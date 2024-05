Súboj so Slafkovským? Aj on vie, že na ľade nebudeme kamaráti, vraví bek Montrealu

Zverenci Craiga Ramsayho postúpia do štvrťfinále zo štvrtého miesta, a tak vo štvrtok o 16.20 h nastúpia v Prahe proti doposiaľ nezdolanej Kanade .

Kanada vyhrala na MS v hokeji so Slovenskom posledných päť vzájomných duelov. Naposledy sa z víťazstva tešili Slováci v roku 2012, keď otočili štvrťfinálový súboj a napokon to dotiahli k zisku strieborných medailí.

"Určite je pre nás bonus, že zostávame na štvrťfinále v Prahe, keďže tu máme aj naše rodiny," povedal obranca Montrealu Canadiens, ktorý sa teší na súboj so svojim klubovým spoluhráčom Jurajom Slafkovským.

"Teším sa na zápas proti Jurajovi. Bude to zábava, ale na ľade nebudeme kamaráti. Som si istý, že on to vníma rovnako," povedal Guhle pre JOJ Šport.

Kanada bola v úvode turnaja kritizovaná za príslušnú laxnosť. Proti papierovo slabším súperom hrala až príliš profesorsky a terčom kritiky bol aj Connor Bedard, ktorý po svojich góloch neprejavoval emócie.