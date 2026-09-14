Partnerka Jakea Paula šokovala vyhlásením. Hviezdna korčuliarka nečakane prerušila kariéru

Holandská rýchlokorčuliarka Jurra Leerdamová.
Holandská rýchlokorčuliarka Jurra Leerdamová. (Autor: TASR/AP)
ČTK|14. sep 2026 o 22:53
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Holandská olympijská šampiónka oznámila, že v nadchádzajúcej sezóne nebude pretekať.

Holandská rýchlokorčuliarska hviezda Jutta Leerdamová prerušila kariéru.

Dvadsaťsedemročná olympijská šampiónka oznámila na svojom kanáli na YouTube, že v nadchádzajúcej sezóne nebude pretekať.

Nadobro ale s vrcholovým športom ešte skončiť nechce.

VIDEO: Jutta Leerdamová prekonala olympijský rekord

"Riadim sa svojím pocitom," uviedla olympijská víťazka zo pretekov na 1000 metrov z tohtoročných hier v Miláne.

"Či končím kariéru? To znie príliš definitívne. Nechcem si dvere k tomu, čo toľko milujem, teda rýchlokorčuľovanie, úplne zatvárať. Ale jedno viem určite, v tejto sezóne nenastúpim. Na ľade ma neuvidíte, "vyhlásila športovkyňa, ktorá je s viac ako šiestimi miliónmi sledujúcimi hviezdou instagramu.

V tejto oblasti sa plánuje tiež v najbližšej budúcnosti realizovať, pretože sa chce okrem iného venovať produkcii videí na sociálnych sieťach.

Leerdamová, priateľka amerického influencera a boxera Jakea Paula, na tohtoročnej olympiáde získala popri zlato na kilometri tiež striebro na päťstovke.

Pred štyrmi rokmi v Pekingu bola na trati 1000 metrov druhá a z rovnakej disciplíny má dva tituly majsterky sveta a tri z európskeho šampionátu. Pred štyrmi rokmi ovládla aj šprintérske MS v Hamare

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