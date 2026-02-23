Slafkovský sa môže porovnávať s najlepšími. Zo slabiny tímu sa stala výhoda (hodnotenie)

Slovenská hokejová reprezentácia obsadila na Zimných olympijskách hrách v Miláne 2026 štvrté miesto.
Na turnaji s hráčmi NHL ide o jeden z najlepších výsledkov slovenského hokeja v histórii.
Slováci odohrali šesť zápasov. V skupinovej fáze zdolali Fínsko (4:1), Taliansko (3:2) a prehrali so Švédskom (3:5). Vďaka lepšiemu skóre vyhrali skupinu a postúpili priamo do štvrťfinále, kde jednoznačne zdolali Nemecko (6:2).
V záverečnej fáze narazili na svoj strop. V semifinále proti USA prehrali 2:6, v zápase o bronz s Fínskom 1:6.
Na turnaji mali tretie najhoršie presilovky a štvrté najlepšie oslabenia.
Dobrý tímový výsledok sa odzrkadlil aj na hodnotení individuálnych výkonov.
Kto na turnaji najviac zaujal, od koho sa čakalo viac? A akú známku dostal tréner?
Hodnotili sme známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Brankári
Samuel Hlavaj - 8
Zámorskí novinári pred turnajom písali, že najväčšou slabinou Slovenska bude bránkovisko. Samuel Hlavaj ich už v prvom zápase proti Fínsku presvedčil o opaku.
Do bránky sa postavil päťkrát. S výnimkou semifinále dával v každom stretnutí Slovákom šancu na víťazstvo, patril medzi najlepších. Výborné štatistiky si pokazil až v posledných dvoch zápasoch na turnaji.
Stanislav Škorvánek - 7
Bol spoľahlivou dvojkou. V Miláne odchytal iba jeden zápas, proti Taliansku inkasoval dva góly. Aj vďaka jeho zákrokom však Slovensko zvládlo nie úplne vydarený duel proti outsiderovi skupiny. Naskočil tiež do semifinále proti Američanom v 33. minúte už za nepriaznivého stavu 0:4.
Adam Gajan - (nechytal)
Obrancovia
Šimon Nemec - 7
Bol najvyťažovanejším obrancom tímu (22:23 min/zápas). Spomedzi obrancov predstavoval najväčšiu silu smerom do útoku.
Bol členom prvej presilovky, ale tá nefungovala dobre, a tak na turnaji zaznamenal iba dve asistencie.
Martin Fehérváry - 8
Hral poctivý hokej dopredu aj dozadu, presne tak, ako sa od neho očakávalo. Zaznamenal štyri asistencie, čo bolo najviac z celého tímu. Všetky v zápasoch play-off.
Erik Černák - 7
Spolu s Fehérvárym predstavovali istotu v defenzíve. Bránil najväčšie hviezdy súperov a nastupoval aj v prvej oslabovkovej formácii.
Hral spoľahlivo a vyvaroval sa väčším chybám. V semifinále proti USA sa pobil s bratmi Tkachukovcami. Prekvapil výrečnosťou v mixzóne.
Peter Čerešňák - 8
Odohral výborný turnaj. Nechyboval v obrane a výrazne podporoval útok. Mal najlepšie štatistiky plus/mínus v tíme (+5).
Martin Marinčin - 4
Hoci nastúpil do všetkých zápasov, priemerne strávil na ľade iba deväť minút. V obrane sa viackrát dopustil chýb, z čoho pramenili góly súperov. Až štyrikrát sedel na trestnej lavici. Olympiáda ho nezachytila v dobrej forme.
Martin Gernát - 6
So štyrmi bodmi bol najproduktívnejší obranca tímu, proti Švédsku strelil dôležitý gól na 2:2. V súboji o tretie miesto sa pred štvrtým góle Fínska poškymol, čo útočník Kakko okamžite využil.
Patrik Koch - 7
V zápasoch nebol príliš viditeľný, čo je však pri defenzívnych obrancoch dobrým ukazovateľom. Jeho tvrdá hra na súperov platila. Zaznamenal dve asistencie a turnaj ukončil so štyrmi pluskami.
Michal Ivan - bez hodnotenia
Do turnaja naskočil iba v prvom zápase ako siedmy obranca. Odohral 3 minúty a 26 sekúnd.
Útočníci
Adam Ružička - 6
Kto vie, ako by sa skončil zápas o bronz proti Fínsku, keby sa Ružička nedopustil faulu, z ktorého padol gól na 1:3. Ako prvý center zaznamenal päť bodov, no vo viacerých zápasoch bol málo viditeľný.
