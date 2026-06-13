V Barcelone rozhodovali stotinky. Russell vyštartuje prvý, na chrbát mu dýcha Ferrari

Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026
Výsledky kvalifikácie:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
1:14,679 min
2.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,064 s
3.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,319 s
George Russell z Mercedesu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu Katalánska z prvého miesta.
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Britský jazdec získal pole position len o vyše 6 stotín sekundy pred krajanom Lewisom Hamiltonom na Ferrari.
Tretí najlepší čas dosiahol líder priebežného poradia Talian Andrea Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý sa prvýkrát v sezóne nedostal do prvého radu.
Pre 28-ročného Russella je to tretia pole position v sezóne a deviata v kariére. Potrdil tým kvalifikačnú dominanciu Mercedesov v prebiehajúcej sezóne, keďže jazdci tejto stajne získali pole position vo všetkých siedmich kvalifikáciách.
„Mysleli sme si, že to dnes bude medzi nami a McLarenmi, ale Lewis nás prekvapil. Je skvelé byť na pole position Zajtra nás čakajú zaujímavé preteky,“ uviedol Russell.
Na štarte sa vedľa neho postaví bývalý tímový kolega Hamilton. „Je to pre mňa náročný víkend. Vynechal som prvý tréning, takže som potom zaostával. Ďakujem všetkým z tímu za pomoc. Dúfam, že sa v pretekoch dokážeme udržať medzi najlepšími,“ konštatoval Hamilton.