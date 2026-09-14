Nečakaná zmena aj časť etapy v Česku. Aká je detailná trasa Okolo Slovenska 2026?

Cyklistické preteky Okolo Slovenska čaká jubilejný 70. ročník. Od 16. do 20. septembra je pripravených päť etáp, ktorých celková dĺžka je 889,4 km.
Preteky odštartujú na východe republiky v Košiciach, kde bude tiež finišovať úvodná etapa. Podujatie bude prechádzať aj cez Spiš, Liptov, Oravu, Kysuce, zavíta na české územie a vyvrcholí na Kráľovej holi.
Už legendárny tréner Kamil Haťapka sníval o tom, že trasa pretekov bude viesť cez toto stúpanie (12,6 km; sklon 8,7 %), ktoré by sa svojou náročnosťou nestratilo ani v itinerári tých najväčších pretekov.
"Dlho sme na tento moment čakali. Kráľova hoľa mi pripomína stúpanie Mont Ventoux, ktoré sa pravidelne jazdí na Tour de France. Bude to veľký zážitok pre všetkých," hovorí prezident SZC Peter Privara.
Oproti pôvodnému plánu nastala zmena v rámci štvrtej etapy, keď Trnavu ako cieľové mesto, nahradí Galanta. Typ etapy však zostáva nezmenený, a tak by po takmer 200 km mali o víťazstvo bojovať šprintéri.
Pozrite si kompletný itinerár 70. ročníka Okolo Slovenska.
1. etapa: Košice - Košice (162,6 km)
/streda 16. september od 13.10 h do cca 17.15 h/
Jubilejný ročník pretekov sa začína etapou so štartom aj cieľom v Košiciach. Medzitým čaká na cyklistov náročných 162,6 kilometra.
Už krátko po štarte sa bude stúpať na kopec Jahodná, ktorý je dĺžkou 6,3 km najdlhší v itinerári etapy. Priemerný sklon je však iba štyri percentá.
Druhou horskou prémiou dňa je Klenov (4,7 km; 6,2 %), pričom po prejazde ním sa jazdci z dvadsiatich tímov dostanú na okruh, ktorý pôjdu dvakrát.
Ten sa končí stúpaním Pavelov vrch (5,9 km; 4,7 %), pri prvom prejazde Rokycanmi je pripravená rýchlostná prémia a následne sa cez trojkilometrový Folkmár bude pokračovať v smere naspäť do Košíc.
Posledných približne 25 km je v znamení zjazdu a už pomerne hladkej cesty do metropoly východného Slovenska. Pre šprintérov, ktorí prežijú kopce, bude kľúčová pravotočivá zákruta 350 metrov pred cieľom.
2. etapa: Levoča - Liptovský Mikuláš (186,8 km)
/štvrtok 17. september od 12.45 h do cca 17.15 h/
Aj začiatok druhej etapy z Levoče do Liptovského Mikuláša je pomerne náročný. Hneď po odmávaní za totiž začne stúpať na kopec Uloža (8,9 km; 4,9 %).
Ide o horskú prémiu druhej kategórie, pričom ďalšia príde na rad už na 29. kilometri, keď sa začne 6-kilometrový výstup na Kozí hrb.
Následne zrejme cyklisti v úniku zabojujú o body do súťaže o zelený dres, keďže na trati sú rýchlostné prémie v Spišskej Kapitule a tiež v Kežmarku.
Najťažší úsek príde od 90. po 127. km, keď sa kontinuálne stúpa a pripravená je aj prvá horská prémia I. kategórie Štrbské Pleso (6 km; 3,1 %).
Odtiaľ je to približne 60 km do cieľa, najmä v zjazde. Posledné 3 km obsahujú až päť pravouhlých zákrut a tiež jednu miernu 200 metrov pred páskou.
3. etapa: Tvrdošín - Dohňany (195,1 km)
/piatok 18. september od 12.40 h do cca 17.15 h/
Tretia etapa sa začne v Tvrdošíne. Na 45. kilometri prejdú cyklisti horskou prémiou v Oravskej Lesnej (5,8 km; 2,5 %) a následne zamieria na Kysuce.
Tam ich čakajú dve rýchlostné prémie (Čadca, Turzovka) a stúpanie Semeteš, ktoré má však len 3600 metrov so sklonom necelých päť percent.
Po obrátke v okolí Bytče pôjde pelotón znova na sever a zaujímavosťou etapy je, že dôležitý úsek sa odohrá na území Českej republiky.
Po stúpaní Bumbálka (3,2 km; 4,9 %) nasleduje 20-kilometrový zjazd a potom veľmi náročný kopec Kohútka, na ktorom vlani rozhodol o celkovom prvenstve Brit Paul Double z austrálskeho tímu Jayco AlUla.
Tentokrát bude po Kohútke (6,2 km; 6,8 %) zostávať do cieľa v Dohňanoch 24 km, ktoré sú prevažne v zjazde. Aj preto možno čakať útoky vrchárov.
4. etapa: Beluša - Galanta (197,5 km)
/sobota 19. september od 12.40 h do cca 17.15 h/
Štvrtá etapa v tohtoročnom itinerári je síce najdlhšia (197,5 km), no zároveň je profilovo najjednoduchšia. Pokiaľ sa nič nepredvídané nestane, v Galante sa bude rozhodovať v hromadnom dojazde.
Naposledy sa tu finišovalo v roku 2018, keď bol najrýchlejší Fabio Jakobsen. Pôvodne mala byť cieľovým mestom Trnava, no situácia sa nečakane zmenila.
"So zástupcami mesta sme napokon nenašli spoločnú reč, hoci deklarovali, že chcú hostiť 70. ročník pretekov. Nové podmienky, ktoré ponúkali, boli pre nás ako organizátorov neakceptovateľné.
Nechceme však spáliť mosty s Trnavou - je to cyklistické mesto. Typ etapy sa nemení, bude to rovinatá etapa, len o 30 km dlhšia," vraví Privara.
Na takmer 200 km sa nachádzajú dve rýchlostné prémie. Prvá je situovaná na 111. kilometri v Dolnej Krupej a druhá je o 26 km neskôr v Borovej.
Galantou sa bude prvýkrát prechádzať 11 km pred cieľom. Záver nie je technický, jedinou nepríjemnosťou je kruhový objazd 1,5 km pred páskou.
5. etapa: Sliač - Kráľova hoľa (147,4 km)
/nedeľa 20. september od 10.15 h do cca 14.15 h/
Záverečná etapa sa začína v Sliači. Po približne hodine v sedle je na programe rýchlostná prémia v Detve, na ktorú budú nadväzovať dve horské prémie - Blato (5 km; 4,2 %) a Lom nad Rimavicou (14 km; 3,6 %).
O víťazovi 70. ročníka Okolo Slovenska sa definitívne rozhodne v posledných 15 km. Po kopci Šumiac začnú cyklistu plynulo stúpať na Kráľovu hoľu - veľké finále je vo výške 1934 metrov nad morom.
"Určite patrí do prvej desiatky najťažších kopcov, na ktorých sa jazdí cyklistika na medzinárodnej úrovni," povedal prezident SZC Peter Privara.
Víťaz etapy získa Cenu Mateja Lacza, ktorá sa udeľuje jazdcovi, ktorý ako prvý zdolá najvyšší bod pretekov. Kráľova hoľa je jediným HC stúpaním, keďže má až 12,6 km s priemerným sklonom 8,7 percenta.