európy, lebo to bol hlavný cieľ. Som rada, že mi to vyšlo, zvládla som tlak a očakávania, ktoré z toho vyplývali. Vo finále som predviedla dobrý výkon, hoci nebol ideálny. A samozrejme si cením aj výkon 52,30 z Diamantovej ligy v Dauhe, čo je šiesty najlepší čas v histórii v tejto disciplíne.
VIDEO: Emma Zapletalová
Keď ste s trénerom rozoberali tento rok, zamýšľali ste aj nad tým, že ste niečo mohli spravili inak, napríklad aj smerom k budúcnosti?
Myslím, že sme spravili všetko tak, ako sme mali. Nebolo nič, čo by sme si vyčítali. Bola to jedna z vecí, o ktorej sme sa s trénerom pred finále na majstrovstvách Európy rozprávali.
Pýtal sa ma, či by som v príprave niečo vymenila alebo by som niečo spravila inak a aký mám z toho pocit. Moja odpoveď bola, že som všetko spravila podľa plánu, tak, ako som mala a do všetkého som išla na sto percent.
Možno preteky v Záhrebe boli extrém, čo sa týka času, v negatívnom zmysle. Možno som v nich mentálne zlyhala alebo tam niečo nesadlo, takže na tie preteky sme asi nemali ísť.
Ja som sa v tejto sezóne zamerala najmä na majstrovstvá Európy, na ne sme ladili top formu, kým pre Američanky boli vrcholom práve Ultimátne majstrovstvá sveta. Viem, že sa kľúčovo pripravovali na ne a ja som tu dokončovala sezónu. Ale nemyslím si, že som absolvovala priveľa štartov, na každých pretekoch som sa cítila dobre.
Sezónu ste zakončili dvoma druhými miestami - vo finále Diamantovej ligy a na Ultimátnych MS v Budapešti. Keď ich porovnáte, ktoré z nich vás viac mrzí?
Po finále Diamantovej ligy som bola veľmi sklamaná, že som dobehla druhá, ale najmä, že som nepredviedla dobrý beh. Bola som sklamaná aj zo seba, aj z toho druhého miesta. Nahnevalo ma, že som nevydala v tom momente zo seba maximum, ktoré som schopná bežať.
Toto druhé miesto už bolo lepšie. S trénerom sme sa pred pretekmi rozprávali, že nech už dopadnú akokoľvek, nebudem sklamaná, pretože sezóna bola úžasná. Napokon, tréner zhodnotil beh z Budapešti, že bol dobrý, až na jedno zaváhanie na ôsmej prekážke.
Čo vám v tej sezóne chýbalo k absolútnej spokojnosti, aby ste si povedali vau, bolo to ideálne?
K ideálu mi chýbal jeden výnimočný výkon, o ktorom som vedela, že naň mám, je v mojich silách, v mojich nohách. Také preteky, kde by všetko do seba zapadlo. Ale na vrchole mojej formy neprišli. Verím, že som si ich nechala na budúci rok.
VIDEO: Beh Zapletalovej vo finále Ultimátnych MS
Keď vybehnete do novej sezóny, slovenskí fanúšikovia už budú s napätím sledovať každé preteky a očakávať, že vyhráte. Podobne ako kedysi v prípade Petra Sagana či nedávno počas pretekov Petry Vlhovej. Bude náročné sa s tým vyrovnať?
Do každých pretekov idem s tým, že najväčšie očakávania mám sama od seba. Je skvelé byť v centre pozornosti fanúšikov a teším sa z toho, ale dokážem pred pretekmi nemyslieť na to, koľko ľudí ma sleduje pri obrazovkách alebo priamo na štadióne. Čiže väčší stres a nervy mám z tlaku a očakávaní, ktoré si na seba kladiem sama.
Kde vidíte svoje limity, k akým časom by ste sa chceli dopracovať v najbližších mesiacoch?
Nerada rozprávam o konkrétnych cieľoch, že chcem zabehnúť nejaký presný čas. Do budúce sezóny by som chcela popracovať na 14-krokovom rytme, verím, že sa s ním dokážem ešte posunúť vpred a viem byť ešte rýchlejšia.
Nechcem povedať, že som sa s tým 15-krokovým trápila, ale musela som sa aj posledné týždne na to sa viac zamerať a s trénerom viac na to tlačiť, aby som vedela šprintovať frekvenčne prvé tri-štyri prekážky. Ak som to nerobila, tak som pred prekážkami brzdila.
Tam som strácala a bola som v úvode pomalšia - napríklad v Bruseli. Takže to by ešte mohlo stlačiť ten čas nižšie, ale nechcem hovoriť konkrétne, aký čas by som mohla zabehnúť, nechám sa prekvapiť.
Viete, kedy začnete s prípravou na novú sezónu?
Teraz mám približne tri týždne na oddych. Nemám od trénera naplánované nič, môžem robiť, čo chcem. V prvom rade si chcem dobiť baterky, oddýchnuť si, ale už teraz sa teším na prípravu na ďalšiu sezónu.
Vravela som to trénerovi už v Bruseli a on sa mi smial, že ešte som ani neskončila túto sezónu, neoddýchla si a už sa teším na novú. Fyzicky som sa cítila v posledných pretekoch dobre.
Štvrtkový tréning bol jeden z najrýchlejších, takže to bol ukazovateľ, že som na tom stále dobre. Ale potom, keď som sa pripravovala na semifinále v call roome, cítila som, že hlava už pracuje ťažšie a potrebujem vypnúť. Takže sa teším, že si môžem trochu oddýchnuť a viesť taký normálny život.
Čo je pre vás najlepšia forma relaxu v čase, keď nesúťažíte ani sa nemusíte pripravovať na preteky?
Stačí, že môžem robiť to, na čo nemám počas sezóny čas. Turistika, prechádzky po prírode, byť doma s rodinou a užívať si, že nemusím ráno stavať na tréning. Na druhej strane, viem, po týždni-dvoch mi už denný športový režim bude chýbať.