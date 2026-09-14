    Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2026

    Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2026.
    Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2026. (Autor: Ján Melicher)
    Sportnet|14. sep 2026 o 06:30
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    Pozrite si kompletný program, prehľad etáp a víťazov na Okolo Slovenska 2026.

    Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska pokračujú jubilejným 70. ročníkom, ktorý od 16. do 20. septembra ponúkne päť etáp.

    Prvá sa začne aj skončí v Košiciach, pričom ďalšími cieľovými mestami budú Liptovský Mikuláš, Dohňany, Galanta a napokon aj Kráľova hoľa.

    Dojazd na Kráľovej holi je naplnením dlhoročného sna organizátorov. Aby sa mohol uskutočniť, bolo potrebné na cestu smerujúcu na vrch, ktorý má celkovú výšku 1946 metrov, položiť nový asfalt.

    "Bola to taká sínusoida. Niekedy sa zdalo, že sa túto etapu nepodarí uskutočniť, inokedy že áno. Ten kopec je ikonický, trochu sa podobá na Mont Ventoux, ktorý sa jazdí na Tour de France," tvrdí prezident SZC Peter Privara.

    Toto stúpanie má 12,6 km, priemerný sklon 8,7 % a je jediným kategórie HC v rámci pretekov. Pre vrchárov ponúka ideálnu šancu získať žltý dres.

    VIDEO: Peter Privara pred 70. ročníkom Okolo Slovenska

    Azda najväčšou hviezdou podujatia je francúzsky šprintér Paul Magnier, ktorému patrí 17. miesto v rebríčku UCI. Vlani vyhral na Slovensku štyri etapy a na tohtoročnom Gire pridal ďalšie tri plus cyklámenový dres.

    Tentokrát je pre neho profil pretekov podstatne náročnejší. Najväčšiu šancu uspieť by mal mať vo štvrtej etape do Galanty, ktorá má rovinatý charakter.

    Z vrchárov možno spomenúť Belgičana Lennerta Van Eetvelta (víťaz UAE Tour 2024) či účastníka 19 Grand Tour Iona Izagirreho, ktorý sa lúči s kariérou.

    Na štarte budú aj dvaja predošlí víťazi (Yves Lampaert a Josef Černý) či dvanásti slovenskí pretekári. Pri neúčasti Lukáša Kubiša sú najväčšími domácimi nádejami Martin Svrček, Richard Riška či Samuel Novák.

    Pozrite si program, profily a víťazov etáp na Okolo Slovenska 2026.

    Okolo Slovenska 2026 - program, etapy a víťazi

    Etapa

    Dátum

    Deň

    Dĺžka

    Trasa

    Víťaz

    Detail

    1

    16. september

    streda

    162,6 km

    Košice - Košice



    2

    17. september

    štvrtok

    186,8 km

    Levoča - Liptovský Mikuláš



    3

    18. september

    piatok

    195,1 km

    Tvrdošín - Dohňany



    4

    19. september

    sobota

    197,5 km

    Beluša - Galanta



    5

    20. september

    nedeľa

    147,4 km

    Sliač - Kráľova hoľa



    Okolo Slovenska 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Cyklisti pred štartom etapy na pretekoch Okolo Slovenska.
    Cyklisti pred štartom etapy na pretekoch Okolo Slovenska.
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