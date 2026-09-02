    VIDEO: Vuelta má svoju šprintérsku hviezdu. Britský talent zavŕšil víťazný hetrik

    Britský cyklista Matthew Brennan
    Britský cyklista Matthew Brennan (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|2. sep 2026 o 17:31 (aktualizované 2. sep 2026 o 17:52)
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    Jazdec Vismy si podmanil aj jedenástu etapu.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 11. etapa (Cartagena - Lorca, 151,3 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    GBR

    Matthew Brennan

    Visma Lease a Bike

    3:17:18 h

    2.

    FRA

    Bryan Coquard

    Cofidis

    + 0 s

    3.

    BEL

    Jordi Meeus

    Red Bull – BORA – hansgrohe

    + 0 s

    4.

    DNK

    Magnus Cort

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    5.

    BEL

    Wout van Aert 

    Visma Lease a Bike

    + 0 s

    6.

    FRA

    Hugo Hofstetter

    NSN Cycling Team

    + 0 s

    Britský cyklista Matthew Brennan sa stal víťazom jedenástej etapy 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.

    Jazdec Vismy si pripísal už tretí etapový triumf na španielskej Grand Tour. Rovinatú trať s dĺžkou 156,1 km zvládol za 3:17:18 h a z prvenstva sa tešil po úspešnom špurte na záverečnej rovinke.

    Druhý finišoval Španiel Bryan Coquard z Cofidis, tretí prišiel do cieľa Belgičan Jordi Beeus z Red Bull - Bora Hansgrohe.

    VIDEO: Finiš 11. etapty Vuelty 2026

    Na čele priebežného poradia naďalej ostal Španiel Enric Mas z tímu Movistar, ktorý vyštartuje aj do zajtrajších pretekov v červenom drese.

    Po úvodných kilometroch sa niekoľko jazdcov pokúsilo o únik, ale pelotón mal rýchlosť a neskôr ich pohltil.

    Približne po 60 kilometroch jazdci pocítili silný vietor a pelotón sa začal trhať. Na jeho čele boli jazdci tímov Cofidis a Visma a do čela sa dostali Wabasse a Hayter.

    Práve Hayter napokon získal 20 bodov za víťazstvo na šprintérskej prémii 42 kilometrov pred cieľom. Brennanovi k víťazstvu výrazne pomohol jeho tímový kolega Van Aert. Ten pre neho v závere rozbehol špurt a Brennan následne uspel pred Coquardom.

    „Myslím si, že 2. miesto je to najlepšie, čo sme dnes mohli vyťažiť. Visma dnes bola presvedčivá. Snažili sme sa bojovať a myslím si, že napokon sme z toho vyťažili najviac ako sa dalo. Nemyslím si, že sme dnes mohli niečo urobiť lepšie,“ uviedol Coquard pre Eurosport.

    Pre 21-ročného Brennana to bolo v premiérovej účasti na pretekoch Grand Tour už tretie víťazstvo. Predtým sa tešil aj po 2. a 5. etape.

    „Je to fantastická príležitosť a som za ňu vďačný. Je to moja prvá Grand Tour a veľmi si to užívam. Dnes sme išli naplno. Cítil som, že sme veľmi silní. Som šťastný, že to takto dopadlo,“ konštatoval Brennan.

    Vo štvrtok je na programe horská 12. etapa s celkovou dĺžkou 166,5 km.

    Priebežné poradie po 11. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    35:59:024 h

    2.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:18 min

    3.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 1:39 min

    4.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 2:20 min

    5.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 3:26 min

    6. 

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 3:55 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Britský cyklista Matthew Brennan
    Britský cyklista Matthew Brennan
    VIDEO: Vuelta má svoju šprintérsku hviezdu. Britský talent zavŕšil víťazný hetrik
    dnes 17:31
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