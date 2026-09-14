Partnerka Jakea Paula šokovala vyhlásením. Hviezdna korčuliarka nečakane prerušila kariéru

Holandská rýchlokorčuliarska hviezda Jutta Leerdamová prerušila kariéru.
Dvadsaťsedemročná olympijská šampiónka oznámila na svojom kanáli na YouTube, že v nadchádzajúcej sezóne nebude pretekať.
Nadobro ale s vrcholovým športom ešte skončiť nechce.
VIDEO: Jutta Leerdamová prekonala olympijský rekord
"Riadim sa svojím pocitom," uviedla olympijská víťazka zo pretekov na 1000 metrov z tohtoročných hier v Miláne.
"Či končím kariéru? To znie príliš definitívne. Nechcem si dvere k tomu, čo toľko milujem, teda rýchlokorčuľovanie, úplne zatvárať. Ale jedno viem určite, v tejto sezóne nenastúpim. Na ľade ma neuvidíte, "vyhlásila športovkyňa, ktorá je s viac ako šiestimi miliónmi sledujúcimi hviezdou instagramu.
V tejto oblasti sa plánuje tiež v najbližšej budúcnosti realizovať, pretože sa chce okrem iného venovať produkcii videí na sociálnych sieťach.
Leerdamová, priateľka amerického influencera a boxera Jakea Paula, na tohtoročnej olympiáde získala popri zlato na kilometri tiež striebro na päťstovke.
Pred štyrmi rokmi v Pekingu bola na trati 1000 metrov druhá a z rovnakej disciplíny má dva tituly majsterky sveta a tri z európskeho šampionátu. Pred štyrmi rokmi ovládla aj šprintérske MS v Hamare