Bývalý brankár Trenčína vychytal všetky španielske hviezdy. Jeho tím slávi historický výsledok

MS vo futbale 2026 - skupina H
Španielsko - Kapverdy 0:0
Rozhodovali: Makhadmeh - Al-Kalaf, Al-Roalle (všteci Jor.), ŽK: Pedri - Lopes Cabral
Diváci: 67.640
Španielsko: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz (71. Merino), Rodri (87. Williams), Pedri - Torres (81. Olmo), Oyarzabal, Gavi (71. Yamal)
Kapverdy: Vozinha - Moreria, Lopes, Borges, Lopes Cabral (76. Paulo) - Lenini - Mendes, L. Duarte (61. D. Duarte), Monteiro (79. Arcanjo), Cabral (61. Semedo) - Livramento (61. Da Costa)
Španielski futbalisti vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta prekvapivo remizovali s Kapverdami 0:0.
- ONLINE: Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)
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Úradujúci majstri Európy boli v stretnutí H-skupiny v pozícii jasného favorita proti nováčikovi, ktorý senzačne získal vôbec prvý bod na mundiale.
V Atlante dominoval skvelými zákrokmi brankár outsidera Vozinha, ktorý si vo veku 40 rokov, rovnako ako jeho spoluhráči, odkrútil debut na svetovom šampionáte. V minulosti chytal za AS Trenčín.
Španieli sú favoritom H-skupiny, kde sú ešte Saudská Arábia a Uruguaj, ale aj celého turnaja. Proti africkému súperovi však zostávajú bez víťazstva na svetovom šampionáte aj po 20 rokoch.
Ďalší duel ich čaká v nedeľu o 18.00 SELČ proti Saudskej Arábii, Kapverdy sa v druhom zápase stretnú s Uruguajom v pondelok 22. júna o polnoci SELČ.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina H
Priebeh zápasu Španielsko - Kapverdy
I. polčas:
Kapverďania na začiatku ukázali bojovnosť a nedovolili favoritovi prebrať ofenzívne opraty.
Tlak síce „modrí žraloci“ nevytvárali, no zabránili Španielom na ceste k väčším príležitostiam.
Pri vysokom napádaní boli aktívni v bloku, oberali súpera o loptu, v pokoji rozohrávali a pokúšali sa o brejky.
Favoriti to skúšali po ľavej strane cez Gaviho a pred prestávkou nakoniec dostali súpera pod tlak. Torres strelil brvno a niekoľko kvalitných zákrokov vytiahol brankár Vozinha.
II. polčas:
Na začiatku druhého polčasu sa hralo takmer stále pred bránkou Kapverďanov, no tí dokázali postrážiť rohové kopy aj centre z krídel a k väčšiemu ohrozeniu bránky nedochádzalo.
Po hodine hry prišlo k trojitému striedaniu v africkom tíme od trénera Pedra Leitaoa Brita. Jeho náprotivok Luis de la Fuente poslal do hry dve nové posily vrátane hviezdneho Yamala, ktorého pôvodne proti outsiderovi šetril.
Gól však nepriniesla táto, ani ďalšie zmeny. Na konci riadneho hracieho času ešte dokonca zakončoval na druhej strane pri rohovom kope Borges.
V nadstavení išli ofenzívne snahy cez Yamala, no z 30 striel jeho tímu nenašla ani jedna cestu do Vozinhovej siete.