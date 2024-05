Zdravím všetkých fanúšikov ľadového hokeja! Vítam vás pri dnešnom poslednom zápase A skupiny, kedy sa postavia proti sebe celky z Fínska a Švajčiarska.



Fínsko

Tím z krajiny tisícich jazier ešte bude mať čo robiť, aby sa dostali do play-off turnaja. Fíni si skomplikovali život na turnaji po tom, ako v poslednej sekunde zápasu podľahli outsiderovi z Rakúska 2:3, a následne nezískali ani bod s Kanadou po prehre 3:5. Fíni sa dnes stretnú ešte s Dánskom, a už zajtra ich čaká náročný zápas proti výborne hrajúcim Švajčiarom. Zaujímaví hráči Fínska: Oliver Kapanen, Jesse Puljujarvi, Mikael Granlund.

Posledné tri zápasy Fínska:

Kanada – Fínsko 5:3

Fínsko – Rakúsko 2:3

Nórsko – Fínsko 1:4



Švajčiarsko

Švajčiari sú prekvapením turnaja, kedy zo šiestich odohraných duelov prehrali iba jeden s Kanadou 2:3. Tím zo Švajčiarska získal 14 bodov a postup do play-off už by nemal byť problém. Švajčiarsko sa však na tomto turnaji mohlo spoľahnúť na výborne hrajúceho Josiho s Hischierom, ktorí majú už v doterajšom bodovaní na svojich kontách už dvojciferné čísla ( Josi – 11, Hischier – 10). Zaujímaví hráči: Roman Josi, Nico Hischier, Kevin Fiala.

Posledné tri zápasy Švajčiarska:

Švajčiarsko – Kanada 2:3

Dánsko – Švajčiarsko 0:8

Švajčiarsko – Veľká Británia 3:0