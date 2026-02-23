    Slafkovský sa môže porovnávať s najlepšími. Zo slabiny tímu sa stala výhoda (hodnotenie)

    Hlavný tréner Vladimír Országh rozdáva pokyny hráčom v zápase o bronz proti Fínsku.
    Hlavný tréner Vladimír Országh rozdáva pokyny hráčom v zápase o bronz proti Fínsku. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|23. feb 2026 o 13:50
    Hodnotíme slovenských hokejistov a trénera na zimnej olympiáde v Miláne 2026.

    Slovenská hokejová reprezentácia obsadila na Zimných olympijskách hrách v Miláne 2026 štvrté miesto. 

    Na turnaji s hráčmi NHL ide o jeden z najlepších výsledkov slovenského hokeja v histórii. 

    Slováci odohrali šesť zápasov. V skupinovej fáze zdolali Fínsko (4:1), Taliansko (3:2) a prehrali so Švédskom (3:5). Vďaka lepšiemu skóre vyhrali skupinu a postúpili priamo do štvrťfinále, kde jednoznačne zdolali Nemecko (6:2). 

    V záverečnej fáze narazili na svoj strop. V semifinále proti USA prehrali 2:6, v zápase o bronz s Fínskom 1:6. 

    Na turnaji mali tretie najhoršie presilovky a štvrté najlepšie oslabenia. 

    Dobrý tímový výsledok sa odzrkadlil aj na hodnotení individuálnych výkonov. 

    Kto na turnaji najviac zaujal, od koho sa čakalo viac? A akú známku dostal tréner?

    Hodnotili sme známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).

    Brankári

    Samuel Hlavaj - 8

    Zámorskí novinári pred turnajom písali, že najväčšou slabinou Slovenska bude bránkovisko. Samuel Hlavaj ich už v prvom zápase proti Fínsku presvedčil o opaku.

    Do bránky sa postavil päťkrát. S výnimkou semifinále dával v každom stretnutí Slovákom šancu na víťazstvo, patril medzi najlepších. Výborné štatistiky si pokazil až v posledných dvoch zápasoch na turnaji. 

    Stanislav Škorvánek - 7

    Bol spoľahlivou dvojkou. V Miláne odchytal iba jeden zápas, proti Taliansku inkasoval dva góly. Aj vďaka jeho zákrokom však Slovensko zvládlo nie úplne vydarený duel proti outsiderovi skupiny. Naskočil tiež do semifinále proti Američanom v 33. minúte už za nepriaznivého stavu 0:4.

    Adam Gajan - (nechytal) 

    Obrancovia

    Šimon Nemec - 7

    Bol najvyťažovanejším obrancom tímu (22:23 min/zápas). Spomedzi obrancov predstavoval najväčšiu silu smerom do útoku. 

    Bol členom prvej presilovky, ale tá nefungovala dobre, a tak na turnaji zaznamenal iba dve asistencie. 

    Šimon Nemec.
    Šimon Nemec. (Autor: TASR/AP)

    Martin Fehérváry - 8

    Hral poctivý hokej dopredu aj dozadu, presne tak, ako sa od neho očakávalo. Zaznamenal štyri asistencie, čo bolo najviac z celého tímu. Všetky v zápasoch play-off. 

    Erik Černák - 7

    Spolu s Fehérvárym predstavovali istotu v defenzíve. Bránil najväčšie hviezdy súperov a nastupoval aj v prvej oslabovkovej formácii.

    Hral spoľahlivo a vyvaroval sa väčším chybám. V semifinále proti USA sa pobil s bratmi Tkachukovcami. Prekvapil výrečnosťou v mixzóne. 

    Peter Čerešňák - 8

    Odohral výborný turnaj. Nechyboval v obrane a výrazne podporoval útok. Mal najlepšie štatistiky plus/mínus v tíme (+5). 

    Martin Marinčin - 4

    Hoci nastúpil do všetkých zápasov, priemerne strávil na ľade iba deväť minút. V obrane sa viackrát dopustil chýb, z čoho pramenili góly súperov. Až štyrikrát sedel na trestnej lavici. Olympiáda ho nezachytila v dobrej forme. 

    Martin Gernát - 6

    So štyrmi bodmi bol najproduktívnejší obranca tímu, proti Švédsku strelil dôležitý gól na 2:2. V súboji o tretie miesto sa pred štvrtým góle Fínska poškymol, čo útočník Kakko okamžite využil. 

    Patrik Koch - 7

    V zápasoch nebol príliš viditeľný, čo je však pri defenzívnych obrancoch dobrým ukazovateľom. Jeho tvrdá hra na súperov platila. Zaznamenal dve asistencie a turnaj ukončil so štyrmi pluskami. 

    Michal Ivan - bez hodnotenia

    Do turnaja naskočil iba v prvom zápase ako siedmy obranca. Odohral 3 minúty a 26 sekúnd. 

    Útočníci

    Adam Ružička - 6

    Kto vie, ako by sa skončil zápas o bronz proti Fínsku, keby sa Ružička nedopustil faulu, z ktorého padol gól na 1:3. Ako prvý center zaznamenal päť bodov, no vo viacerých zápasoch bol málo viditeľný. 

