Fehérváry po vypadnutí: Je to sklamanie. Mohli sme sa dostať aj ďalej

Čo chýbalo, aby to dnes vyšlo?

Hneď na začiatku prišli dva góly Kanady. Čo sa tam stalo?

Bolo to ťažké, ale nakoniec sme sa dostali naspäť. Zaspali sme, ale potom sme dali rýchly gól a to nás nakoplo. Vytvorili sme si aj my šance, ale oni ich mali viac.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2024