Béčko Slovana vyradilo áčko. Hrdina musel čakať vonku, nikdy šancu nedostal

Malo to byť jasné. Slovan Bratislava proti svojej druholigovej rezerve, povinná jazda a bezproblémový postup A-mužstva. Všetko pekne v rámci jednej rodiny, takže čo by sa mohlo pokaziť? Vlastne takmer všetko.
V 2. kole Slovenského pohára vo futbale 2006/2007 vyhral Slovan B nad áčkom 2:0 a vyradil ho zo súťaže. Hrdinom večera bol iba devätnásťročný Peter Vaško. Strelil oba góly, v 76. a 85. minúte.
Odvtedy ubehlo presne dvadsať rokov. „Pamätám si, že to bolo na Máriu, moja mama mala meniny. Zápas sledovali priamo tam aj moji rodičia,“ spomína pre Sportnet hlavný hrdina a jediný strelec.
Zápas sa hral na starom Tehelnom poli. Podľa dobovej tlače ho sledovalo iba 284 divákov. Atmosféra sa však počas stretnutia menila.
Najprv fandili áčku, potom béčku
„Myslím, že spočiatku fandili áčku. Keď však bol cez polčas stav 0:0, začalo sa pískať a fanúšikovia postupne začali fandiť nám, béčku,“ opisoval Vaško.
Slovan B vtedy hral tretiu najvyššiu súťaž, A-mužstvo nastúpilo v značne oklieštenej zostave. Chýbali Samuel Slovák, Pavol Sedlák, Michal Kubala, Jaroslav Chlebek, Martin Ševela či Peter Polgár. Šancu dostali menej vyťažení hráči, ale známe mená.
„Nebolo tam úplne celé základné mužstvo, niektorí hráči dostali voľno. Pán Jankech sa vtedy aj vyjadril, že príležitosť dostali menej vyťažení hráči a nepresvedčili. Ale hrali tam trebárs Mišo Hanek, či Paľo Masaryk, V bráne bol Vojín Prole,“ dodal Vaško.
Jankech po zápase výkon svojich zverencov nešetril.
„Šancu dostali futbalisti, ktorí v najvyššej súťaži nehrávajú alebo hrávajú menej. V dnešnom stretnutí nepresvedčili. Polovica mužstva nespĺňala prvoligové parametre. Na druhej strane náš rezervný tím takto dobre ešte nehral, podal výborný výkon. Mrzí ma, že sme si nevytvorili ani žiadne vyložené príležitosti,“ opisoval vtedajší tréner Jozef Jankech.
„V dnešnom stretnutí sme podali výborný výkon, dali sme dva pekné góly. Škoda, že nám to tak nejde aj v našej ligovej súťaži,“ reagoval vtedajší tréner béčka Vojtech Varadín.
Dve šance, dva góly
Na ihrisku sa však odohrával vyrovnaný zápas bez množstva príležitostí.
„Myslím si, že ani oni nemali nejaký výrazný tlak. Aj médiá sa potom vyjadrovali v tom zmysle, že to nebolo jednoznačné a že áčko nemalo veľké množstvo šancí.“
Prvý gól padol po brejkovej situácii, druhý Vaško opísal podrobnejšie.
„Na krátko sme zahrali roh. Zasekol som si Michala Haneka a obaľovačkou som trafil na zadnú žrď. Ľavačkou.“
Po góle malo áčko priestor na odpoveď.
„Potom oni mali nejaký tlak, ale v podstate to bol taký zápas s minimom šancí. Myslím, že sme mali dve šance a dali sme z nich dva góly.“
Do kabíny nemohli
Po záverečnom hvizde sa začala ďalšia zvláštna kapitola večera.
„My sme sa, samozrejme, radovali. Pamätám si však, že sme potom nemohli ísť hneď do kabíny,“ dodal strelec.
Vaško si pamätá, že hráči béčka napokon zostali na ploche približne pol hodiny.
„Bol tam taký podchod, ktorým sa chodilo do kabín. My sme museli zostať vonku. Asi preto, aby sa nič nestalo, pretože áčkari to, pochopiteľne, nevedeli úplne stráviť.“
Situáciu usmerňovala aj SBS služba.
„Sedeli sme pomerne dlho na striedačkách. Keď sa zápas skončil, museli sme ešte počkať, kým sa áčkari prezlečú a odídu. Potom nás tam aj SBS-ka usmerňovala, aby nedošlo k nejakému konfliktu.“
Na druhý deň prišli telefonáty
„Pritom sme sa všetci poznali, nebolo to o nejakej nenávisti. Len to bolo veľké prekvapenie a emócie boli pochopiteľne silné.“
Vaško zažil okamih slávy. Na druhý deň poskytol niekoľko rozhovorov médiám a mama mu odložila noviny.
„Hovorilo sa, že áčkari dostali pokuty a podobne.“
Jankech dokonca po zápase vyslovil myšlienku, či by na najbližšie corgoňligové stretnutie nemal nominovať kompletne celé B-mužstvo.
„Ale tréner áčka sa vyjadril, že šancu mi aj tak nedá.“
Ako reagovali po zápase hráči áčka? Podali si ruky?
„My sme sa už potom nestretli. Myslím, že tam nastalo potom... Asi ma nemali príliš radi. Možno to bolo z ekonomického hľadiska. Dodnes som sa nedozvedel, ako vtedy reagovala kabína áčka.“
Dva góly a žiadna šanca
Vaško mal devätnásť rokov. Po dvoch góloch proti áčku preto prirodzene premýšľal, či by mohol dostať príležitosť v prvom mužstve.