    Juraj Slafkovský - 10

    Jediný hráč, ktorý si v hodnotení zaslúžil maximálny počet bodov. Ak mal niekto od neho vysoké očakávania, Slafkovský ich splnil do bodky. 

    Do Milána prichádzal ako najväčšia hviezda tímu a na ľade to potvrdil. Strelil štyri góly a na štyri prihral.

    Bol štvrtým najproduktívnejším hráčom celého turnaja, druhýkrát v kariére sa dostal aj do All star tímu. Potvrdil, že aj v konkurencii hráčov NHL môže byť zaradený medzi najlepších. 

    Tomáš Tatar - 6

    Kapitán slovenského tímu. Na turnaji vynikal najmä vodcovskými schopnosťami, no herne nevyčnieval.

    Strelil dva góly - Nemecku do prázdnej bránky, v zápase o bronz proti Fínsku po šťastnom odraze od mantinelu. S olympiádou sa rozlúčil so slzami v očiach, tá v Miláne bola zrejme jeho posledná. 

    Martin Pospíšil - 6

    Na olympiáde sa trápil. Pre zdravotné problémy vynechal dva zápasy (proti Švédsku a o bronz). Keď hral, bol viditeľný a bojoval. Pred štvrťfinále proti Nemecku vyslovil vetu: „Možno chcete dať zo seba viac, ako môžete."

    Pavol Regenda - 8

    Výbornú formu z NHL si preniesol aj na olympijský ľad. Päťka v kolónke získaných bodov hovorí o tom, že Regenda mal úspešný turnaj. Najlepší zápas odohral v dôležitej chvíli, vo štvrťfinále proti Nemecku strelil dva góly. 

    Miloš Kelemen - 8

    Bojovník na pohľadanie. Jedno z mnohých príjemných prekvapení v zostave. Vynikal vo fyzickej hre, bol spoľahlivý aj smerom dozadu. Skvelým bekendovým zakončením naštartoval tím proti Nemecku. 

    Dalibor Dvorský - 9

    Najmladší hráč výberu. Zaznamenal šesť bodov, po Slafkovskom bol druhý najproduktívnejší. Zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov nováčika NHL na jednej olympiáde. 

    Jeho gól do siete Švédska na 3:5 spustil hokejovú eufóriu na Slovensku a zabezpečil, že turnaj sa bude hodnotiť ako úspešný, bez ohľadu na výsledok vo štvrťfinále. 

    Libor Hudáček - 6

    V prvom zápase proti Fínsku narazil na vysoké tempo a chvíľami bol stratený. S pribúdajúcimi zápasmi sa zlepšoval a viackrát ukázal svoje technické zručnosti. Dva body sú na presilovkového špecialistu málo. 

    Oliver Okuliar - 7

    Začínal v štvrtej formácii, neskôr sa stal členom útoku s Dvorským. Skvelým korčuľovaním a dobrou fyzickou hrou výrazne podporoval útok. Proti Nemecku strelil víťazný gól po rutinérskom zakončení. 

    Adam Liška - 7

    Jeho rýchlosť a zodpovedná hra platila na súperov. Univerzálny útočník zaznamenal dve asistencie, no väčšinu času mal na starosti defenzívu. 

    Matúš Sukeľ - 7

    Expert na oslabenia, v ktorých bránil hviezdy NHL. Aj vďaka nemu malo Slovensko v početnej nevýhode štvrté najlepšie čísla. Jediný gól strelil Taliansku. 

    Samuel Takáč - 6

    Mal jednu z najťažších úloh v tíme. Väčšinu času strávil na lavičke iba ako trinásty útočník, no často naskakoval do hry na oslabenia. Zodpovednou hrou potvrdil oprávnenosť nominácie. 

    Slovenskí hokejisti počas rozcvičky v zápase o bronz proti Fínsku.
    Slovenskí hokejisti počas rozcvičky v zápase o bronz proti Fínsku. (Autor: TASR/AP)

    Lukáš Cingel - 7

    Do Milána cestoval iba ako náhrada za zraneného Mareka Hrivíka, no veľkého turnaja sa nezľakol, naopak. Vynikal v defenzíve a proti hráčom z NHL hral nad svoje možnosti. 

    Peter Cehlárik - 5 (hral málo)

    V Miláne to nebol Cehlárik, ktorý upútal pred štyrmi rokmi v Pekingu. Na turnaji bol vo väčšine zápasov len zdravým náhradníkom. V dvoch stretnutiach odohral dokopy 12 minút, počas ktorých ho nebolo príliš vidieť. 

    Tréner

    Vladimír Országh - 8

    Potvrdil, že je najlepším možným nástupcom Craiga Ramsayho. S mužstvom, ktorému papierové predpoklady predikovali maximálne účasť v štvrťfinále, dosiahol nadplán.

    Tím výborne pripravil aj z mentálnej stránky a naplno využil jeho potenciál. Jediným negatívom boli nezvládnuté presilovky. 

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

