V drese Nitry bodovali až štyria juniori. Berčík s premiérovým gólom, dva pridal Pobežal

Berčík: Snažil som sa mať chladnú hlavu

"Chalani sa zhostili výborne tej situácie a už niekoľkokrát odohrali 'košikári' veľmi dobrý zápas. Tým, že sú v tých súbojoch ľahší, tak sa im vedia vyhnúť. Ustáli to dobrým spôsobom, použili svoju chytrosť a šikovné ruky. Sme známi tým, že chceme dávať priestor mladým chlapcom a je to dobré pre juniorov a ich motiváciu. Môžu byť vytiahnutí a dostanú priestor, keď si ho zaslúžia, nikto tu nikomu nedláždi cestu," povedal asistent trénera Ivan Švarný.

Do štatistík sa v drese Nitry zapísal aj 17-ročný Adam Nemec, mladší brat obrancu Šimona Nemca pôsobiaceho v organizácii New Jersey Devils. Pre Lisého aj Nemca to boli premiérové body v seniorskej kariére.

Na súpiske hostí bola štvorica hráčov v juniorskom veku, no do štatistík sa nezapísala.

"Vyzerá to tak na 90 percent. Všetko je to v riešení, mám klubové povinnosti, ale pozvánka prišla. Verím, že klub bude zhovievavý a uvoľní ma. Na druhej strane budem rád, keď budem môcť nazrieť na šampionát a niečo tam priniesť."

"Som rád, že ich môžem vidieť a bol by som ešte radšej, ak by som videl aj na strane súpera nejakých mladých hráčov. Aby nám 'nevymierali' 17 alebo 18-roční chalani," poznamenal asistent Andreja Kmeča, ktorý zrejme pocestuje aj na juniorské MS.

"Nitra robí úžasnú prácu s juniormi a každý klub na Slovensku by mal sledovať, ako to robia. Majú tu skvelých juniorských trénerov, vkladajú úsilie, investovali do hráčov a tak by to malo byť. Je to budúcnosť slovenského hokeja," vyzdvihol prácu nitrianskeho klubu hosťujúci kormidelník Tomek Valtonen.

