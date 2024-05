Takýmto výkonom nikdy Kanadu na MS nezdoláme. Ktorý gól mrzel experta najviac?

OSTRAVA. Hlásim sa s posledným hodnotením slovenského výkonu na MS v hokeji v Prahe a Ostrave. Dôvodom je, že sme prehrali vo štvrťfinále s Kanadou 3:6. Každú tretinu Kanaďania vyhrali, v každej mali viac striel, boli lepším tímom a celkom zaslúžene idú do semifinále. Informácie o MS v hokeji 2024 (prehľad) My sme podali priemerný výkon a s tým nikdy neporazíme Kanadu na takomto veľkom fóre. Musí tam byť veľký nadštandard, aby sme mali šancu na víťazstvo.

Prvá tretina mohla byť aj 4:0

Nevyšiel nám úvod. Boli sme ustráchaní, pomalší či už korčuliarsky alebo pri rozhodovaní. Dlho nám trvalo, kým sme išli forčekovať alebo boli v súbojoch a Kanaďania vyzerali o level či o dva rýchlejší.

Sledujte MS s Rusnákom Ondrej Rusnák je bývalý útočník, ktorý nestratil kontakt s hokejom ani po skončení kariéry. Počas MS v hokeji 2024 v hokeji bude pracovať pre Sportnet ako expert, ponúkne zaujímavé postrehy už počas zápasov, aj po nich, pohľad za hokejovú oponu či analýzy. Je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka. Príbeh Ondreja Rusnáka si môžete prečítať tu.

Za stavu 0:2 nás Hlavaj podržal, potom sme my dali gól a hneď sme mali obrovskú šancu. Kelemen už prekonal brankára, ale nie obrancu, ktorý zastavil puk, ktorý letel do prázdnej bránky. Ak by sme išli do prestávky za stavu 2:2, tak by to možno vyzeralo inak. Na keby sa však nehrá. Koniec koncov prvá tretina mohla dopadnúť aj 4:0 alebo 4:1 a nikto by nemohol povedať ani pol slova. Možno najväčšia škoda bola toho tretieho gólu. Áno, prvé dva padli po našich chybách, ale ten tretí sme dostali v polovici zápasu po tom, čo sme zbytočne prepadli v útočnom pásme. Opäť sme sa dostali do dvojgólového manka.

Takéto minely by sa nám nemali stávať. Keď máte troch hráčov za útočnou bránkovou čiarou tak viete, že to smrdí prúserom. Kanaďania išli celé ihrisko traja na dvoch a zahrali to výborne. VIDEO: Ondrej Rusnák hodnotí zápas Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2024

Sťažili sme si to už v skupine V tretej časti hry dala Kanada dva skoré góly a dá sa povedať, že rozhodla. Za stavu 1:5 sme to skorigovali Kelemenom a Hrivíkom po peknej presilovkovej kombinácii, ale už sme mali malú šancu na to, aby sme to zvrátili. Áno, Fehérváry dal tyčku, Čacho mal šancu, takže tých šancí sme mali dosť, aby sme dal 5-6 gólov, ale takisto Kanaďania mali veľa príležitosti. Viackrát netrafili poloprázdnu bránku, minimálne trikrát išli na dvaja na jedného a tiež mali veľa striel po tom, čo mali tlak v našom pásme.