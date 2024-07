Program, výsledky, tabuľky - ME vo futbale do 19 rokov 2024

BRATISLAVA. ME vo futbale do 19 rokov 2024 (EURO U19 2024) sa konajú od 15. júla do 28. júla v Severnom Írsku. Šampionát sa hrá v dvoch mestách - Belfast a Larne.

Na turnaji hrá osem tímov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín. Najlepších päť tímov sa kvalifikuje na MS vo futbale do 20 rokov 2025, ktoré usporiada Čile.

Slovensko sa po neúspešnej kvalifikácií nezúčastní ME do 19 rokov. Obhajcom titulu z minuloročnej edície je reprezentácia Talianska.

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na ME vo futbale do 19 rokov 2024 (EURO U19 2024).