ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Katalánska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, na programe je Veľká cena Katalánska.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Ešte pred samotnými pretekmi je však na programe kvalifikácia. Kto si vybojuje v sobotnej kvalifikácii pole position?
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Katalánska 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
13.06.2026 o 16:00
Kvalifikácia na Veľkú ceny Katalánska
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Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Katalánska.
V tréningoch to bol tesný súboj jazdcov Mercedesu a McLarenu. Podarí sa jazdcom Mercedesu získať pole position tretíkrát v rade alebo sa z prvého miesta na štarte bude tešiť niekto iný?
V tréningoch to bol tesný súboj jazdcov Mercedesu a McLarenu. Podarí sa jazdcom Mercedesu získať pole position tretíkrát v rade alebo sa z prvého miesta na štarte bude tešiť niekto iný?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.