Siedmy zápas nebude mať favorita. Nech si to mužstvá rozdajú, vyzýva Bartovič

"Veril som, že mi to Patrik posunie. V tejto činnosti je veľmi silný. Cítil som, že by tam mohol ísť puk. Výhru sme si zaslúžili, pretože sme znova ukázali bojovného ducha,“ povedal pre TV JOJ Šport autor rozhodujúceho zásahu Galamboš.

Práve Galamboš a Koyš sú hráči, ktorí pred rokom výrazne pomohli Žiline k triumfu v Tipos SHL a postupu do extraligy po piatich rokoch.

"Gól sme potrebovali dať v presilovke my, ale paradoxne sme v nej inkasovali. Žilina dobre bránila. Teraz ideme domov, zajtra musíme zregenerovať a čo najlepšie sa pripraviť na siedmy duel,“ zhodnotil kouč Nitry Andrej Kmeč na žilinskom hokejovom webe.

"Sú to také emócie, že si ani nepamätám. Neviem, či tam boli dvaja hráči za bránkou, podarilo sa mi ich obohrať, prihral som Galimu a ten to parádne trafil,“ skonštatoval Koyš. "Veríme, že v utorok v Nitre definitívne otočíme sériu,“ uzavrel Galamboš.

O presné zásahy úradujúceho majstra sa postarali dvaja kanadskí obrancovia Alex Cotton a Luke Green.

Prvý menovaný v úvode druhej tretiny odpovedal na vedúci gól domáceho zadáka a krajana Brendena Millera a druhý poslal hostí krátko na to do vedenia. To vydržalo iba 7 minút, pretože gólom na 2:2 sa blysol ďalší kanadský obranca Miguel Tourigny.