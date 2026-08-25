    Pogačar znova predviedol svoje majstrovstvo. Do cieľa prišiel s priepastným náskokom

    Tadej Pogačar.
    Tadej Pogačar. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. aug 2026 o 17:38
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    Pogačar utiekol zvyšku pelotónu v stúpaní.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 4. etapa (Andorra - Andorra, 104,8 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    2:40:35 hod

    2.

    BEL

    Jarno Vidar

    Lotto - Intermarché

    + 2:39 min

    3.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 2:39 min

    4.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 2:39 min

    5.

    USA

    Sepp Kuss

    Visma-Lease a Bike

    + 2:39 min

    6.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    + 2:39 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu UAE Team Emirates vyhral utorkovú štvrtú etapu Vuelty a upevnil tak svoje vedenie v celkovom poradí.

    Favorit na celkovú výhru bol dlho sám v úniku, ktorý sa jeho súperom nepodarilo dostihnúť.

    Najbližší prenasledovatelia prišli do cieľa o vyše dve a pol minúty neskôr. Druhý skončil Belgičan Jarno Widar (Lotto), tretí Felix Gall (Decathlon) z Rakúska.

    Priebeh 4. etapy

    Po pondelkovom zrušení tretej etapy pre silnú búrku čakala na pelotón prvá výraznejšia horská previerka.

    Na 104-kilometrovej trase so štartom aj cieľom v Andorre museli cyklisti zdolať štyri kategorizované stúpania, z toho tri prvej kategórie.

    Už na úvodnom výstupe na Port de Envalira sa vytvorila početná skupina, v ktorej nechýbali Wout van Aert, Finn Fischer-Black, Alexej Lucenko či Lorenzo Fortunato.

    Jej náskok však neprekročil minútu a zásluhou tímu Decathlon ju pelotón krátko po vrchole dostihol.

    Rozhodujúci moment nastal na stúpaní Collada de Beixas. Tempo najskôr udávali Pogačarovi tímoví kolegovia, potom sa na čelo dostali jazdci Decathlonu.

    Ich aktivitu však využil slovinský líder, ktorý zaútočil v najstrmšej časti kopca. Chvíľu s ním dokázal držať krok iba Gall, no aj ten musel čoskoro zvoľniť.

    Pogačar postupne zvyšoval náskok pred skupinou favoritov, v ktorej boli okrem Galla aj Primož Roglič, Enric Mas, Sepp Kuss, Oscar Onley a Richard Carapaz.

    Na predposlednom stúpaní Coll d’Ordino sa Gall pokúsil o útok spoločne s Onleym, no prenasledovatelia sa v nasledujúcom zjazde opäť spojili.

    Na poslednom kopci Alto de La Comella vypadli zo skupiny Carapaz a Mattias Skjelmose. Pogačara však už nikto neohrozil a po sólovom úniku dlhom 50,3 kilometra prišiel do cieľa s výrazným náskokom.

    V súboji prenasledovateľov o druhé miesto bol najúspešnejší Widar pred Gallom.

    „Nemusel som útočiť tak skoro, no tempo v prvom stúpaní bolo veľmi vysoké a v druhom sa išlo úplne naplno. Zostal som na zadných kolesách Decathlonu a nechcel som byť úplne izolovaný, tak som radšej zaútočil.

    Dúfal som, že by som to mohol zvládnuť až do cieľa, čo sa podarilo. Môj náskok bol dobrý, môžem byť pokojný, veriť si a sústrediť sa na ďalšie dni, ktoré by mali byť menej stresujúce,“ povedal Pogačar.

    Priebežné poradie po 4. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1,

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    7:38:59 hod

    2.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:21 min

    3.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    + 3:32 min

    4.

    USA

    Sepp Kuss

    Visma-Lease a Bike

    + 3:44 min

    5.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 3:45 min

    6.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education EasyPost

    + 3:50 min

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    Cyklistika

    Tadej Pogačar.
    Tadej Pogačar.
    Pogačar znova predviedol svoje majstrovstvo. Do cieľa prišiel s priepastným náskokom
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