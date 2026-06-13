Český miliardár získal ďalší podiel. Stane sa najväčším akcionárom West Hamu

Futbalisti West Hamu United.
Futbalisti West Hamu United. (Autor: TASR/AP)
ČTK|13. jún 2026 o 14:25
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Jeho podiel v klube stúpne z 27 na 43 percent.

/Správu aktualizujeme/

Český miliardár a majiteľ futbalovej Sparty Praha Daniel Křetínský sa stane najväčším akcionárom West Hamu United.

Jeho podiel v klube, ktorý nedávno zostúpil z Premier League do druhej anglickej ligy, stúpne z 27 na 43 percent.

Křetínskeho spoločnosť 1890s holdings získa ďalšie akcie od predsedníčky West Hamu Vanessy Goldovej, ktorá prevzala podiel po svojom otcovi po jeho smrti v roku 2023. Londýnsky celok informoval o transakcii na svojom webe.

Posilnenie vplyvu Křetínskeho je reakciou na škandál spolumajiteľa klubu Davida Sullivana, ktorý drží vyše 38 percent.

Sedemdesiatsedemročný miliardár čelí obvineniu, že v minulosti zneužíval svoje postavenie a vynucoval si sex u často veľmi mladých žien. Pred týždňom preto odstúpil z vedúcich funkcií.

Anglicko

Futbalisti West Hamu United.
Futbalisti West Hamu United.
Český miliardár získal ďalší podiel. Stane sa najväčším akcionárom West Hamu
dnes 14:25
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