Hokejisti Žiliny si vynútili rozhodujúci siedmy duel. Nitru zdolali až po predĺžení

Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Je to neskutočné. Budeme hrať siedmy zápas, myslím si, že táto séria si ho zaslúžila. Nech si to mužstvá rozdajú. Dnes to bol fyzicky veľmi ťažký zápas, dohrávali sme na tri päťky, ale som rád, ako sme to odbojovali. Podržal nás aj brankár LaCouvee. Siedmy zápas nemá favorita, ale vyhrali sme dva zápasy po sebe a chceme aj tretí.“

Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Chceli sme dať nejaké góly, nedali sme, Žilina dobre bránila. V predĺžení sme mali presilovku, paradoxne sme v nej inkasovali. Ideme domov na siedmy zápas, musíme zregenerovať a pokúsime sa odohrať náš najlepší zápas.“