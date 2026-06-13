Český miliardár získal ďalší podiel. Stane sa najväčším akcionárom West Hamu

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Český miliardár a majiteľ futbalovej Sparty Praha Daniel Křetínský sa stane najväčším akcionárom West Hamu United.
Jeho podiel v klube, ktorý nedávno zostúpil z Premier League do druhej anglickej ligy, stúpne z 27 na 43 percent.
Křetínskeho spoločnosť 1890s holdings získa ďalšie akcie od predsedníčky West Hamu Vanessy Goldovej, ktorá prevzala podiel po svojom otcovi po jeho smrti v roku 2023. Londýnsky celok informoval o transakcii na svojom webe.
Posilnenie vplyvu Křetínskeho je reakciou na škandál spolumajiteľa klubu Davida Sullivana, ktorý drží vyše 38 percent.
Sedemdesiatsedemročný miliardár čelí obvineniu, že v minulosti zneužíval svoje postavenie a vynucoval si sex u často veľmi mladých žien. Pred týždňom preto odstúpil z vedúcich funkcií.