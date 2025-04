ONLINE: DOXXbet Vlci Žilina - HK Nitra dnes, Tipos extraliga LIVE (semifinále play-off - 6. zápas)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Play off zápasu medzi DOXXbet Vlci Žilina a HK Nitra.



DOXXbet Vlci Žilina



Zverenci Milana Bartoviča ušli doslova hrobárovi z lopaty. Za stavu 1:3 a išli do zápasu v Nitre s tým, že musia zvíťaziť a to sa im aj podarilo. V Nitre vyhrali 3:2. Rovnaký je aj stav série, ale v prospech Nitry. Vlci sa určite budú chcieť ešte vrátiť do Nitry. Dnes však musia zvíťaziť. Uvidíme či sa im to podarí.



HK Nitra



Hostia z Nitry potvrdzujú, že vonku sa im darí viac ako doma. Posledný krok býva najťažší a to sa potvrdilo v domácom zápase. Zverenci Andreja Kmeča na domácom ľade nepotvrdili svoj postup do finále a tak budú musieť ešte veľmi tuho bojovať. Dnes sa opäť očakáva výborný a ofenzívny zápas.



Priebeh série.



Nitra : Žilina 2:1

Nitra : ŽIlina 2:4

Žilina : Nitra 1:2 pp

Žilina : Nitra 2:6.

Nitra : ŽIlina 2:3