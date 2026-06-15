    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina H
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
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    Bývalý brankár Trenčína vychytal všetky španielske hviezdy. Jeho tím slávi historický výsledok

    Brankár Kapverd Vozinha (1) predvádza zákrok počas futbalového zápasu skupiny H na Majstrovstvách sveta medzi Španielskom a Kapverdami.
    Fotogaléria (26)
    Brankár Kapverd Vozinha (1) predvádza zákrok počas futbalového zápasu skupiny H na Majstrovstvách sveta medzi Španielskom a Kapverdami. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. jún 2026 o 19:56
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    Španielsko dnes remizovalo s Kapverdami v skupine H na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Španielsko - Kapverdy 0:0

    Rozhodovali: Makhadmeh - Al-Kalaf, Al-Roalle (všteci Jor.), ŽK: Pedri - Lopes Cabral

    Diváci: 67.640

    Španielsko: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz (71. Merino), Rodri (87. Williams), Pedri - Torres (81. Olmo), Oyarzabal, Gavi (71. Yamal)

    Kapverdy: Vozinha - Moreria, Lopes, Borges, Lopes Cabral (76. Paulo) - Lenini - Mendes, L. Duarte (61. D. Duarte), Monteiro (79. Arcanjo), Cabral (61. Semedo) - Livramento (61. Da Costa)

    Španielski futbalisti vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta prekvapivo remizovali s Kapverdami 0:0.

    Úradujúci majstri Európy boli v stretnutí H-skupiny v pozícii jasného favorita proti nováčikovi, ktorý senzačne získal vôbec prvý bod na mundiale. 

    V Atlante dominoval skvelými zákrokmi brankár outsidera Vozinha, ktorý si vo veku 40 rokov, rovnako ako jeho spoluhráči, odkrútil debut na svetovom šampionáte. V minulosti chytal za AS Trenčín.

    Španieli sú favoritom H-skupiny, kde sú ešte Saudská Arábia a Uruguaj, ale aj celého turnaja. Proti africkému súperovi však zostávajú bez víťazstva na svetovom šampionáte aj po 20 rokoch.

    Ďalší duel ich čaká v nedeľu o 18.00 SELČ proti Saudskej Arábii, Kapverdy sa v druhom zápase stretnú s Uruguajom v pondelok 22. júna o polnoci SELČ.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    2
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    3
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UruguajUruguajURY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Španielsko - Kapverdy

    I. polčas:

    Kapverďania na začiatku ukázali bojovnosť a nedovolili favoritovi prebrať ofenzívne opraty.

    Tlak síce „modrí žraloci“ nevytvárali, no zabránili Španielom na ceste k väčším príležitostiam.

    Pri vysokom napádaní boli aktívni v bloku, oberali súpera o loptu, v pokoji rozohrávali a pokúšali sa o brejky.

    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    Španielsko sa zhromažďuje v tímovom kruhu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Španiel Fabian Ruiz prihráva loptu pred kapverdským hráčom Jamiro Monteirom počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Tím Španielska pózuje pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Hráči Kapverd pózujú pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    26 fotografií
    Celkový pohľad pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy pózujú na tímovej fotografii počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Hráči stoja počas štátnej hymny pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy rozohrávajú zápas proti Španielsku počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky hráč Lamine Yamal kráča pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Hlavný tréner Kapverd Bubista dáva pokyny počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy sa zhromažďujú (v tímovom kruhu) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Celkový pohľad pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdský Sidny Lopes Cabral (13) sa zráža so Španielom Ferranom Torresom (7) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky Rodri sleduje loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Kapverdám v Atlante.Španielsky Mikel Oyarzabal (21) hlavičkuje loptu proti kapverdskému Stevenovi Moreirovi (22) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky Marc Cucurella (24) preskakuje kapverdského Ryana Mendesa (20) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdský Pico Lopes, vpredu, a španielsky Aymeric Laporte sa snažia o hlavičku počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale v Atlante.Španielsky Pedri, hore, a kapverdský Pico Lopes bojujú o loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha reaguje počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Španielsku v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Španielsku v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha, vľavo, zasahuje po strele Španiela Ferrana Torresa (7) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha (1) zasahuje a predvádza zákrok počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha (1) zasahuje a chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky hráč Pedri (22) fauluje hráča Kapverd Kevin Pinu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielov Pau Cubarsí (22) beží za loptou, zatiaľ čo kapverdský Jovane Cabral (7) ho sleduje počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.

    Favoriti to skúšali po ľavej strane cez Gaviho a pred prestávkou nakoniec dostali súpera pod tlak. Torres strelil brvno a niekoľko kvalitných zákrokov vytiahol brankár Vozinha. 

    II. polčas:

    Na začiatku druhého polčasu sa hralo takmer stále pred bránkou Kapverďanov, no tí dokázali postrážiť rohové kopy aj centre z krídel a k väčšiemu ohrozeniu bránky nedochádzalo.

    Po hodine hry prišlo k trojitému striedaniu v africkom tíme od trénera Pedra Leitaoa Brita. Jeho náprotivok Luis de la Fuente poslal do hry dve nové posily vrátane hviezdneho Yamala, ktorého pôvodne proti outsiderovi šetril.

    Gól však nepriniesla táto, ani ďalšie zmeny. Na konci riadneho hracieho času ešte dokonca zakončoval na druhej strane pri rohovom kope Borges.

    V nadstavení išli ofenzívne snahy cez Yamala, no z 30 striel jeho tímu nenašla ani jedna cestu do Vozinhovej siete.

    Program skupiny H na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    vs.
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    The Belgian team take part in the warm up ahead pf the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    The Belgian team take part in the warm up ahead pf the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    Domov»MS vo futbale 2026»Bývalý brankár Trenčína vychytal všetky španielske hviezdy. Jeho tím slávi historický výsledok