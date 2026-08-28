Nórska dominancia na Vuelte. Leknessund dosiahol najcennejšie víťazstvo v kariére

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 7. etapa (Vall d'Alba - Aramón Valdelinares, 149,8 km):
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Andreas Leknessund
Uno-X Mobility
3:49:47 h
2.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
+ 39 s
3.
Wout van Aert
Visma–Lease a Bike
+ 44 s
4.
Jakob Omrzel
Bahrain Victorious
+ 0:58 s
5.
Juan Felipe Rodriguéz
EF Education – Easypost
+ 1:13 min
6.
Ivan Sosa
Equipo Kern Pharma
+ 1:16 min
Nórsky cyklista Andreas Leknessund triumfoval v 7. etape 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.
Jazdec tímu Uno-X Mobility dosiahol najcennejšie víťazstvo v kariére. Na stupni víťazov ho doplnili krajan a tímový kolega Tobias Johannessen a Belgičan Van Aert z tímu Visma.
Všetci nórski cyklisti dnes išli s čiernou páskou na ramene po úmrtí kráľa Heralda V.
"Bol to mimoriadny deň pre tím a pre celé Nórsko. Toto je samozrejme v celom kontexte len drobnosť, ale aj vďaka tomu je tento deň ešte mimoriadnejší," uviedol Leknessund.
Za víťazstvo ďakoval aj parťákovi Johannessenovi, ktorý bol podľa neho z jazdcov v úniku najlepším vrchárom. "Ale nechal ma ísť a prakticky mi tým výhru daroval. Som veľmi hrdý a vďačný," dodal minuloročný nórsky šampión.
VIDEO: Záver 7. etapy Vuelty
Pogačar dorazil do cieľa bez známok veľkého úsilia devätnásty s vyše štvorminútovým odstupom. Napriek tomu dokázal hviezdny Slovinec najazdiť ďalšie sekundy na svojich najväčších súperov a pred Španielom Enricom Mäsom nanovo vedie už o 3:50 minúty.
Priebeh etapy
V 7. etape nachystali organizátori ďalšiu náročnú horskú skúšku so záverečným dojazdom do lyžiarskeho strediska Aramón Valdelinares. Cyklistov čakalo 149,8 kilometra, počas nich ale museli absolvovať takmer 3600 výškových metrov a prekonať päť kategorizovaných stúpaní.
Hneď po štarte začali útoky, aktívny bol van Aert a postupne sa pridávali ďalší pretekári. Napokon sa vpredu vytvorila päťčlenná skupinka v ktorej boli van Aert, Eddie Dunbar (Pinarello), Alexej Lucenko (NSN), Johannessen a Leknessund. Tých prenasledovala obrovská 19-členná skupina, pelotón strácal 2 minúty a 40 sekúnd.
Keď sa začalo stúpať do cieľa v Aramón Valdelinares, druhá skupina sa preriedila. V tej čelnej napokon zaútočil Leknessund a zdolal Johannessena o 34 sekúnd.
V sobotu čaká na cyklistov medzi mestami Pucol a Xeraco 171 km dlhá skôr rovinatá etapa s jednou horskou prémiou v závere. Preteky sa skončia 13. septembra v Granade.
Priebežné poradie po 7. etape
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
19:32:37 h
2.
Enric Mas
Movistar
+3:50 min
3.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+4:50 min
4.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+5:01 min
5.
Sepp Kuss
Visma | Lease a Bike
+6:05 min
6.
Oscar Onley
Netcompany Ineos
+6:06 min