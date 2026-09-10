    VIDEO: Mas si udržal solídny náskok aj po časovke. Zvíťazil švajčiarsky špecialista

    Enric Mas
    Enric Mas (Autor: Reuters)
    Sportnet, TASR|10. sep 2026 o 17:47
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    Do konca Vuelty zostávajú posledné tri etapy.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 18. etapa (individuálna časovka, 32 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    CHE

    Stefan Küng

    Tudor Pro Cycling Team

    35:22 min

    2.

    SCO

    Callum Thornley

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3 s

    3.

    PRT

    João Almeida

    UAE Team Emirates XRG

    + 9 s

    4.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 19 s

    5.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma | Lease a Bike

    + 20 s

    6.

    NZL

    Finn Fisher - Black

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 21 s

    Švajčiarsky cyklista Stefan Küng sa stal víťazom individuálnej časovky v 18. etape pretekov Vuelta a Espaňa 2026.

    32 kilometrov dlhá trasa viedla z El Puerto de Santa María do Jerezu de la Frontera.

    Jazdec tímu Tudor triumfoval o tri sekundy pred Škótom Thornleym z Bory, tretí skončil s deväťsekundovou stratou Portugalčan Almeida z tímu UAE Emirates.

    Na čele celkovej klasifikácie sa nič nemenilo, jej lídrom zostal Španiel Enric Mas z Movistaru.

    VIDEO: Finiš Rogliča a Masa v časovke

    Štvornásobný víťaz Vuelty Slovinec Primož Roglič sa vďaka štvrtej priečke v jazde proti chronometru posunul v celkovom poradí na druhú priečku pred Rakúšana Felixa Galla.

    Po dojazde do cieľa bol dlho na čele Thornley, ktorý v úvodnej časovke v itinerári tohtoročnej Vuelty skončil štvrtý.

    Z vedúcej pozície ho zosadil až Küng, ktorý dokázal ísť celú trať vo vysokom tempe.

    Jeden zo spolufavoritov na etapový triumf Belgičan Wout Van Aert stratil na Künga 20 sekúnd a bolo isté, že skončí mimo pódia.

    Roglič potvrdil svoje časovkárske kvality a dosiahol najlepší čas z elitnej desiatky, za Küngom zaostal o 18 sekúnd.

    Mas preťal cieľovú pásku s mankom 52 sekúnd na Künga a s prehľadom si udržal červený dres.

    Küng mal z etapového vavrínu veľkú radosť. „Som veľmi šťastný. Na pódiu som sám, ale toto víťazstvo patrí celému tímu. Všetci pracovali naozaj tvrdo. Bola to rýchla časovka a bolo ťažké urobiť časový rozdiel.

    Po druhom stúpaní som mal krízu a v niektorých zákrutách som to trochu prehnal. Nedokázal som ich správne odhadnúť. Je skvelé, že sme vyhrali dve etapy na Grand Tour. S Marcom Brennerom tu bývame spolu. Za našimi víťazstvami je práca celého tímu," citoval slová Švajčiara špecializovaný portál cycling-info.sk.

    Priebežné poradie po 18. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    60:45:58 h

    2.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:37 min

    3.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 3:01 min

    4.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 5:17 min

    5.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 6:03 min

    6. 

    SVN

    Jakob Omrzel

    Bahrain Victorious

    + 7:00 min

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    Cyklistika

    Enric Mas
    Enric Mas
    VIDEO: Mas si udržal solídny náskok aj po časovke. Zvíťazil švajčiarsky špecialista
    dnes 17:47
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