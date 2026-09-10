VIDEO: Mas si udržal solídny náskok aj po časovke. Zvíťazil švajčiarsky špecialista

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 18. etapa (individuálna časovka, 32 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Stefan Küng
Tudor Pro Cycling Team
35:22 min
2.
Callum Thornley
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3 s
3.
João Almeida
UAE Team Emirates XRG
+ 9 s
4.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 19 s
5.
Wout van Aert
Visma | Lease a Bike
+ 20 s
6.
Finn Fisher - Black
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 21 s
Švajčiarsky cyklista Stefan Küng sa stal víťazom individuálnej časovky v 18. etape pretekov Vuelta a Espaňa 2026.
32 kilometrov dlhá trasa viedla z El Puerto de Santa María do Jerezu de la Frontera.
Jazdec tímu Tudor triumfoval o tri sekundy pred Škótom Thornleym z Bory, tretí skončil s deväťsekundovou stratou Portugalčan Almeida z tímu UAE Emirates.
Na čele celkovej klasifikácie sa nič nemenilo, jej lídrom zostal Španiel Enric Mas z Movistaru.
VIDEO: Finiš Rogliča a Masa v časovke
Štvornásobný víťaz Vuelty Slovinec Primož Roglič sa vďaka štvrtej priečke v jazde proti chronometru posunul v celkovom poradí na druhú priečku pred Rakúšana Felixa Galla.
Po dojazde do cieľa bol dlho na čele Thornley, ktorý v úvodnej časovke v itinerári tohtoročnej Vuelty skončil štvrtý.
Z vedúcej pozície ho zosadil až Küng, ktorý dokázal ísť celú trať vo vysokom tempe.
Jeden zo spolufavoritov na etapový triumf Belgičan Wout Van Aert stratil na Künga 20 sekúnd a bolo isté, že skončí mimo pódia.
Roglič potvrdil svoje časovkárske kvality a dosiahol najlepší čas z elitnej desiatky, za Küngom zaostal o 18 sekúnd.
Mas preťal cieľovú pásku s mankom 52 sekúnd na Künga a s prehľadom si udržal červený dres.
Küng mal z etapového vavrínu veľkú radosť. „Som veľmi šťastný. Na pódiu som sám, ale toto víťazstvo patrí celému tímu. Všetci pracovali naozaj tvrdo. Bola to rýchla časovka a bolo ťažké urobiť časový rozdiel.
Po druhom stúpaní som mal krízu a v niektorých zákrutách som to trochu prehnal. Nedokázal som ich správne odhadnúť. Je skvelé, že sme vyhrali dve etapy na Grand Tour. S Marcom Brennerom tu bývame spolu. Za našimi víťazstvami je práca celého tímu," citoval slová Švajčiara špecializovaný portál cycling-info.sk.
Priebežné poradie po 18. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
60:45:58 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:37 min
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 3:01 min
4.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 5:17 min
5.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 6:03 min
6.
Jakob Omrzel
Bahrain Victorious
+ 7:00 min