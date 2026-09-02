VIDEO: Vuelta má svoju šprintérsku hviezdu. Britský talent zavŕšil víťazný hetrik

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 11. etapa (Cartagena - Lorca, 151,3 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Matthew Brennan
Visma Lease a Bike
3:17:18 h
2.
Bryan Coquard
Cofidis
+ 0 s
3.
Jordi Meeus
Red Bull – BORA – hansgrohe
+ 0 s
4.
Magnus Cort
Uno-X Mobility
+ 0 s
5.
Wout van Aert
Visma Lease a Bike
+ 0 s
6.
Hugo Hofstetter
NSN Cycling Team
+ 0 s
Britský cyklista Matthew Brennan sa stal víťazom jedenástej etapy 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa.
Jazdec Vismy si pripísal už tretí etapový triumf na španielskej Grand Tour. Rovinatú trať s dĺžkou 156,1 km zvládol za 3:17:18 h a z prvenstva sa tešil po úspešnom špurte na záverečnej rovinke.
Druhý finišoval Španiel Bryan Coquard z Cofidis, tretí prišiel do cieľa Belgičan Jordi Beeus z Red Bull - Bora Hansgrohe.
VIDEO: Finiš 11. etapty Vuelty 2026
Na čele priebežného poradia naďalej ostal Španiel Enric Mas z tímu Movistar, ktorý vyštartuje aj do zajtrajších pretekov v červenom drese.
Po úvodných kilometroch sa niekoľko jazdcov pokúsilo o únik, ale pelotón mal rýchlosť a neskôr ich pohltil.
Približne po 60 kilometroch jazdci pocítili silný vietor a pelotón sa začal trhať. Na jeho čele boli jazdci tímov Cofidis a Visma a do čela sa dostali Wabasse a Hayter.
Práve Hayter napokon získal 20 bodov za víťazstvo na šprintérskej prémii 42 kilometrov pred cieľom. Brennanovi k víťazstvu výrazne pomohol jeho tímový kolega Van Aert. Ten pre neho v závere rozbehol špurt a Brennan následne uspel pred Coquardom.
„Myslím si, že 2. miesto je to najlepšie, čo sme dnes mohli vyťažiť. Visma dnes bola presvedčivá. Snažili sme sa bojovať a myslím si, že napokon sme z toho vyťažili najviac ako sa dalo. Nemyslím si, že sme dnes mohli niečo urobiť lepšie,“ uviedol Coquard pre Eurosport.
Pre 21-ročného Brennana to bolo v premiérovej účasti na pretekoch Grand Tour už tretie víťazstvo. Predtým sa tešil aj po 2. a 5. etape.
„Je to fantastická príležitosť a som za ňu vďačný. Je to moja prvá Grand Tour a veľmi si to užívam. Dnes sme išli naplno. Cítil som, že sme veľmi silní. Som šťastný, že to takto dopadlo,“ konštatoval Brennan.
Vo štvrtok je na programe horská 12. etapa s celkovou dĺžkou 166,5 km.
Priebežné poradie po 11. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
35:59:024 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:18 min
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 1:39 min
4.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 2:20 min
5.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 3:26 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 3:55 min