Návrat Pogačara či odvážne slová súpera. Vuelta je ťažšia ako Tour, zavíta aj na okruh F1

Keď pred siedmimi rokmi prichádzal Tadej Pogačar na španielsku Vueltu, bol vôbec najmladším cyklistom v celom štartovom poli.
Vtedy 20-ročný mladík naznačil svoj potenciál víťazstvom na pretekoch Okolo Kalifornie, ale na Vuelte mal zbierať skúsenosti a pomáhať Fabiovi Aruovi.
V porovnaní s víťazom z roku 2015 bol však podstatne silnejší. Vyhral až tri etapy, pričom pamätným sólom v poslednej horskej skúške na Puerto de Peňa Negra poskočil z piateho miesta až na pódium.
"Pamätám si, ako zaútočil približne 40 km pred cieľom. Roglič, Valverde aj López tam mali svojich tímových kolegov, ale už ho proste nechytili.
Tadej ukázal, že je schopný zvládnuť náročné trojtýždňové preteky a bolo mi jasné, že skôr či neskôr vyhrá aj Tour de France," povedal v rozhovore pre Sportnet slovinsky novinár Miha Hočevar.
Odvtedy Pogačar naozaj vyhral Tour de France, no nie raz, ale päťkrát. V 27 rokoch sa na Vueltu vracia ako najlepší cyklista na svete, ktorého úlohou je skompletizovať zbierku víťazstiev na Grand Tour.
"Na preteky sa veľmi teším. Na Vueltu mám skvelé spomienky a dúfam, že vydám zo seba maximum," povedal novinárom tradične skromný Pogačar.
VIDEO: Víťazstvo Tadeja Pogačara v 20. etape Vuelty 2019
Pre Contadora je najlepší
Realita je však taká, že slovinský cyklista je jednoznačným favoritom. Po tom, čo pred mesiacom prišiel do Paríža s náskokom šesť a pol minúty, sa nič iné ako zisk červeného dresu neočakáva.
"V celkovom poradí nevidím nikoho, kto by mu bol schopný konkurovať. Čo sa týka etáp, očakávam skvelé súboje či už s Woutom van Aertom alebo Madsom Pedersenom," hovorí trojnásobný víťaz Alberto Contador.
Španielsky "El Pistolero" označil Pogačara za najlepšieho cyklistu histórie, aj keď štatisticky má stále o dosť viac víťazstiev Belgičan Eddy Merckx.
Contador poukazuje najmä na dominanciu, s akou Pogačar vyhráva. Úspechy zbiera na klasikách, Grand Tour a vie sa oprieť aj o kvalitnú časovku.
"To, že Tadej bude štartovať, je veľké pozitívum. Áno, je ťažké ho zdolať, ale diváci chcú vidieť súťažiť tých najlepších," vraví Contador.
Na účasti Pogačara sa zrejme podieľalo aj to, že jeho rival Jonas Vingegaard vyhral na jar Giro d'Italia, a teda má v životopise odfajknuté všetky Grand Tour. Slovinec určite nechce zostať pozadu.
Navyše, doposiaľ sa iba trom cyklistom podarilo vyhrať kombináciu Tour – Vuelta v rámci jednej sezóny. Sú nimi Jacques Anquetil (1961), Bernard Hinault (1978) a pri súčasnej podobe kalendára Chris Froome (2017).
Carapaz je odvážny, chce vyhrať
Špeciálny bude pre Slovinca už samotný štart 81. ročník pretekov okolo Španielska. Paradoxne sa začnú 9 km dlhou časovkou v uliciach Monaka, teda asi kilometer od Pogačarovho bydliska.
Časť časovky vedie po cestách, ktoré sú súčasťou mestského okruhu Veľkej ceny Monaka, ktorá patrí do seriálu pretekov F1 nepretržite od roku 1950.
"Začínať takto blízko domova je skvelé. Získať červený dres je veľká výzva, dám do toho všetko. Trať veľmi dobre poznám, ale na štarte bude veľa rýchlych a technicky dobrých chalanov," hovorí.
Zaujímavé je, že vyše 3300 km dlhá trasa, rozdelená do 21 etáp, je ešte náročnejšia než trať Tour de France. Cyklisti musia zdolať 58-tisíc výškových metrov a čaká ich až deväť cieľových stúpaní.
To zároveň znamená minimum šancí pre elitných šprintérov, ktorí radšej v týchto dňoch zvolili štart na belgickom "etapáku" Renewi Tour.
"Vuelta bude náročná aj pre Tadeja, najmä po absolvovaní Tour. Sú to ťažké a dlhé preteky. Začína sa časovkou a hneď štvrtá etapa bude dôležitá pre celkové poradie," hovorí Jeroen Swart z tímu UAE Emirates.
Tentokrát bude mať Pogačar pri sebe Joaa Almeidu, ktorý patrí medzi kandidátov na pódium. Toto hviezdne duo budú chcieť potrápiť Felix Gall, Oscar Onley či najlepší vrchár nedávnej Tour Richard Carapaz.
"Náš cieľ je jasný, chceme sa pokúsiť vyhrať Vueltu. Profil je veľmi hornatý a bude treba byť stále v strehu. Myslím si, že máme dobrú šancu," odvážne sa vyjadril Carapaz pre španielsky denník AS.
Forma Rogliča je neznámou
Na štarte nebude chýbať ani bývalý skokan na lyžiach Primož Roglič, ktorý spolu s domácim Robertom Herasom drží rekord v počte triumfov na Vuelte (4). Tento zápis zrejme už jeho krajan naháňať nebude.
Roglič začal sezónu piatym miestom na Tirreno – Adriatico, no odvtedy je jeho najlepším výsledkom len ôsma priečka na Okolo Švajčiarska.
Doposiaľ jediné víťazstvo v sezóne dosiahol v časovke na národnom šampionáte a jeho program narušila aj nehoda s autom počas tréningu.
"Chýbal na Tour de France, ale určite nebol na dovolenke. Mohol by zohrať dôležitú úlohu. Jeho štyri víťazstvá na Vuelte neprišli náhodou.
Primož dokáže viac, ako ukázal v posledných dvoch rokoch," hovorí pre denník Delo Janez Brajkovič, ktorý si ako prvý Slovinec obliekol červený dres.
O niečo menej optimistický je manažér tímu Red Bull - BORA - hansgrohe Sven Vanthourenhout. Podľa neho nie je prioritou súboj o pódium.
"Jeho príprava po nehode prebiehala inak, ako sme očakávali. Budeme ho podporovať, čo sa týka celkového poradia, ale musíme sa vedieť aj prispôsobiť. Chceme vyhrať etapu, možno viac ako jednu," doplnil.
Veľmi atraktívny môže byť súboj v bodovacej súťaži medzi Woutom van Aertom a držiteľom zeleného dresu z Tour Madsom Pedersenom.
Belgičan potvrdil dobrú formu víťazstvom na pretekoch Okolo Dánska a už do úvodnej časovky dá všetko s cieľom obliecť sa do červeného dresu.
"Jednoducho sa do toho vrhnem. Som nesmierne motivovaný, hoci v časovke sú úseky, ktoré do nej nepatria. Dobrý výkon otvára šancu získať v sobotu alebo o deň neskôr dres lídra," dodal belgický cyklista.