Juraj Slafkovský - 10
Jediný hráč, ktorý si v hodnotení zaslúžil maximálny počet bodov. Ak mal niekto od neho vysoké očakávania, Slafkovský ich splnil do bodky.
Do Milána prichádzal ako najväčšia hviezda tímu a na ľade to potvrdil. Strelil štyri góly a na štyri prihral.
Bol štvrtým najproduktívnejším hráčom celého turnaja, druhýkrát v kariére sa dostal aj do All star tímu. Potvrdil, že aj v konkurencii hráčov NHL môže byť zaradený medzi najlepších.
Tomáš Tatar - 6
Kapitán slovenského tímu. Na turnaji vynikal najmä vodcovskými schopnosťami, no herne nevyčnieval.
Strelil dva góly - Nemecku do prázdnej bránky, v zápase o bronz proti Fínsku po šťastnom odraze od mantinelu. S olympiádou sa rozlúčil so slzami v očiach, tá v Miláne bola zrejme jeho posledná.
Martin Pospíšil - 6
Na olympiáde sa trápil. Pre zdravotné problémy vynechal dva zápasy (proti Švédsku a o bronz). Keď hral, bol viditeľný a bojoval. Pred štvrťfinále proti Nemecku vyslovil vetu: „Možno chcete dať zo seba viac, ako môžete."
Pavol Regenda - 8
Výbornú formu z NHL si preniesol aj na olympijský ľad. Päťka v kolónke získaných bodov hovorí o tom, že Regenda mal úspešný turnaj. Najlepší zápas odohral v dôležitej chvíli, vo štvrťfinále proti Nemecku strelil dva góly.
Miloš Kelemen - 8
Bojovník na pohľadanie. Jedno z mnohých príjemných prekvapení v zostave. Vynikal vo fyzickej hre, bol spoľahlivý aj smerom dozadu. Skvelým bekendovým zakončením naštartoval tím proti Nemecku.
Dalibor Dvorský - 9
Najmladší hráč výberu. Zaznamenal šesť bodov, po Slafkovskom bol druhý najproduktívnejší. Zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov nováčika NHL na jednej olympiáde.
Jeho gól do siete Švédska na 3:5 spustil hokejovú eufóriu na Slovensku a zabezpečil, že turnaj sa bude hodnotiť ako úspešný, bez ohľadu na výsledok vo štvrťfinále.
Libor Hudáček - 6
V prvom zápase proti Fínsku narazil na vysoké tempo a chvíľami bol stratený. S pribúdajúcimi zápasmi sa zlepšoval a viackrát ukázal svoje technické zručnosti. Dva body sú na presilovkového špecialistu málo.
Oliver Okuliar - 7
Začínal v štvrtej formácii, neskôr sa stal členom útoku s Dvorským. Skvelým korčuľovaním a dobrou fyzickou hrou výrazne podporoval útok. Proti Nemecku strelil víťazný gól po rutinérskom zakončení.
Adam Liška - 7
Jeho rýchlosť a zodpovedná hra platila na súperov. Univerzálny útočník zaznamenal dve asistencie, no väčšinu času mal na starosti defenzívu.
Matúš Sukeľ - 7
Expert na oslabenia, v ktorých bránil hviezdy NHL. Aj vďaka nemu malo Slovensko v početnej nevýhode štvrté najlepšie čísla. Jediný gól strelil Taliansku.
Samuel Takáč - 6
Mal jednu z najťažších úloh v tíme. Väčšinu času strávil na lavičke iba ako trinásty útočník, no často naskakoval do hry na oslabenia. Zodpovednou hrou potvrdil oprávnenosť nominácie.
Lukáš Cingel - 7
Do Milána cestoval iba ako náhrada za zraneného Mareka Hrivíka, no veľkého turnaja sa nezľakol, naopak. Vynikal v defenzíve a proti hráčom z NHL hral nad svoje možnosti.
Peter Cehlárik - 5 (hral málo)
V Miláne to nebol Cehlárik, ktorý upútal pred štyrmi rokmi v Pekingu. Na turnaji bol vo väčšine zápasov len zdravým náhradníkom. V dvoch stretnutiach odohral dokopy 12 minút, počas ktorých ho nebolo príliš vidieť.
Tréner
Vladimír Országh - 8
Potvrdil, že je najlepším možným nástupcom Craiga Ramsayho. S mužstvom, ktorému papierové predpoklady predikovali maximálne účasť v štvrťfinále, dosiahol nadplán.
Tím výborne pripravil aj z mentálnej stránky a naplno využil jeho potenciál. Jediným negatívom boli nezvládnuté presilovky.
