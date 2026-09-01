Obrovské prekvapenie v záverečnom špurte na Vuelte. Francúz oslavuje životné víťazstvo

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 10. etapa (Alcaraz - Elche de la Sierra, 184,7 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Bastien Tronchon
Groupama-FDJ
4:07:41 h
2.
Magnus Cort
Uno-X Mobility
+ 0 s
3.
Thibau Nys
Lidl-Trek
+ 0 s
4.
Wout van Aert
Visma Lease a Bike
+ 0 s
5.
Alessandro Romele
XDS Astana
+ 0 s
6.
Mike Xabier Azparren
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
Francúzsky cyklista Bastien Tronchon vyhral utorňajšiu desiatu etapu 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.
Dvadsaťštyriročný jazdec tímu Groupama–FDJ United využil tesne pred cieľom klesanie i priaznivý vietor, zaútočil a dosiahol životné víťazstvo.
Na druhom mieste prišiel v špurte Dán Magnus Cort z tímu Uno-X Mobility, tretie miesto bral Thibau Nys z Beglicka (Lidl-Trek). Celkovým lídrom je naďalej domáci Enric Mas z Movistaru.
VIDEO: Záverečné kilometre 10. etapy na Vuelta a Espaňa
Priebeh 10. etapy Vuelty 2026
Po dni voľna čakala pelotón 185,5 km dlhá zvlnená trasa z Alcarazu do Elche s tromi kategorizovanými stúpaniami. Do úniku sa dostali Enzo Paleni, Michael Gogl, Fredrik Dversnes, Jasha Sütterlin, Fabian Weiss, Sinuhe Fernandez a Ivan Cobo.
Najvyššie v celkovom poradí figuroval Paleni so stratou viac ako 58 minút, skupina preto nepredstavovala nebezpečenstvo pre favoritov. Tímy Visma a Cofidis jej však nedovolili vytvoriť si náskok väčší než približne dve minúty.
Čelná skupina sa rozpadla pri nájazde na Puerto de Socovos, kde odpadol aj jeden z favoritov etapy Mads Pedersen.
Najdlhšie vzdoroval Dversnes, no pelotón pohltil posledných utečencov štyri kilometre pred cieľom. Za najbojovnejšieho jazdca etapy vyhlásili Gogla.
Kilometer pred cieľom zaútočili Jevgenij Fedorov a Mikel Azparren. Chvíľu sa zdalo, že by ich pokus mohol byť úspešný, balík ich však napokon dostihol.
Wout van Aert, pre ktorého jeho tím Visma celý deň pracoval na čele pelotónu, obsadil štvrté miesto.
„Jednoducho som začal šprintovať a nebol som si úplne istý, ako to dopadlo, preto som nezdvíhal ruky.
Je to šialený pocit, pretože posledné dni boli naozaj náročné. Príprava na tieto preteky nebola ideálna a necítil som sa veľmi dobre.
Snažil som sa dostať do tempa a v tejto chvíli mám etapovú výhru. Španielsko mi naozaj vyhovuje, väčšinou sa tu sťažujem na cesty, ale dnes mi to naozaj sedelo,“ povedal Tronchon pre Eurosport.
VIDEO: Reakcie a hodnotenie etapy
Išlo o jeho druhú etapovú výhru na Grand Tour, naposledy sa tešil v roku 2022 v tretej etape práve na Vuelte.
Priebežné poradie po 10. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
32:41:44 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:18 min
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 1:39 min
4.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 2:20 min
5.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 3:26 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 3:55 min