„Hovorilo sa, že by som mohol dostať nejakú šancu, ale nejako sa to rozplynulo,“ pokračoval Vaško.
„V devätnástich rokoch však človek ešte nevie úplne posúdiť, čo sa deje. Ale áno, čakal som, že by som mohol dostať šancu.“
Neprišla. „Nie. Asi po pol roku som odišiel do Česka, do Varnsdorfu.“
Za Slovan A napokon nenastúpil ani raz. Ešte pred odchodom sa pritom objavil na niektorých tréningoch a zápasoch. Do hry však nezasiahol.
„Bol som aj nominovaný, ale nenastúpil som. Nie, nemám za áčko ani jeden štart.“
S Jozefom Jankechom sa pritom rozprával a sedel s ním v kabíne.
Pustiť zápas? Ani na to nepomysleli
Po rokoch zostáva jedna vec podľa Vaška jasná: o tom, že by mali áčku pomôcť k postupu, sa v kabíne béčka nehovorilo.
„Nie, vôbec si takú situáciu nepamätám. Viem, že pán Varadín bol skúsený tréner a my sme to brali tak, že ideme hrať futbal a ideme si za svojím.“
„Myslím, že nám ani nenapadlo, že by sme mali zápas pustiť alebo že by sme mali áčku dať šancu postúpiť.“
Ani bezgólový stav cez prestávku nič také neotvoril.
„Aj keď bol cez polčas stav 0:0, myslím si, že sa vôbec nepreberalo, že by sme mali niečo meniť týmto smerom. Nikto si taký scenár podľa mňa ani nepripúšťal.“
Výsledok podľa neho jednoducho vyplynul zo zápasu.
„Potom prišli dva góly a podľa mňa to nečakal nikto. Keď už bol druhý gól, asi sa na to ťažko reagovalo. Určite nikto po nás v závere nekričal, že aby sme im to pustili.“
Fanúšikovia otočili stranu
Na tribúnach nebolo veľa ľudí, vtedy nebol veľký ošiaľ. „Bol to veľký štadión a myslím, že tam nebolo ani 500 ľudí. Po zápase si však pamätám veľký piskot. Keď áčkari odchádzali a my sme zostali na ploche, ešte na nich fanúšikovia pískali a kričali.“
Najvýraznejšie však Vaškovi zostalo v pamäti, komu napokon patrila podpora.
„Po zápase zostali nejakí skalní fanúšikovia a pískali na áčko. Na druhej strane kričali naše mená. Otočili. A bolo zaujímavé, že nefandili Slovanu A, ale Slovanu B. To bol taký paradox a možno aj najlepší dôkaz toho, čo ten zápas znamenal.“
Bol to Slovan z úplne inej éry. Klub sa preberal z temného obdobia a pádu do druhej ligy. V sezóne 2006/2007 bol čerstvým nováčikom najvyššej súťaže a napokon skončil tretí za Žilinou a Petržalkou.
Vtedajší šéf Ľudovít Černák priznal rozpočet 65 miliónov (2,16 milióna eur) slovenských korún. Petržalka i Žilina ho mali vyšší približne o tridsať miliónov.
Historický význam
Pohárový zápas mal zároveň historický význam. Od nasledujúceho ročníka už rezervné mužstvá v Slovenskom pohári štartovať nemohli. Stretnutie, v ktorom Slovan B vyradil Slovan A, tak zostalo jednou z posledných pripomienok éry, keď sa obe mužstvá mohli stretnúť v súťažnom pohárovom zápase.
Pre Vaška bol večer ešte dôležitejší. Dva góly mu priniesli chvíľkovú slávu, pozornosť médií a nádej, že sa konečne dostane do A-mužstva.
Vaško začínal s futbalom v rodnej Skalici. Už ako 16-ročného si ho vybral Slovan Bratislava.
V hlavnom meste strávil zvyšok mládežníckych rokov. V doraste patril medzi ťahúňov mužstva. Spolu s ním vtedy vyrastala aj ďalšia veľká slovenská nádej – Marek Hamšík.
Po pôsobení v Slovane zamieril do českého Varnsdorfu, kde strávil dve sezóny. Potom sa vrátil na Slovensko, do Skalice.
Kapitán do najvyššej súťaže
„Pred sezónou 2014/15 poskladal tréner Horný silné mužstvo a prvýkrát v histórii sa nám podarilo postúpiť do najvyššej súťaže Fortuna ligy, čo bolo pre samotný klub i mesto veľkým úspechom,“ spomína Peter Vaško.
Bol jednou z jeho výrazných postáv tímu. Bol aj kapitán.
Na debut v najvyššej súťaži musel čakať – pre zranenie. Premiéru zažil až v 7. kole, keď Skalica doma privítala Myjavu. Zápas sa skončil 0:0.
Zdravotné problémy ho napokon pripravili o väčšiu porciu zápasov. V najvyššej súťaži odohral iba 18 zápasov. Posledným bol víťazný duel so Zlatými Moravcami, ktorý Skalica vyhrala 1:0.
Na jediný gól v najvyššej súťaži však dlho čakať nemusel. Prišiel v pikantnom Záhoráckom derby.
Skalica remizovala v Senici 2:2. Dnes už futbalové skúsenosti odovzdáva ďalej. V Skalici trénuje mládež, kategóriu U13.
„Doma v podstate odovzdávam skúsenosti, ktoré som nabral počas rokov vo futbale, od mládežníckych kategórií až ďalej,“ vravel.