    Nórska dominancia na Vuelte. Leknessund dosiahol najcennejšie víťazstvo v kariére

    Andreas Leknessund
    Andreas Leknessund (Autor: SITA/LaPresse via AP)
    TASR, ČTK|28. aug 2026 o 17:45
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    Siedmu etapu opanovali jazdci tímu Uno-X.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 7. etapa (Vall d'Alba - Aramón Valdelinares, 149,8 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NOR

    Andreas Leknessund

    Uno-X Mobility

    3:49:47 h

    2.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    + 39 s

    3.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma–Lease a Bike

    + 44 s

    4.

    SVN

    Jakob Omrzel

    Bahrain Victorious

    + 0:58 s

    5.

    COL

    Juan Felipe Rodriguéz

    EF Education – Easypost

    + 1:13 min

    6.

    COL

    Ivan Sosa

    Equipo Kern Pharma

    + 1:16 min

    Nórsky cyklista Andreas Leknessund triumfoval v 7. etape 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.

    Jazdec tímu Uno-X Mobility dosiahol najcennejšie víťazstvo v kariére. Na stupni víťazov ho doplnili krajan a tímový kolega Tobias Johannessen a Belgičan Van Aert z tímu Visma.

    Všetci nórski cyklisti dnes išli s čiernou páskou na ramene po úmrtí kráľa Heralda V.

    "Bol to mimoriadny deň pre tím a pre celé Nórsko. Toto je samozrejme v celom kontexte len drobnosť, ale aj vďaka tomu je tento deň ešte mimoriadnejší," uviedol Leknessund.

    Za víťazstvo ďakoval aj parťákovi Johannessenovi, ktorý bol podľa neho z jazdcov v úniku najlepším vrchárom. "Ale nechal ma ísť a prakticky mi tým výhru daroval. Som veľmi hrdý a vďačný," dodal minuloročný nórsky šampión.

    VIDEO: Záver 7. etapy Vuelty

    Pogačar dorazil do cieľa bez známok veľkého úsilia devätnásty s vyše štvorminútovým odstupom. Napriek tomu dokázal hviezdny Slovinec najazdiť ďalšie sekundy na svojich najväčších súperov a pred Španielom Enricom Mäsom nanovo vedie už o 3:50 minúty.

    Priebeh etapy

    V 7. etape nachystali organizátori ďalšiu náročnú horskú skúšku so záverečným dojazdom do lyžiarskeho strediska Aramón Valdelinares. Cyklistov čakalo 149,8 kilometra, počas nich ale museli absolvovať takmer 3600 výškových metrov a prekonať päť kategorizovaných stúpaní.

    Hneď po štarte začali útoky, aktívny bol van Aert a postupne sa pridávali ďalší pretekári. Napokon sa vpredu vytvorila päťčlenná skupinka v ktorej boli van Aert, Eddie Dunbar (Pinarello), Alexej Lucenko (NSN), Johannessen a Leknessund. Tých prenasledovala obrovská 19-členná skupina, pelotón strácal 2 minúty a 40 sekúnd.

    Keď sa začalo stúpať do cieľa v Aramón Valdelinares, druhá skupina sa preriedila. V tej čelnej napokon zaútočil Leknessund a zdolal Johannessena o 34 sekúnd.

    V sobotu čaká na cyklistov medzi mestami Pucol a Xeraco 171 km dlhá skôr rovinatá etapa s jednou horskou prémiou v závere. Preteky sa skončia 13. septembra v Granade.

    Priebežné poradie po 7. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    19:32:37 h

    2.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    +3:50 min

    3.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    +4:50 min

    4.

    AUS

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    +5:01 min

    5.

    USA

    Sepp Kuss

    Visma | Lease a Bike

    +6:05 min

    6.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany Ineos

    +6:06 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Andreas Leknessund
    Andreas Leknessund
    Nórska dominancia na Vuelte. Leknessund dosiahol najcennejšie víťazstvo v kariére
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